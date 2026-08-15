کد خبر: 1374048
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
سیاست » اخبار کلی
هشدار امنیتی ایران درباره شبکه نفوذ

وزارت اطلاعات به فرانسه: مداخله کنید، برخورد می‌کنیم

جوان آنلاین: وزارت اطلاعات با هشدار صریح به دولت فرانسه درباره ادامه مداخلات دیپلمات‌های این کشور در امور داخلی ایران، اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد پوشش دیپلماتیک به ابزاری برای نفوذ و مداخله در امور کشور تبدیل شود و در صورت تکرار چنین رفتارهایی، با عوامل و مسببان آن برخورد خواهد کرد. هشداری روشن به طرف فرانسوی که پیام آن صریح است: مداخله کنید، برخورد می‌کنیم. 
به گزارش ایرنا، در بیانیه روابط عمومی وزارت اطلاعات آمده است: سربازان گمنام امام زمان (عج) در فرآیند رسیدگی به یکی از پرونده‌های مهم نفوذ و مداخله خارجی و در حین اجرای دستور قضایی برای بازداشت دو تن از متهمان پرونده، از حضور غیرقانونی دو دیپلمات فرانسوی در محل قرار مخفی مطلع شدند. 
این بیانیه آورده است: از آنجا که دیپلمات‌های مذکور دارای سوابق گسترده تخلفات و رفتار‌های مغایر با قوانین داخلی کشور و تعهدات دیپلماتیک بودند، پس از احراز هویت آنان، مراتب به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام شد و سپس دیپلمات‌های متخلف با حضور پلیس دیپلماتیک به سفیر فرانسه در ایران تحویل داده شدند. در حالی که وزارت اطلاعات بدون علنی کردن موضوع تخلف، مشغول تحقیق از متهمان و بررسی مدارک و اسناد مکشوفه از محل قرار عناصر بیگانه با متهمان بود، فرانسوی‌ها به هیاهوی رسانه‌ای با هدف فرار به جلو و پوشاندن تخلفات محرز صورت‌گرفته پرداختند. بررسی مقدماتی اسناد مکشوفه در فرآیند بازرسی از محل جرم، محتوای پروژه موذیانه‌ای را آشکار می‌کند که علت نگرانی زایدالوصف فرانسوی‌ها و آوازه‌گریه‌های پس از کشف جرم را قابل درک می‌سازد. 
این بیانیه تأکید کرد: تحقیقات اولیه از برنامه‌ریزی و طراحی پروژه‌ای گسترده با اهدافی همچون نفوذ، مداخله خارجی و بسترسازی برای اقدام فرانسه علیه استقلال کشور، از طریق شناسایی، برقراری ارتباط پنهان در داخل و خارج از کشور و شبکه‌سازی همراه با اصول پنهان‌کاری با برخی عناصر مورد نظر بیگانه حکایت دارد. از آن‌جا که در قرارداد‌های مکشوفه از این پروژه شوم، امضای سفیر سابق فرانسه در ایران مشاهده می‌شود، دولت فرانسه باید درباره اقدامات غیرقانونی و مداخله‌گرایانه خویش پاسخگو باشد و درباره این طراحی خام‌اندیشانه توضیح دهد. 
با عنایت به نفوذگری و مداخله آشکار در امور داخلی ایران، آن هم در زمان جنگ، نقض فاحش قوانین کشور و خروج از چارچوب‌های دیپلماتیک که در این پروژه با قطعیت به اثبات رسیده است، وزارت اطلاعات هشدار می‌دهد که اجازه رفتار‌های غیرقانونی مداخله‌آمیز را به مهمانان دیپلماتیک خود نمی‌دهد و در صورت تکرار، برخورد درخور متجاوزان را با مسببان صورت خواهد داد. 
این بیانیه با بیان اینکه دولت فرانسه در حالی این فرآیند ضد امنیت ملی ایران را با جسارت در دستور کار قرار داده است که خود در سال ۲۰۲۴ قانون «جلوگیری از دخالت خارجی» را متکی بر مدعیات گزارش کمیسیون تحقیق در مجلس سنا مصوب نمود و به روشنی با چارچوب منع مداخله خارجی آشناست، آورده است: برای دولت فرانسه بهتر است مهارت خود در هنرنمایی سیاسی با اتلاف مالیات شهروندان فرانسوی را به جای مداخله غیرقانونی در امور کشور‌های مستقل، معطوف رفع مشکلات داخلی و نیازمندی‌های اجتماعی شهروندان فرانسوی کند و برای ترمیم چهره ضدایرانی خود نزد شهروندان ایرانی، راهی متفاوت با تحریم، مداخله و نفوذ بجوید. 
در پایان بیانیه وزارت اطلاعات آمده است: تأکید می‌شود رسیدگی‌ها در خصوص این پرونده کماکان ادامه دارد و متعاقباً اطلاع‌رسانی بیشتری به عمل خواهد آمد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: وزارت اطلاعات ، فرانسه ، ایران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هشدار تداوم بارش‌های تابستانه و رعدوبرق در ۴ استان تا چهارشنبه

