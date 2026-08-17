کد خبر: 1374294
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تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۸
سیاست » اخبار کلی
سردار جوانی:

رژیم صهیونیستی در حد و اندازه جنگ با ایران نیست

سردار جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: رژیم صهیونیستی در حد و اندازه‌ای نیست که بخواهد وارد جنگ با جمهوری اسلامی ایران شود.

جوان آنلاین: سردار یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به پیشینه منصوبان جدید در نیروهای مسلح اظهار داشت: تمام این افراد از یادگاران دفاع مقدس و از بهترین سرمایه‌های ملت ما هستند که هر کدام آزمون پس داده‌اند، به‌ویژه در دوره‌ای که فرماندهان اصلی شهید شدند و این عزیزان در جایگاه جانشینی مسئولیت‌ها را بر عهده داشتند.

وی با اشاره به سوابق فرماندهان منصوب شده تصریح کرد: سرلشکر خلبان عبداللهی که فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء بود، در جایگاه جانشینی ستاد را به بهترین شکل اداره کرد. سردار وحیدی نیز که جانشین فرمانده کل سپاه بود، در این مدت در جایگاه فرماندهی عمل نمود. همچنین پس از شهادت شهید سنگسیری، سردار عظمایی به عنوان جانشین، مانند یک فرمانده حرکت را هدایت کرد و می‌توان گفت که به بهترین وجه عمل کردند.

سردار جوانی خاطرنشان کرد: هم ستاد کل و هم قرارگاه خاتم به بهترین وجه عمل کردند و ارتش نیز با حضور امیر سرتیپ حیدری به عنوان جانشین سردار عبداللهی، نقش موثری ایفا کرد. همچنین سرلشکر ایزدی با ۴۵ سال مجاهدت، به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه منصوب شد.

معاون سیاسی سپاه تأکید کرد: تمام کسانی که منصوب شدند، بهترین‌های نیروهای مسلح هستند؛ هرچند عزیزان توانمند دیگری نیز در مجموعه حضور دارند، اما این افراد در مدت مسئولیت خود، کار را به بهترین وجه پیش بردند که در متن احکام نیز به این موضوع اشاره شده است.

‌احکام انتصاب رهبری متناسب با شرایط کنونی است

وی در پاسخ به سوالی درباره تغییر رویکرد در انتصابات جدید، اظهار داشت: ما از ابتدای انقلاب در زمان حضرت امام و به‌ویژه در دوره ۳۷ ساله رهبری امام شهید، همواره شاهد بودیم که در احکام صادره برای سطوح عالی فرماندهی، به اقتضای شرایط، مطالباتی مطرح می‌شده است که ارتباط تنگاتنگی با وضعیت و اقتضائات داشته است.

وی تصریح کرد: این مطالبات به گونه‌ای بوده که مجموعه فرماندهی منصوب، با تمرکز بر این موارد، بتواند ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها را به فعل برساند و پاسخگویی به تهدیدات دشمن و ایجاد بازدارندگی را محقق کند.

معاون سیاسی سپاه با اشاره به محتوای احکام جدید خاطرنشان کرد: وقتی احکام را نگاه می‌کنم، حکمی که به سرلشکر خلبان عبداللهی داده می‌شود، کلیدواژه‌هایی در آن دیده می‌شود که به‌اقتضای شرایط است. همچنین در احکام صادره برای حجت‌الاسلام والمسلمین آقای طائب به عنوان رئیس سازمان بسیج، کلیدواژه‌هایی مانند «شبکه اطلاعاتی» و «بسیج مردمی - هر ایرانی یک بسیجی» به چشم می‌خورد که متناسب با شرایط فعلی طراحی شده است.

سردار جوانی تأکید کرد: در حکم سردار وحیدی نیز کلیدواژه‌هایی وجود دارد که باز به اقتضای شرایط برمی‌گردد و در واقع نوعی بازآرایی، روزآمدسازی و کارآمدتر کردن دکترین دفاعی جمهوری اسلامی به اقتضای شرایط و با توجه به پشت سر گذاشتن جنگ تحمیلی محسوب می‌شود.

ما رژیم صهیونیستی را یک نیروی نیابتی برای آمریکایی‌ها و غرب می‌دانیم

وی گفت: در حکم سرلشکر پاسدار احمد وحیدی، علاوه بر بحث بازدارندگی حداکثری، بر یک رویکرد جدید تأکید شده است؛ از این به بعد هر اقدامی که انجام می‌دهیم، هرچند حالت دفاعی دارد، اما باید این حالت دفاعی شکل تهاجمی به خود پیدا کند.

وی تأکید کرد: این نکته بسیار ظریفی است؛ ما هیچ‌گاه آغازکننده جنگ نبودیم؛ نه در زمان امام کبیر، نه در زمان امام شهید و نه الان. اما از آنجا که در میان یک جنگ هستیم و دشمن به دنبال فرصت‌هاست، دشمن باید از این احکام و پیام‌های آن درس بگیرد که نیروهای مسلح ما رویکردهای تحولی خواهند داشت.

معاون سیاسی سپاه خاطرنشان کرد: بر اساس احکام صادر شده، هر آنچه لازم باشد برای دفاع از این سرزمین، تأمین امنیت و خنثی‌سازی تهدیدهای دشمن، در زمان خود انجام خواهد گرفت؛ همانگونه که در حوادث اخیر شاهد بودیم و این در آینده نیز ممکن است اتفاق بیفتد.

سردار جوانی تصریح کرد: نکته مهم این است که آغازکننده جنگ، دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی دارد، گرچه ممکن است ماهیت تهاجمی نیز به خود پیدا کند و این یکی از رویکردهای تحولی نیروهای مسلح است.

وی گفت: دشمن بداند که نمی‌تواند اقدامات غافلگیرکننده‌ای را علیه ما انجام دهد و ما را دچار غافلگیری کند.وی تأکید کرد: چه بسا او باید منتظر غافلگیری‌های راهبردی باشد؛ این یکی از رویکردهای تحولی است که در احکام جدید فرماندهان به آن اشاره شده است.

وی با اشاره به اقدامات نیروهای مسلح برای بازدارندگی و جلوگیری از آغاز جنگ اظهار داشت: مجموعه اقداماتی که انجام می‌دهیم برای این است که جنگ آغاز نشود، اما دشمن با محاسبه غلط و اشتباه محاسباتی، جنگ را در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ آغاز کرد که به نتیجه نرسید. پس از آن، اقداماتی را در داخل طراحی کرد که باز هم به نتیجه نرسید.

وی افزود: بعد از آن، در جنگ ۱۲ روزه، رژیم صهیونیستی ورود پیدا کرد. اما این را نباید به این معنا گرفت که ما رژیم صهیونیستی را یک نیروی نیابتی برای آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها و غرب در منطقه می‌دانیم؛ اینطور نیست که یک کشوری مثل رژیم صهیونیستی در حد و اندازه‌ای باشد که بخواهد وارد جنگ با جمهوری اسلامی شود.

معاون سیاسی سپاه تأکید کرد: حتی در جنگ ۱۲ روزه نیز رژیم صهیونیستی به پشتوانه آمریکا بود که وارد میدان شد.

برچسب ها: سردار جوانی ، سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی ، جنگ ایران و اسرائیل
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