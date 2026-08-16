اوج نژادپرستی صهیونیستی علیه فلسطینیان مناطق ۱۹۴۸

جوان آنلاین: رسانه‌های عبری زبان خبر دادند که پلیس رژیم صهیونیستی بدون هیچ دلیلی به یک مراسم عروسی که فلسطینیان ۱۹۴۸ در منطقه‌ام الفحم برگزار کرده بودند حمله کرده و بعد از مجبور کردن مدعوین به خوابیدن بر روی زمین، در میان آنها بمب صوتی پرتاب کردند.

به گزارش تسنیم، پایگاه خبری وای نت که این خبر را منتشر کرد، نوشت که عروس و دامادی فلسطینی تبار هنگام برگزاری مراسم عروسی خود ناگهان با حضور نیرو‌های پلیس (صهیونیست) رو‌به‌رو شدند، نیرو‌های پلیس یا یورش به این مراسم به تمام مدعوین دستور دادند که روی زمین دراز بکشند.

پدر داماد در این رابطه گفت: مشغول جشن بودیم که با حمله ناگهانی نیرو‌های پلیس رو‌به‌رو شدیم، آنها به محض ورود یک نارنج صوتی به سوی ما پرتاب کرده و چند صندلی را شکسته و به همه ناسزا می‌گفتند، ما هیچ بی قانونی مرتکب نشده بودیم، این در حالی است که پلیس بعد از رسانه‌ای شدن این مسئله ادعا کرد، اطلاعات اشتباهی در مورد به کارگیری سلاح در عروسی دریافت کرده بود.

با این حال حاضرین در گفت‌و‌گو با وای نت ضمن تکذیب ادعای پلیس رژیم صهیونیستی گفتند: مگر می‌شود از سلاح استفاده کرد، اما صدایی در اطراف شنیده نشود، این بهانه باور پذیر نیست.

یکی از حاضران هم گفت: ما کاملا قانونمند بودیم، پلیس هم ظاهرا از مدت‌ها قبل در اطراف محل کمین نشسته بود تا اگر ما از سلاح استفاده کنیم وارد عمل شود، ولی وقتی ساعت ۱۱ شب شد و هیچ اتفاقی نیافتند، تصمیم گرفتند جشن ما را خراب کرده و بعد محل را ترک کند، آنها صندلی‌ها را هم بی دلیل شکستند راستی چرا باید یک قلیان از روی یکی از میز‌ها مصادره شود.

در ادامه رفتار‌های نژاد پرستانه علیه فلسطینیان ۱۹۴۸، پایگاه خبری عبری زبان واللا هم امروز یکشنبه خبر داد یک عروس و داماد که با خودرو در مسیر محل برگزاری مراسم خود در نقب (در جنوب فلسطین اشغالی) بودند، توسط پلیس به اتهام ایجاد راه بندان توقیف و برای ساعت‌ها در مرکز پلیس در بازداشت نگه داشته شدند.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به صراحت اعلام کرد که از این پس اجازه برگزاری جشن‌های پر هیاهو به (فلسطینیان ۱۹۴۸) داده نخواهد شد.

داماد درباره ادعای پلیس هم ضمن تکذیب آن اعلام کرد: من برای آوردن عروس رفته بودم، هیچ کاروانی همراه من نبود، من و یک خودروی دیگر همراهم بودند، اما پلیس مرا متوقف کرد و وقتی علت آن را جویا شدم گفتند که راه بندان ایجاد کرده‌ای، چگونه با یک خودرو می‌توان در یک جاده راه بندان ایجاد کرد؟

آنها برای دو ساعت مرا در مرکز پلیس نگه داشتند بعد از آن بدون انکه اتهامی به من زده شود، آزادم کردند، تنها کاری که کردند آن بود سبب شدند دو ساعت دیرتر به برنامه عروسی‌ام برسم.