افزایش تولید نفت ایران به روایت اوپک

تازه‌ترین گزارش دبیرخانه اوپک از عملکرد اعضای آن در تولید نفت، نشان می‌دهد که تولید نفت ایران در ماه ژوئیه (تیر - مرداد) با افزایش ۲۶ هزار بشکه‌ای نسبت به ماه قبل از آن به ۲ میلیون و ۴۷۸ هزار بشکه در روز رسیده است.

جوان آنلاین: بر اساس اطلاعات درج شده در دبیرخانه اوپک از آمار منابع ثانویه استخراج شده است، گزارش جدید دبیرخانه سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) از روند افزایشی تولید نفت ایران در ژوئیه نسبت به ژوئن حکایت دارد به طوری که بر اساس داده‌های منابع ثانویه اوپک، تولید نفت ایران در ماه ژوئیه با ۲۶ هزار بشکه افزایش به ۲ میلیون و ۴۷۸ هزار بشکه در روز رسیده است.

این در حالیست که بر اساس آمار‌های دبیرخانه اوپک، ایران در ماه ژوئن (خرداد - تیر) روزانه ۲ میلیون و ۴۵۱ هزار بشکه نفت تولید کرده بود.

عربستان سعودی با تولید روزانه ۷ میلیون و ۳۵۲ هزار بشکه همچنان در رتبه نخست تولیدکنندگان اوپک قرار دارد و عراق هم با تولید روزانه ۲ میلیون و ۶۲۱ هزار بشکه در جایگاه دوم قرار گرفته است؛ بنابراین ایران همچنان در جایگاه سومین کشور تولیدکننده اوپک قرار دارد.

مجموع تولید نفت خام اعضای اوپک در ماه گذشته میلادی به ۲۳ میلیون و ۶۳۲ هزار بشکه در روز رسید که نسبت به ماه پیش از آن یک‌میلیون و ۶۵۹ هزار بشکه افزایش داشته است.

در همین حال، مجموع تولید نفت خام کشور‌های مشارکت‌کننده در بیانیه همکاری اوپک‌پلاس در ژوئیه ۲۰۲۶ به ۳۷ میلیون و ۶۵۵ هزار بشکه در روز رسید که نسبت به ژوئن روزانه یک‌میلیون و ۴۲۴ هزار بشکه افزایش نشان می‌دهد.