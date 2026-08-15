کد خبر: 1374059
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۲
سیاست » اخبار کلی

تاکید عراقچی بر توسعه روابط تجاری ایران و تاجیکستان

1 وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با وزرای تاجیکستان بر ضرورت استفاده از ظرفیت متنوع موجود در دو کشور برای توسعه و ارتقای روابط به خصوص در حوزه‌های اقتصادی و تجاری تاکید کرد.

جوان آنلاین: دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آب و عظیم ابراهیم وزیر حمل و نقل جمهوری تاجیکستان که برای مذاکره و رایزنی با همتایان خود به تهران سفر کرده‌اند، عصر امروز شنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کردند.

وزیرامور خارجه کشورمان از دولت و مردم جمهوری تاجیکستان بابت حمایت‌های ارزشمند آنها در جریان تجاوز نظامی آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران و همچنین حضور ارزشمند جناب امامعلی رحمان در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی و ابراز همدردی صمیمانه با رهبری، دولت و ملت ایران قدردانی کرد.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: ایران و تاجیکستان به عنوان میراث‌داران تمدن کهن پارسی همواره در کنار یکدیگر و همراه روز‌های سختی و خوشی هم بوده‌اند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به سفر‌های متقابل روسای جمهور ایران و تاجیکستان و توافق‌های حاصله در جریان این دو سفر، بر ضرورت استفاده از ظرفیت متنوع موجود در دو کشور برای توسعه و ارتقای روابط به خصوص در حوزه‌های اقتصادی و تجاری تاکید کرد.

وزرای انرژی و منابع آب و حمل و نقل جمهوری تاجیکستان در این دیدار که فرخ شریف زاده معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان نیز حضور داشت، با ابراز مسرت از سطح روابط ممتاز دو کشور دوست، بر اراده جدی مقام‌های عالیرتبه این کشور برای توسعه و گسترش بیش از پیش روابط از جمله در حوزه‌های انرژی و حمل و نقل تاکید کردند.

وزرای تاجیکستانی همچنین با ابراز خرسندی از مذاکرات امروز با همتایان ایرانی خود، ابراز امیدواری کردند با تشکیل کارگروه مشترک و سازوکار‌های مورد توافق، شاهد اجرایی شدن تفاهم‌های صورت گرفته به ویژه در حوزه‌های انرژی و حمل و نقل باشیم.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، ایران ، تاجیکستان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هشدار تداوم بارش‌های تابستانه و رعدوبرق در ۴ استان تا چهارشنبه

ثبت ۲۵ هزار شکایت آموزش و پرورش در دیوان عدالت

«پایتخت ۸» در راه است «زیرخاکی» به نوروز می‌رسد 

جزئیات درگیری ۲ هیئت عزاداری در مشهد/ تصاویر داخل حرم رضوی تکذیب شد

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

حرم، نسبتِ بی‌نهایت

کاهش دمای تهران از فردا

حباب سکه به کف رسید/قیمت طلا و سکه چقدر تغییر کرد؟

رکوردشکنی قیمت طلا و ارز؛ سکه طرح جدید به ۱۸۶ میلیون تومان رسید

محدودیت‌های ترافیکی از ۲۰ تا ۲۴ مردادماه اعلام شد

آمریکا باید جنگ را پایان دهد و پول‌های مسدود شده ایران را بپردازد

اهداف چهارگانه عربستان از امضای توافق مکه

پیام تبریک فرمانده کل سپاه به سرلشکر عبداللهی

تلاش مشترک ترامپ و نتانیاهو: نمایش شکستی تحقیرآمیز به عنوان یک دستاورد

دیدار وزیر کشور پاکستان با عراقچی

وزیر کشور پاکستان عازم تهران شد

رفتار غیرحرفه‌ای سرمربی آلومینیوم با خبرنگاران

پهپاد جدید ایران به موتور جت مجهز شد

برد موشک‌های ایران به بیش از ۴ هزار کیلومتر رسیده!