ثبت ۲۵ هزار شکایت آموزش و پرورش در دیوان عدالت

«پایتخت ۸» در راه است «زیرخاکی» به نوروز می‌رسد 

جزئیات درگیری ۲ هیئت عزاداری در مشهد/ تصاویر داخل حرم رضوی تکذیب شد

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

حرم، نسبتِ بی‌نهایت

کاهش دمای تهران از فردا

حباب سکه به کف رسید/قیمت طلا و سکه چقدر تغییر کرد؟

رکوردشکنی قیمت طلا و ارز؛ سکه طرح جدید به ۱۸۶ میلیون تومان رسید

محدودیت‌های ترافیکی از ۲۰ تا ۲۴ مردادماه اعلام شد

آمریکا باید جنگ را پایان دهد و پول‌های مسدود شده ایران را بپردازد

اهداف چهارگانه عربستان از امضای توافق مکه

پیام تبریک فرمانده کل سپاه به سرلشکر عبداللهی

تلاش مشترک ترامپ و نتانیاهو: نمایش شکستی تحقیرآمیز به عنوان یک دستاورد

دیدار وزیر کشور پاکستان با عراقچی

وزیر کشور پاکستان عازم تهران شد

رفتار غیرحرفه‌ای سرمربی آلومینیوم با خبرنگاران

پهپاد جدید ایران به موتور جت مجهز شد

برد موشک‌های ایران به بیش از ۴ هزار کیلومتر رسیده!

پیک مصرف برق تهران به ۱۲ هزار و ۷۵۰ مگاوات رسید

پایان عملیات پرواز‌های اربعین؛۲۴۲۷ پرواز برای جابه‌جایی زائران انجام شد

تقویت آمادگی و هماهنگی میان نیرو‌های مسلح ضرورتی راهبردی است

ایران به قدرتمندترین بازیگرِ منطقه تبدیل شده!

نیروهای مسلح ما بزرگ‌ترین ارتش ظاهری دنیا را در جنگ اخیر عاجز و شکست دادند

مخبر و فروزنده به عضویت در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درآمدند

ایران بر عهد مقاومت خود پابرجا ایستاده است

قبوض نجومی برق!

تبعات انسداد تنگه باب‌المندب بر تجارت و حمل‌ونقل دریایی

تصویر جدیدی از رهبر معظم انقلاب منتشر شد

توافق ایران و عمان بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز

آمریکا ویزای ۱۷۵ هزار تبعه خارجی را باطل کرد

ایران در برابر هیچ تهدیدی از حقوق خود عقب نشینی نمی‌کند

پرسش های بازنشستگان تأمین‌اجتماعی؛ معوقات چه زمانی پرداخت می‌شود

زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس 

چرا زیارت امام رضا (ع) بر بخشش گناهان تأکید دارد؟

نامه قالیباف به پزشکیان درباره ارائه فوری لایحه اصلاح بودجه به مجلس

قاتل: قصد سرقت داشتم

با قدرت در کنار فقرا و محرومان می‌ایستیم

گفت‌وگوی تلفنی وزرای دفاع ایران و مالزی؛ تأکید بر توسعه همکاری‌های دفاعی و نظامی

درمان رایگان و جهادی دندان نیازمندان

عراقچی خطاب به مقامات آمریکایی: مراقب اخبار و اطلاعات جعلی باشید

کنداکتور شبکه‌ها تغییر کرد؛ زمان پخش سریال های جدید مشخص شد

اعمال تعرفه پلکانی برای پرمصرف‌ها

وحدت و معیشت تأکید رهبری است

بحران جمعیت مدارس را هم خالی می‌کند

آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!

تبریک رئیس مجلس خبرگان رهبری به محسن رضایی

شهید لاریجانی گفت حاضر نیستم به چهره انقلاب پنجه بزنم

تا رسیدن به قله‌ای که رهبر شهیدمان می‌فرمود ادامه می‌دهیم 

پیمان مکه، ائتلافی برای میدان یا مانوری برای اذهان؟

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مقاله استاد دانشگاه شیکاگو در فارن افرز/ فروپاشی سلطه امریکا در جنگ با ایران
کورسوی امید کسب‌وکار‌های کوچک
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای فتنه دی‌ماه/ در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید
گفت‌و‌گو با سعدالله زارعی/ «تغییر رفتار» توطئه امریکا و «تغییر پارادایم» پروژه تسلیم است
قاتل همسر به احترام امام رئوف بخشیده شد
اکبر عبدی و پایان آخرین نابغه غریزی کمدی/ مردی که خنده را زندگی کرد 
گفت‌وگو با پدر و همسر شهید جنگ رمضان/ گفت ما به‌سوی جبهه‌ها پرواز می‌کنیم
نگاهی به فرهنگ خادمی رضوی/ نزدیک‌ترین مسیر برای تقرب به امام‌رضا(ع)
هر ایرانی یک بسیجی چگونه
غافلگیری بنزینی ممنوع!
۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب‌اسلامی
جزئیات و تصاویر رهگیری هواگردهای آمریکایی/ اف۱۵ چگونه و با چه موشک ایرانی‌ای شکار شد؟
سوال خبرنگار روزنامه جوان از رئیس جمهور درباره تورم و گرانی
زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس / نگاهی اجمالی به وضعیت ۳ زیرساخت مهم انرژی منطقه
نقدی بر نشست استادن پیشکسوت روزنامه‌نگاری/ آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار