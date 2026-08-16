جوان آنلاین: سومین نشست کمیته بازی‌های پاراآسیایی شورای المپیک آسیا (OCA)، به صورت مجازی و با ریاست محمود خسروی‌وفا از ایران برگزار شد. در این نشست که با حضور ماجد راشد، رئیس کمیته پارالمپیک آسیا (APC)، به عنوان مهمان ویژه همراه بود، اعضا بر گسترش همکاری‌های دو نهاد برای توسعه ورزش معلولان در قاره کهن تأکید کردند.

پیشنهاد امضای یادداشت تفاهم راهبردی میان OCA و APC که از سوی رئیس کمیته پارالمپیک آسیا مطرح شده بود، با استقبال اعضا مواجه شد. بر اساس این توافق، چارچوبی روشن برای همکاری‌های مشترک در حوزه حمایت از ورزشکاران دارای معلولیت و توسعه ورزش پارالمپیک در سراسر آسیا ترسیم خواهد شد؛ و مقرر گردید در صورت توافق OCA؛ این تفاهم نامه در جلسات آتی به امضا برسد.

در بخش دیگری از جلسه، نسخه بازنگری‌شده چشم‌انداز، مأموریت و اهداف راهبردی کمیته به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد این سند برای انتشار در وب‌سایت رسمی شورای المپیک آسیا به دبیرخانه OCA ارسال شود. در پایان، پیشنهادات مهمی از جمله برگزاری رقابت‌های پارالمپیک در چارچوب بازی‌های داخل سالن آسیا و همچنین توسعه بازی‌های ساحلی پاراآسیایی مطرح شد که با حمایت قاطع APC رو‌به‌رو شد.