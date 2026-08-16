اعزام به ناگویا با رویکرد اقتدار ایران 

کاروان پاراآسیایی ایران با تمام قوا و متأثر از یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان برای درخشش و اهتزاز پرچم کشورمان به بازیهای ناگویا ۲۰۲۶ اعزام خواهد شد.
نشست خبری رئیس کمیتهملی پارالمپیک برگزار شد و دکتر کارگری نام و شعار کاروان ایران در بازیهای پاراآسیایی ناگویا را اعلام کرد. بر این اساس، کاروان ورزش جانبازان و توانیابان کشورمان با نام «جانفدای ایران قوی» و با شعار «به یاد کودکان هیروشیما، غزه و میناب» عازم ناگویا خواهد شد. همچنین آنا جهانگرد، جانباز ۹ ساله مدرسه میناب نیز بهعنوان سرپرست معنوی کاروان انتخاب شده است.
کاهش رشتهها
غفور کارگری، رئیس کمیتهملی پارالمپیک در ابتدای نشست شرایط کاروان اعزامی به بازیهای پاراآسیایی را تشریح کرد: «این دوره از بازیها ۲۳ مهرماه در ۱۸ رشته آغاز خواهد شد و ۲ هزار و ۷۰۰ ورزشکار از ۴۴ کشور با هم رقابت خواهند کرد. در ناگویا چیزی به نام دهکده ورزشکاران وجود ندارد. این مسئله کار هماهنگی و حملونقل را سخت خواهد کرد. نکته مهم اینکه تعداد رشتهها از ۲۲ به ۱۸ رشته کاهش یافته است، درحالیکه در دو رشته حذف شده شطرنج و کانو، دوره قبل ۳۶ مدال کسب کردیم. ۱۷۱ ورزشکار اعزامی خواهیم داشت. در ۱۵ رشته هم خانمها حضور دارند و هم آقایان و در شش رشته نیز فقط نماینده آقا داریم. ۲۲۶ مرحله اردو در رشتههای مختلف برگزار شده و اردوها در روزهای آغازین جنگ متوقف نشدند.»
کاروان متفاوت، محورهای فرهنگی
رئیس کمیتهملی پارالمپیک از تفاوتهای کاروان اعزامی به ناگویا با کاروانهای ادوار گذشته گفت: «کاروان ایران برای این بازیها و دیگر رویدادها با نگاهی متفاوت اعزام خواهد شد، چراکه این کاروان ایران شش ماه پیش نیست. الان به ابرقدرت تبدیل شدهایم و دشمنان ما به این واقعیت اذعان کردهاند. مردم ما هم نسبت به شش ماه پیش تغییر کردهاند و خارجیها میخواهند روحیه مقاومت مردم ایران را مورد بررسی قرار دهند. سه رویکرد را مبنای کار قرار دادهایم؛ محورهای مظلومیت ایران که اوجش مدرسه میناب است، ابرقدرتی ایران که با پیروزی مردم کشورمان به پایان رسید و فرهنگ غنی و کهن کشورمان. حتی در طراحی لباس، شعار و نام کاروان به این موارد توجه شده است.»
اعزام ترکیبی
کارگری با اشاره به ترکیبی بودن ملاک اعزام ورزشکاران به آسیا اظهار داشت: «کاروان را کیفی بستیم، ولی نگاه کیفی در حوزه پارالمپیک با بقیه حوزهها متفاوت است، بهویژه در معلولیتهای شدید. نگاه انسانی جزو اصول ماست. در بخش نابینایان مطلق شرط سکو را برداشتیم و حتی نزدیک به مدال شوند هم اعزام میکنیم. در شنا هم ملیپوشان جوان را اعزام میکنیم و در رشتههای جدید نیز اولویت پنجمی را قرار دادیم. در واقع ترکیبی از کیفی و نگاه کمی مدنظرمان است.»
