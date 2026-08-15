جوان آنلاین: وزارت اطلاعات با هشدار صریح به دولت فرانسه درباره ادامه مداخلات دیپلمات‌های این کشور در امور داخلی ایران، اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد پوشش دیپلماتیک به ابزاری برای نفوذ و مداخله در امور کشور تبدیل شود و در صورت تکرار چنین رفتارهایی، با عوامل و مسببان آن برخورد خواهد کرد. هشداری روشن به طرف فرانسوی که پیام آن صریح است: مداخله کنید، برخورد می‌کنیم.

به گزارش ایرنا، در بیانیه روابط عمومی وزارت اطلاعات آمده است: سربازان گمنام امام زمان (عج) در فرآیند رسیدگی به یکی از پرونده‌های مهم نفوذ و مداخله خارجی و در حین اجرای دستور قضایی برای بازداشت دو تن از متهمان پرونده، از حضور غیرقانونی دو دیپلمات فرانسوی در محل قرار مخفی مطلع شدند.

این بیانیه آورده است: از آنجا که دیپلمات‌های مذکور دارای سوابق گسترده تخلفات و رفتار‌های مغایر با قوانین داخلی کشور و تعهدات دیپلماتیک بودند، پس از احراز هویت آنان، مراتب به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام شد و سپس دیپلمات‌های متخلف با حضور پلیس دیپلماتیک به سفیر فرانسه در ایران تحویل داده شدند. در حالی که وزارت اطلاعات بدون علنی کردن موضوع تخلف، مشغول تحقیق از متهمان و بررسی مدارک و اسناد مکشوفه از محل قرار عناصر بیگانه با متهمان بود، فرانسوی‌ها به هیاهوی رسانه‌ای با هدف فرار به جلو و پوشاندن تخلفات محرز صورت‌گرفته پرداختند. بررسی مقدماتی اسناد مکشوفه در فرآیند بازرسی از محل جرم، محتوای پروژه موذیانه‌ای را آشکار می‌کند که علت نگرانی زایدالوصف فرانسوی‌ها و آوازه‌گریه‌های پس از کشف جرم را قابل درک می‌سازد.

این بیانیه تأکید کرد: تحقیقات اولیه از برنامه‌ریزی و طراحی پروژه‌ای گسترده با اهدافی همچون نفوذ، مداخله خارجی و بسترسازی برای اقدام فرانسه علیه استقلال کشور، از طریق شناسایی، برقراری ارتباط پنهان در داخل و خارج از کشور و شبکه‌سازی همراه با اصول پنهان‌کاری با برخی عناصر مورد نظر بیگانه حکایت دارد. از آن‌جا که در قرارداد‌های مکشوفه از این پروژه شوم، امضای سفیر سابق فرانسه در ایران مشاهده می‌شود، دولت فرانسه باید درباره اقدامات غیرقانونی و مداخله‌گرایانه خویش پاسخگو باشد و درباره این طراحی خام‌اندیشانه توضیح دهد.

با عنایت به نفوذگری و مداخله آشکار در امور داخلی ایران، آن هم در زمان جنگ، نقض فاحش قوانین کشور و خروج از چارچوب‌های دیپلماتیک که در این پروژه با قطعیت به اثبات رسیده است، وزارت اطلاعات هشدار می‌دهد که اجازه رفتار‌های غیرقانونی مداخله‌آمیز را به مهمانان دیپلماتیک خود نمی‌دهد و در صورت تکرار، برخورد درخور متجاوزان را با مسببان صورت خواهد داد.

این بیانیه با بیان اینکه دولت فرانسه در حالی این فرآیند ضد امنیت ملی ایران را با جسارت در دستور کار قرار داده است که خود در سال ۲۰۲۴ قانون «جلوگیری از دخالت خارجی» را متکی بر مدعیات گزارش کمیسیون تحقیق در مجلس سنا مصوب نمود و به روشنی با چارچوب منع مداخله خارجی آشناست، آورده است: برای دولت فرانسه بهتر است مهارت خود در هنرنمایی سیاسی با اتلاف مالیات شهروندان فرانسوی را به جای مداخله غیرقانونی در امور کشور‌های مستقل، معطوف رفع مشکلات داخلی و نیازمندی‌های اجتماعی شهروندان فرانسوی کند و برای ترمیم چهره ضدایرانی خود نزد شهروندان ایرانی، راهی متفاوت با تحریم، مداخله و نفوذ بجوید.

در پایان بیانیه وزارت اطلاعات آمده است: تأکید می‌شود رسیدگی‌ها در خصوص این پرونده کماکان ادامه دارد و متعاقباً اطلاع‌رسانی بیشتری به عمل خواهد آمد.