پیک مصرف برق تهران به ۱۲ هزار و ۷۵۰ مگاوات رسید

پایان عملیات پرواز‌های اربعین؛۲۴۲۷ پرواز برای جابه‌جایی زائران انجام شد

تقویت آمادگی و هماهنگی میان نیرو‌های مسلح ضرورتی راهبردی است

ایران به قدرتمندترین بازیگرِ منطقه تبدیل شده!

نیروهای مسلح ما بزرگ‌ترین ارتش ظاهری دنیا را در جنگ اخیر عاجز و شکست دادند

مخبر و فروزنده به عضویت در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درآمدند

ایران بر عهد مقاومت خود پابرجا ایستاده است

قبوض نجومی برق!

تبعات انسداد تنگه باب‌المندب بر تجارت و حمل‌ونقل دریایی

تصویر جدیدی از رهبر معظم انقلاب منتشر شد

توافق ایران و عمان بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز

آمریکا ویزای ۱۷۵ هزار تبعه خارجی را باطل کرد

ایران در برابر هیچ تهدیدی از حقوق خود عقب نشینی نمی‌کند

پرسش های بازنشستگان تأمین‌اجتماعی؛ معوقات چه زمانی پرداخت می‌شود

زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس 

چرا زیارت امام رضا (ع) بر بخشش گناهان تأکید دارد؟

نامه قالیباف به پزشکیان درباره ارائه فوری لایحه اصلاح بودجه به مجلس

قاتل: قصد سرقت داشتم

با قدرت در کنار فقرا و محرومان می‌ایستیم

گفت‌وگوی تلفنی وزرای دفاع ایران و مالزی؛ تأکید بر توسعه همکاری‌های دفاعی و نظامی

درمان رایگان و جهادی دندان نیازمندان

عراقچی خطاب به مقامات آمریکایی: مراقب اخبار و اطلاعات جعلی باشید

کنداکتور شبکه‌ها تغییر کرد؛ زمان پخش سریال های جدید مشخص شد

اعمال تعرفه پلکانی برای پرمصرف‌ها

وحدت و معیشت تأکید رهبری است

بحران جمعیت مدارس را هم خالی می‌کند

آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!

تبریک رئیس مجلس خبرگان رهبری به محسن رضایی

شهید لاریجانی گفت حاضر نیستم به چهره انقلاب پنجه بزنم

تا رسیدن به قله‌ای که رهبر شهیدمان می‌فرمود ادامه می‌دهیم 

پیمان مکه، ائتلافی برای میدان یا مانوری برای اذهان؟

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مقاله استاد دانشگاه شیکاگو در فارن افرز/ فروپاشی سلطه امریکا در جنگ با ایران
کورسوی امید کسب‌وکار‌های کوچک
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای فتنه دی‌ماه/ در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید
گفت‌و‌گو با سعدالله زارعی/ «تغییر رفتار» توطئه امریکا و «تغییر پارادایم» پروژه تسلیم است
قاتل همسر به احترام امام رئوف بخشیده شد
اکبر عبدی و پایان آخرین نابغه غریزی کمدی/ مردی که خنده را زندگی کرد 
گفت‌وگو با پدر و همسر شهید جنگ رمضان/ گفت ما به‌سوی جبهه‌ها پرواز می‌کنیم
نگاهی به فرهنگ خادمی رضوی/ نزدیک‌ترین مسیر برای تقرب به امام‌رضا(ع)
هر ایرانی یک بسیجی چگونه
غافلگیری بنزینی ممنوع!
۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب‌اسلامی
جزئیات و تصاویر رهگیری هواگردهای آمریکایی/ اف۱۵ چگونه و با چه موشک ایرانی‌ای شکار شد؟
سوال خبرنگار روزنامه جوان از رئیس جمهور درباره تورم و گرانی
زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس / نگاهی اجمالی به وضعیت ۳ زیرساخت مهم انرژی منطقه
نقدی بر نشست استادن پیشکسوت روزنامه‌نگاری/ آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار