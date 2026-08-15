تاکید عراقچی بر توسعه روابط تجاری ایران و تاجیکستان

جوان آنلاین: دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آب و عظیم ابراهیم وزیر حمل و نقل جمهوری تاجیکستان که برای مذاکره و رایزنی با همتایان خود به تهران سفر کردهاند، عصر امروز شنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کردند.
وزیرامور خارجه کشورمان از دولت و مردم جمهوری تاجیکستان بابت حمایتهای ارزشمند آنها در جریان تجاوز نظامی آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران و همچنین حضور ارزشمند جناب امامعلی رحمان در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی و ابراز همدردی صمیمانه با رهبری، دولت و ملت ایران قدردانی کرد.
وزیر امور خارجه تاکید کرد: ایران و تاجیکستان به عنوان میراثداران تمدن کهن پارسی همواره در کنار یکدیگر و همراه روزهای سختی و خوشی هم بودهاند.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به سفرهای متقابل روسای جمهور ایران و تاجیکستان و توافقهای حاصله در جریان این دو سفر، بر ضرورت استفاده از ظرفیت متنوع موجود در دو کشور برای توسعه و ارتقای روابط به خصوص در حوزههای اقتصادی و تجاری تاکید کرد.
وزرای انرژی و منابع آب و حمل و نقل جمهوری تاجیکستان در این دیدار که فرخ شریف زاده معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان نیز حضور داشت، با ابراز مسرت از سطح روابط ممتاز دو کشور دوست، بر اراده جدی مقامهای عالیرتبه این کشور برای توسعه و گسترش بیش از پیش روابط از جمله در حوزههای انرژی و حمل و نقل تاکید کردند.
وزرای تاجیکستانی همچنین با ابراز خرسندی از مذاکرات امروز با همتایان ایرانی خود، ابراز امیدواری کردند با تشکیل کارگروه مشترک و سازوکارهای مورد توافق، شاهد اجرایی شدن تفاهمهای صورت گرفته به ویژه در حوزههای انرژی و حمل و نقل باشیم.