پاداشهای میلیاردی
وی در ادامه مبلغ پاداش مدالآوران را اعلام کرد: «پاداش ورزشکاران پارالمپیکی نباید کمتر از المپیکیها باشد. برای مدال طلا ۳ میلیارد، نقره یک میلیارد و برنز ۴۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. برای هر طلا ۳ میلیارد پاداش خواهیم داد و در رشته پارادوومیدانی امکان دارد ورزشکار بیش از یک طلا بگیرد که پاداش عملکردی هم خواهیم داشت؛ با ملاکهای اخلاق حرفهای، کمک به تیم و رعایت محورهای فرهنگی. پاداش رشتههای تیمی نیز ۵۰ درصد ارقام اعلام شده خواهد بود.»
مخالفت با ورزشکارسالاری
دکتر کارگری در خصوص حواشی اخیر والیبال نشسته و حمایت ویژه از ساره جوانمردی تأکید داشت: «حاشیه والیبال نشسته جدی نیست و فدراسیون در حال مدیریت ماجراست. این تیم مشکلی ندارد و نخواهد داشت. ساره جوانمردی پرافتخارترین ورزشکار تاریخ ایران است. توجهمان به ورزشکارانی که ویژگی منحصربهفرد دارند خاصتر است. البته به شدت مخالف ورزشکارسالاری هستیم. اینکه ورزشکاران از اخلاق حرفهای دور شوند اصلاً قابل قبول نیست.»
حمایت وزارت
رئیس کمیتهملی پارالمپیک در پاسخ به سؤال «جوان» در خصوص حمایت وزارت ورزش از این حوزه و پیشرفت طرح توسعه جنبش پارالمپیک گفت: «از حمایتهای وزیر ورزش تشکر ویژه داریم. نگاه ویژه وزیر ورزش به پارالمپیک و حمایتهایش ارزنده است. با موافقت دکتر دنیامالی بود که زمین ورزشگاه شیرودی در اختیار پارادوومیدانی قرار گرفت. همچنین وزیر ورزش در بحث استقبال فدراسیون پارادوومیدانی نیز حمایت خوبی داشت. دو، سه نامه نیز به رئیسجمهور زدم که انصافاً هم خیلی سریع پاسخ دادند و هم با درخواستهای کمیته موافقت کردند. در بعد قهرمانی شرایطمان خوب است، اما در بحث توسعه همگانی ورزشهای پارالمپیکی عقب هستیم. باید توانیابان را وارد ورزش کنیم.»
کار سخت در ناگویا
به گفته کارگری، کاروان اعزامی برای تکرار عنوان دومی بازیهای پاراآسیایی کار سختی پیشرو خواهد داشت: «در بازیهای ۲۰۲۲ هانگژو، ۴۴ طلا گرفتیم و دوم شدیم و ژاپن هم سوم شد. الان با حذف دو رشته، شش طلای ما کاهش یافته و روی کاغذ ژاپن دوم خواهد شد. این شرایط برای همه کشورها به غیر از میزبان صدق خواهد کرد و اگر دوباره دوم شویم باید جشن ملی بگیریم. تکرار این جایگاه دور از ذهن است، ولی ما باز هم دست از تلاش نخواهیم کشید.» رئیس کمیتهملی پارالمپیک ابراز امیدواری کرد حواشی که در جامجهانی برای تیمملی فوتبال رخ داد برای کاروان پارالمپیک ایران در بازیهای لسآنجلس ۲۰۲۸ تکرار نشود: «قطعاً شرایط فوتبال برای المپیک و پارالمپیک پیش نخواهد آمد. در اینکه دشمن شرایط را برای ورزشکاران ما سخت خواهد کرد شکی نیست، ولی المپیک و پارالمپیک منشور خاص خودش را دارد و کشورها روی رعایت منشور حساس هستند. اگر میزبان عقل داشته باشد، آن رفتارها را تکرار نخواهد کرد.»