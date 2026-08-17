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تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۶
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انتخاب معتمدیان به‌عنوان استاندار برتر در اجلاس ملی آموزش‌وپرورش

1 استاندار تهران، در سی‌ونهمین اجلاس رؤسای آموزش‌وپرورش کشور، به‌عنوان استاندار برتر انتخاب شد.

جوان آنلاین: در دومین روز از سی‌ونهمین اجلاس رؤسای آموزش‌وپرورش کشور با شعار «حماسه همدلی برای ایران، برای مدرسه»، از محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، به‌عنوان استاندار برتر در حوزه حمایت از آموزش‌وپرورش و پیشبرد برنامه‌های توسعه آموزشی تقدیر شد.

به گزارش مهر، این اجلاس با حضور اسکندر مومنی، وزیر کشور، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان ملی در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد.

توسعه فضای آموزشی و جبران عقب‌ماندگی‌های زیرساختی، یکی از محور‌های اصلی مدیریت استان تهران در این دوره بوده است؛ رویکردی که با اجرای نهضت مدرسه‌سازی، استفاده از ظرفیت دولت، خیرین، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها و تمرکز بر شهرستان‌ها و مناطق دارای سرانه پایین دنبال شده است.

استان تهران که در ابتدای دولت از نظر شاخص فضای آموزشی در رتبه ۲۸ کشور قرار داشت، در نتیجه اجرای برنامه‌های توسعه فضای آموزشی، هفت پله ارتقا یافته و به جایگاه ۲۱ کشور رسیده است.

همزمان، سرانه فضای آموزشی استان از ۵.۲۸ مترمربع به ۵.۴۳ مترمربع افزایش یافته و فاصله تهران با میانگین کشوری به دو سانتی‌متر کاهش پیدا کرده است؛ موضوعی که در استانی با جمعیت دانش‌آموزی بالا و کمبود انباشته فضای آموزشی، از شاخص‌های مهم پیشرفت در مسیر توسعه عدالت آموزشی به شمار می‌رود.

بر اساس آخرین گزارش‌های حوزه آموزش استان، طی یک سال گذشته ۱۲۴ مدرسه شامل یک‌هزار و ۴۸۵ کلاس درس تحویل شده و ۲۹۳ مدرسه با سه‌هزار و ۹۳۶ کلاس درس در حال احداث است.

برای ادامه این مسیر نیز تحویل ۸۷ مدرسه با یک‌هزار و ۴۴ کلاس تا مهرماه و ۱۰۳ مدرسه با یک‌هزار و ۲۴۰ کلاس تا پایان سال پیش‌بینی شده و هدف کمی سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ نیز ۶۳۸ مدرسه شامل ۹ هزار و ۵۷۰ کلاس درس تعیین شده است.

در کنار افزایش تعداد فضا‌های آموزشی، توزیع متوازن امکانات نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ بر همین اساس، شهرستان‌های قدس، قرچک، ملارد و بهارستان و همچنین مناطق ۹، ۱۵، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ شهر تهران که از پایین‌ترین سرانه‌های آموزشی برخوردارند، در اولویت برنامه‌های توسعه قرار دارند.

در بخش دیگری از اقدامات شاخص مدیریت استان، ۱۲۰۰ مدرسه تهران به سامانه‌های خورشیدی تجهیز شده‌اند؛ اقدامی که ضمن کمک به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، مدارس را به بخشی از ظرفیت تولید برق پاک و تولید پراکنده استان تبدیل کرده است.

مجموع ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی نصب‌شده در این مدارس ۶ مگاوات است که امکان تولید سالانه بیش از ۱۰ گیگاوات‌ساعت برق پاک را فراهم می‌کند؛ میزانی معادل مصرف برق حدود سه‌هزار خانوار. اجرای این طرح همچنین سالانه از انتشار حدود ۶ هزار تن دی‌اکسیدکربن جلوگیری کرده و بیش از ۲.۵ میلیون لیتر در مصرف سوخت‌های فسیلی صرفه‌جویی می‌کند.

این طرح پیش‌تر با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، به بهره‌برداری رسیده بود و در کنار توسعه فضا‌های آموزشی، بخشی از رویکرد مدیریت استان در ارتقای کیفیت زیرساخت‌های مدارس و حرکت به سمت توسعه پایدار محسوب می‌شود.

مجموع این اقدامات، از افزایش تعداد مدارس و کلاس‌های درس و ارتقای سرانه فضای آموزشی تا تمرکز بر مناطق کم‌برخوردار، صعود جایگاه استان در شاخص فضای آموزشی و توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک در مدارس، بخشی از کارنامه مدیریت استان تهران در حوزه آموزش‌وپرورش است که در سی‌ونهمین اجلاس رؤسای آموزش‌وپرورش کشور مورد تقدیر قرار گرفت.

برچسب ها: استاندار تهران ، وزیر کشور ، وزارت آموزش و پرورش
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