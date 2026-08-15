جوان آنلاین: اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، حملات وحشیانه امروز رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان از جمله الانصار، ارتفاعات علی‌الطاهر، نبطیه الفوقا و دیر الزهرانی را که منجر به شهادت یازده نفر از جمله سه کودک و دو زن از اعضای یک خانواده و زخمی‌شدن چند تن دیگر و تخریب اماکن مسکونی و غیرنظامی شد، به شدت محکوم کرد.

وی با اشاره به تداوم تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه لبنان و نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی این کشور، ادامه سکوت و بی‌عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه بین‌المللی را تاسف‌بار خواند.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین ضمن تمجید از مقاومت شرافتمندانه مردم لبنان در برابر تجاوز رژیم اشغالگر، بر همبستگی جمهوری اسلامی ایران با لبنان در مسیر دفاع از حاکمیت ملی، استقلال و عزت این کشور تأکید کرد.