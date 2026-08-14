توصیه معاون وزیر کار به دریافت کنندگان پیامک کالابرگ؛ فعلا به پیشخوان نروید

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: هم‌وطنانی که در خصوص کالابرگ، پیامک احراز سکونت دریافت کردند تا اطلاع بعدی به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نکنند.

جوان آنلاین: یعقوب اندایش گفت: مقرر شده احراز سکونت در ایران، ابتدا بر اساس خوداظهاری انجام شده و بعدا مجددا اطلاع رسانی شود.

به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت کار در این رابطه اظهارکرد: به اطلاع آن دسته از هموطنانی که پیامک احراز سکونت دریافت کردند می‌رسانیم که فقط باید دو اقدام را انجام بدهند: ابتدا با شماره‌گیری کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* از طریق گوشی موبایل سرپرست خانوار گزینه سه را انتخاب کرده و با وارد کردن کد ملی سرپرست خانوار و اعضای زیرمجموعه که این پیامک را دریافت کردند، تعهد نمایند که در ایران سکونت دارند، دوم اینکه به سامانه املاک و اسکان به صورت اینترنتی مراجعه کرده و سرپرست خانوار، آخرین محل سکونت خود را انتخاب و تایید کند.

وی افزود: به محض اینکه این دو کار انجام شود، انشالله تا پنجم شهریور ماه شارژ کالا برگ مرداد ماه همه این افراد انجام خواهد شد.