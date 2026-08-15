جوان آنلاین: شش ماه نبرد در یکی از سختترین شرایط اقلیمی و عملیاتی، به نقطهای رسیده است که معادله قدرت میان ایران و امریکا را وارد مرحلهای تازه کرده است؛ جایی که برتری تسلیحاتی و بهرهمندی از پیشرفتهترین تجهیزات نظامی نتوانسته اراده سترگ نیروهای مسلح و ملت ایران را در میدان و خیابان درهم بشکند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با قدردانی از رزمندگان اسلام تأکید کرده است که نیروهای مسلح ایران با عملیاتهای موفق آفندی و پدافندی و در شرایطی که زیر آتش سنگین قرار داشتند، «مسلحترین ارتش تاریخ جهان را به زانو در آوردند»؛ گزارهای که در کنار تأکید رئیس قوه قضائیه بر حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، تصویری از شکست فشار نظامی امریکا و ناکامی در تحمیل اراده خود بر ایران ترسیم میکند.
سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز گذشته و همزمان با فرارسیدن ماه ربیع، در پیامی خطاب به رزمندگان اسلام، از شش ماه جهاد و ایستادگی نیروهای مسلح و مدافعان ایران اسلامی قدردانی کرد؛ پیامی که مهمترین محور آن، تأکید بر دستاوردهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمن، و بهویژه شکست برتری نظامی امریکا در میدان نبرد است.
وحیدی در این پیام خطاب به پاسداران غیور، ارتشیان دلیر، انتظامیان سختکوش، بسیجیان و عشایر دریا دل و سربازان گمنام امام زمان (عج)، با تجلیل از مجاهدتهای آنان تأکید کرده که شش ماه جهاد، صحنههایی از ایستادگی و مقاومت را رقم زده است که چشم جهانیان را خیره و امید به غلبه نهایی بر سلطهگران را در دل مستضعفان زنده کرده است.
محور اصلی پیام فرمانده کل سپاه، اما آنجاست که نتیجه این شش ماه نبرد را بهصراحت به شکست قدرتمندترین نیروی نظامی طرف مقابل پیوند میدهد. سردار وحیدی با اشاره به شرایط دشوار جغرافیایی و عملیاتی، از گرمای سوزان و شرجی سنگین جزایر و سواحل جنوب تا سرمای ارتفاعات مرزی سر به فلک کشیده شمال، تأکید کرده است که رزمندگان اسلام در چنین شرایطی و در جریان عملیاتهای موفق آفندی و پدافندی، آن هم زیر آتش سنگین، توانستند «مسلحترین ارتش تاریخ جهان را به زانو در آورند». اهمیت این عبارت در آن است که فرمانده کل سپاه، معیار ارزیابی نتیجه نبرد را صرفاً در میزان تجهیزات و تسلیحات جستوجو نمیکند، بلکه از استمرار مقاومت، توان اجرای عملیات و حفظ ابتکار عمل در شرایط دشوار بهعنوان مؤلفههایی یاد میکند که در نهایت توانسته است برتری تسلیحاتی طرف مقابل را خنثی کند.
در واقع، آنچه در این روایت برجسته میشود، شکاف میان برتری سختافزاری و توان تحمیل اراده در میدان است. امریکا با برخورداری از یکی از گستردهترین و مجهزترین ساختارهای نظامی جهان، نمیتواند صرفاً با تکیه بر حجم تسلیحات و تجهیزات، نتیجه مطلوب خود را به طرف مقابل تحمیل کند؛ بهویژه هنگامی که طرف مقابل توانسته است با اتخاذ روشهای جنگ نامتقارن در برابر فشار نظامی، ساختار دفاعی و عملیاتی خود را حفظ کند و به عملیات آفندی و پدافندی ادامه دهد. با این نگاه، تعبیر «به زانو درآمدن مسلحترین ارتش تاریخ جهان» را میتوان اصلیترین پیام سیاسی ـ نظامی دلنوشته فرمانده کل سپاه دانست؛ پیامی که بر پایان تصور مصونیت و برتری مطلق امریکا در برابر ایران تأکید دارد.
سردار وحیدی در ادامه پیام خود، این مقاومت را در امتداد فرهنگ دفاع مقدس و تاریخ جهاد اسلامی توصیف و با اشاره به توسل رزمندگان به اهل بیت (ع)، تأکید کرده است که حماسههای هشت سال دفاع مقدس در صورتهایی نو تکرار و خاطره نبردهای تاریخی بدر و خیبر در رکاب پیامبر اعظم (ص) زنده شده است.
