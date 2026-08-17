اقدام رسمی پرسپولیس برای جذب یک لژیونر

باشگاه پرسپولیس برای جذب بازیکن ایرانی الوحده امارات با ارسال نامه‌ای به این باشگاه اماراتی، خواهان اطلاع از شرایط انتقال این بازیکن شده است.

جوان آنلاین: باشگاه پرسپولیس همچنان به دنبال جذب مبین دهقان، هافبک ایرانی تیم الوحده امارات است؛ بازیکنی که سابقه حضور در تیم‌های پایه سرخپوشان را در کارنامه دارد و حالا ممکن است بار دیگر به جمع پرسپولیسی‌ها بازگردد.

مدیران باشگاه پرسپولیس در ادامه پیگیری‌های خود برای تقویت خط میانی، به‌صورت رسمی با باشگاه الوحده امارات مکاتبه کرده و خواهان اطلاع از شرایط این باشگاه برای جذب دهقان شده‌اند. سرخپوشان در این نامه درخواست کرده‌اند مبلغ و شرایط صدور رضایت‌نامه این بازیکن اعلام شود تا در صورت مناسب بودن شرایط، مذاکرات رسمی برای انتقال او را دنبال کنند.

دهقان که فوتبال خود را از رده‌های پایه پرسپولیس آغاز کرده، در سال‌های اخیر مسیر متفاوتی را طی کرده و پس از حضور در پیکان و خیبر خرم‌آباد، راهی فوتبال امارات شد و با الوحده قرارداد بست. این بازیکن جوان پیش از این نیز مورد توجه پرسپولیس قرار داشت اما در نهایت تصمیم گرفت فوتبال خود را در خارج از ایران دنبال کند.

اکنون پرسپولیس بار دیگر برای جذب این محصول آکادمی خود دست به کار شده و باید دید پاسخ باشگاه الوحده به نامه رسمی سرخپوشان چه خواهد بود و آیا در نهایت زمینه بازگشت دهقان به پرسپولیس فراهم می‌شود یا خیر.