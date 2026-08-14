شمارش معکوس برای بازگشایی مرکز مبادلات تجاری مشترک ایران و ترکیه

جوان آنلاین: حسین ولی‌زاده مدیر لجستیک و حمل‌ونقل سازمان منطقه آزاد ماکو در حاشیه دیدار هیأت ترکیه‌ای از مرکز مبادلات تجاری ایران و ترکیه در پاسخ به پرسش خبرنگار درباره برنامه‌های لجستیکی این سازمان اظهار کرد: سیاست اصلی منطقه آزاد ماکو به موضوع لجستیک و حمل‌ونقل برمی‌گردد؛ این منطقه آزاد علاوه بر اینکه به کریدور شمال جنوب نزدیک است، در کریدور شرق به غرب نیز قرار دارد که چین را به اروپا متصل می‌کند؛ هدف ما تهیه زیرساخت‌های لازم برای پشتیبانی تجارت در این منطقه است.

به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: ما مجموعه‌ای با نام «آناوطن» در مرز بازرگان ایجاد کرده‌ایم که محلی برای توسعه تبادلات تجاری در منطقه میان طرف ایرانی و ترکیه‌ای است؛ همچنین مجموعه‌ای به اسم مرکز مبادلات تجاری ایران و ترکیه ایجاد شده که احداث آن به دو دهه قبل برمی‌گردد ولی به دلایلی بهره‌برداری از آن به تعویق افتاده بود و نهایتا این مرکز به سازمان منطقه آزاد ماکو واگذار شد تا با همکاری طرف ترکیه‌ای و پس از بازسازی غرفه‌های آن، تجارت کالا میان دو کشور توسعه بیشتری پیدا کند و فعالیت این مرکز از سر گرفته شود.

وی خاطر نشان کرد: رویه‌های پیله‌وری و کوله‌بری در این منطقه می‌تواند سرعت گیرد و نظم بیشتری پیدا کند. هدف سازمان منطقه آزاد ماکو این است تا بتواند تجارت مرزی ایران و ترکیه را با رویه‌های کوله‌بری و مرزنشینی که از گذشته در جریان بود، ساماندهی کند.

ولی‌زاده با اشاره به حضور هیأت مقامات محلی ترکیه‌ای در مرز بازرگان برای آغاز مذاکرات مربوط به بازگشایی مرکز مبادلات تجاری ایران و ترکیه گفت: با بازگشایی این مرکز، بخشی از بار تبادلات مرزی بازرگان کاسته شده و به این مرکز منتقل می‌شود. گمرک سازمان منطقه آزاد ماکو خواستار تبدیل این مرکز به بخشی از ترانزیت کالا میان ایران و ترکیه است و این مرکز به رویه گمرکی تبدیل شود، اما یک درخواست هم برای تبدیل این مرکز به تبادل کالا میان دو طرف شود و بازرگانان هر دو کشور بتوانند کالا‌های خود را در این غرف عرضه و خرید و فروش کنند تا کالا‌های تولیدی دو کشور مبادله شود.