فرمانده کل سپاه همچنین مدیریت مبتکرانه صحنه نبرد، تحت فرماندهی حکیمانه حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای را مورد اشاره قرار داده و تأکید کرده است که رزمندگان با این مدیریت و با فرماندهی حکیمانه و البته عنایت پروردگار دروازههای قیام را روی مستضعفان جهان گشوده و توانستند اراده خود را بر دشمن تحمیل کنند.
در پیام سردار وحیدی، نقش مردم به عنوان بخشی از علت موفقیت پر رنگ است. آنجا که به تعبیر فرمانده کل سپاه، ملت ایران «حتی یک روز صحنه را خالی نکردند» و همین حضور انگیزه قدردانی او از ایستادگی مردم در کنار مجاهدت نیروهای مسلح، به عنوان یکی از عناصر اصلی این مقاومت شده است. حضوری که سردار وحیدی در پرتو آن ابراز امیدواری کرده است که بزودی با پایان دادن به دردها و رنجهای مردم مظلوم و مقاوم منطقه، به ویژه فلسطین و لبنان عزیز، جهان برای طلوع خورشید عظمای ولایت از همیشه آمادهتر خواهد شد. این تأکید بر نقش مردم، اهمیت دیگری نیز دارد، زیرا در روایت ارائهشده از نبرد ششماهه، مواجهه ایران و امریکا صرفاً یک رویارویی میان دو نیروی نظامی نیست، بلکه یک تقابل گستردهتر است که در آن توان حفظ انسجام اجتماعی و استمرار مقاومت نیز بخشی از معادله قدرت محسوب میشود.
اژهای: اباطیل ترامپ سر در توهمات او دارد
پیام فرمانده کل سپاه در شرایطی منتشر شده که موضوع تنگه هرمز نیز به یکی از محورهای اصلی تقابل ایران و امریکا تبدیل شده است؛ موضوعی که اظهارات رئیس قوه قضائیه درباره آن، مکملی برای روایت شکست امریکا در میدان سخت محسوب میشود.
حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای در واکنش به ادعاهای دونالد ترامپ درباره تنگه هرمز، در فضای مجازی نوشت: «اراجیف و اباطیل رئیسجمهور جنایتکار امریکا درخصوص تنگه هرمز، سر در توهمات این فرد سبکمغز دارد. در عالم واقع، مالک و فرمانروای این آبراه مهم جهانی، ایران اسلامی است. ما در عرصه سخت نظامی به ترامپ و دارودستهاش ثابت کردیم که تنگه هرمز بخشی جداییناپذیر از قلمرو حریمی و مرزی ایران است و هرگونه ماجراجویی در آن، هر نیروی متجاوز و ماجراجویی را منهدم و منهزم میکند. از منظر حقوق بینالملل و موازین حاکمیت ملی نیز، تعلق تنگه هرمز به ایران، یک واقعیت مصرح و منصوص است. ترامپ در زمین سخت سیاست و نبرد نظامی، یک بازنده تمام عیار است. آنچه مایه تسلیخاطر و تشفی ذهن مشوش این جرثومه زشتی و تباهی است، همین ادا و اطوارهای مجازی و ژاژخاییهای اوست. ترامپ و مشاورانش باید بدانند که چکمه استکبار، هرگز بر تنگه هرمز نخواهد سایید. کاری که ناوهای چندین میلیارد دلاری از پسش برنیامد، با چند توییت و سخنرانی، حاصل نمیشود.»
به این ترتیب، سخنان فرمانده کل سپاه و رئیس قوه قضائیه در دو سطح متفاوت، یک گزاره مشترک را برجسته میکند: «برتری تسلیحاتی امریکا نتوانسته است به برتری تعیینکننده در میدان تبدیل شود.» فرمانده کل سپاه از به زانو درآمدن مسلحترین ارتش تاریخ جهان سخن میگوید و رئیس قوه قضائیه نیز تأکید میکند که حضور ناوهای چند میلیارد دلاری امریکا نتوانسته است حاکمیت ایران بر تنگه هرمز را تغییر دهد. برآیند این دو موضع، تصویری از پایان یک تصور قدیمی است؛ تصوری که بر اساس آن، قدرت نظامی امریکا میتوانست در نهایت هر ارادهای را در منطقه به عقبنشینی وادار کند. پیام فرمانده کل سپاه و موضع رئیس قوه قضائیه، هر دو بر خلاف این تصور تأکید میکنند که میدان نبرد، محل آزمون واقعی قدرت است و در این آزمون، به تعبیر فرمانده کل سپاه، مسلحترین ارتش تاریخ جهان به زانو درآمده است.