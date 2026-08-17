یک رسانه عبری نوشت که تنگه هرمز همچنان بسته شده و تلاش‌های ترامپ در این زمینه به شکست انجامیده است.

جوان آنلاین: کانال 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرد که علیرغم گذشت ۶۰ روز، آمریکا موفق به دستیابی به توافقی با ایران — حتی در حد بندهای اولیه — نشده است.

این شبکه با اشاره به اینکه «ترامپ در حال یادگیری درس آشنا و مشترک از تجربه شخصی خود و همه ماست»، تأکید کرد که شعله ور کردن جنگ بسیار آسانتر از پایان دادن به آن است.

به نوشته این رسانه صهیونیستی، پس از ۶۰ روز، نه تنها توافقی با ایران حاصل نشده، بلکه حتی بندهای اولیه مذاکرات نیز تدوین نشده است و تنگه هرمز همچنان بسته باقی مانده و مساعی ترامپ در این زمینه به شکست انجامیده است.

این رسانه صهیونیستی افزود: جهان در این مدت از کمبود شدید موشک‌های رهگیر و تهاجمی آمریکا آگاه شد.

به نوشته این رسانه عبری، تهدیدهای ترامپ درباره الحاق تنگه هرمز به قلمرو آمریکا نیز با واکنش تمسخرآمیز و تحقیرآمیز ایران مواجه شده است.