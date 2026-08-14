کد خبر: 1373835
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۳
اقتصاد » اخبار کلی

شمارش معکوس برای بازگشایی مرکز مبادلات تجاری مشترک ایران و ترکیه

1 مسئولان سازمان منطقه آزاد ماکو از آغاز مذاکرات با مقامات محلی ترکیه‌ای برای بازگشایی مرکز مبادلات تجاری ایران و ترکیه در نزدیکی مرز بازرگان خبر دادند.

جوان آنلاین: حسین ولی‌زاده مدیر لجستیک و حمل‌ونقل سازمان منطقه آزاد ماکو در حاشیه دیدار هیأت ترکیه‌ای از مرکز مبادلات تجاری ایران و ترکیه در پاسخ به پرسش خبرنگار درباره برنامه‌های لجستیکی این سازمان اظهار کرد: سیاست اصلی منطقه آزاد ماکو به موضوع لجستیک و حمل‌ونقل برمی‌گردد؛ این منطقه آزاد علاوه بر اینکه به کریدور شمال جنوب نزدیک است، در کریدور شرق به غرب نیز قرار دارد که چین را به اروپا متصل می‌کند؛ هدف ما تهیه زیرساخت‌های لازم برای پشتیبانی تجارت در این منطقه است.

به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: ما مجموعه‌ای با نام «آناوطن» در مرز بازرگان ایجاد کرده‌ایم که محلی برای توسعه تبادلات تجاری در منطقه میان طرف ایرانی و ترکیه‌ای است؛ همچنین مجموعه‌ای به اسم مرکز مبادلات تجاری ایران و ترکیه ایجاد شده که احداث آن به دو دهه قبل برمی‌گردد ولی به دلایلی بهره‌برداری از آن به تعویق افتاده بود و نهایتا این مرکز به سازمان منطقه آزاد ماکو واگذار شد تا با همکاری طرف ترکیه‌ای و پس از بازسازی غرفه‌های آن، تجارت کالا میان دو کشور توسعه بیشتری پیدا کند و فعالیت این مرکز از سر گرفته شود.

وی خاطر نشان کرد: رویه‌های پیله‌وری و کوله‌بری در این منطقه می‌تواند سرعت گیرد و نظم بیشتری پیدا کند. هدف سازمان منطقه آزاد ماکو این است تا بتواند تجارت مرزی ایران و ترکیه را با رویه‌های کوله‌بری و مرزنشینی که از گذشته در جریان بود، ساماندهی کند.

ولی‌زاده با اشاره به حضور هیأت مقامات محلی ترکیه‌ای در مرز بازرگان برای آغاز مذاکرات مربوط به بازگشایی مرکز مبادلات تجاری ایران و ترکیه گفت: با بازگشایی این مرکز، بخشی از بار تبادلات مرزی بازرگان کاسته شده و به این مرکز منتقل می‌شود. گمرک سازمان منطقه آزاد ماکو خواستار تبدیل این مرکز به بخشی از ترانزیت کالا میان ایران و ترکیه است و این مرکز به رویه گمرکی تبدیل شود، اما یک درخواست هم برای تبدیل این مرکز به تبادل کالا میان دو طرف شود و بازرگانان هر دو کشور بتوانند کالا‌های خود را در این غرف عرضه و خرید و فروش کنند تا کالا‌های تولیدی دو کشور مبادله شود.

برچسب ها: ماکو ، ایران ، ترکیه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هشدار تداوم بارش‌های تابستانه و رعدوبرق در ۴ استان تا چهارشنبه

ثبت ۲۵ هزار شکایت آموزش و پرورش در دیوان عدالت

«پایتخت ۸» در راه است «زیرخاکی» به نوروز می‌رسد 

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

با وحدت‌شکن بجنگید حتی اگر عمامه مرا بر سر داشته باشد

کاهش دمای تهران از فردا

رکوردشکنی قیمت طلا و ارز؛ سکه طرح جدید به ۱۸۶ میلیون تومان رسید

هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست

حرم، نسبتِ بی‌نهایت

دوره نفت ارزان با بازگشایی تنگه‌هرمز برنمی گردد

آمریکا باید جنگ را پایان دهد و پول‌های مسدود شده ایران را بپردازد

پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم

پیام تبریک فرمانده کل سپاه به سرلشکر عبداللهی

محدودیت‌های ترافیکی از ۲۰ تا ۲۴ مردادماه اعلام شد

دیدار وزیر کشور پاکستان با عراقچی

نه کریدور دوم نه مذاکره زیر سایه تهدید

وزیر کشور پاکستان عازم تهران شد

وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد

اهداف چهارگانه عربستان از امضای توافق مکه

دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو

تلاش مشترک ترامپ و نتانیاهو: نمایش شکستی تحقیرآمیز به عنوان یک دستاورد

ولایتی: نیرو‌های خارجی باید منطقه را ترک کنند

رفتار غیرحرفه‌ای سرمربی آلومینیوم با خبرنگاران

نگاهی به نقش و جایگاه مهم خبرنگاران در نگاه رهبر شهید انقلاب

پیک مصرف برق تهران به ۱۲ هزار و ۷۵۰ مگاوات رسید

ورود تیم کارآگاهان پلیس به پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده

تقویت آمادگی و هماهنگی میان نیرو‌های مسلح ضرورتی راهبردی است

ایران به قدرتمندترین بازیگرِ منطقه تبدیل شده!

نیروهای مسلح ما بزرگ‌ترین ارتش ظاهری دنیا را در جنگ اخیر عاجز و شکست دادند

پایان محاصره با ائتلاف مصرف

غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا

پایان عملیات پرواز‌های اربعین؛۲۴۲۷ پرواز برای جابه‌جایی زائران انجام شد

ایران بر عهد مقاومت خود پابرجا ایستاده است

پهپاد جدید ایران به موتور جت مجهز شد

مخبر و فروزنده به عضویت در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درآمدند

قبوض نجومی برق!

برد موشک‌های ایران به بیش از ۴ هزار کیلومتر رسیده!

آمریکا ویزای ۱۷۵ هزار تبعه خارجی را باطل کرد

تبعات انسداد تنگه باب‌المندب بر تجارت و حمل‌ونقل دریایی

ایران در برابر هیچ تهدیدی از حقوق خود عقب نشینی نمی‌کند

تصویر جدیدی از رهبر معظم انقلاب منتشر شد

رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 

جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم

از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه

نامه قالیباف به پزشکیان درباره ارائه فوری لایحه اصلاح بودجه به مجلس

پرسش های بازنشستگان تأمین‌اجتماعی؛ معوقات چه زمانی پرداخت می‌شود

نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد

قاتل: قصد سرقت داشتم

با قدرت در کنار فقرا و محرومان می‌ایستیم

گفت‌وگوی تلفنی وزرای دفاع ایران و مالزی؛ تأکید بر توسعه همکاری‌های دفاعی و نظامی

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
جزئیات و تصاویر رهگیری هواگردهای آمریکایی/ اف۱۵ چگونه و با چه موشک ایرانی‌ای شکار شد؟
زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس / نگاهی اجمالی به وضعیت ۳ زیرساخت مهم انرژی منطقه
نقدی بر نشست استادن پیشکسوت روزنامه‌نگاری/ آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
از گمنام‌ترین فرماندهان شهید جنگ رمضان/ از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه
گفت‌وگو با محمد فیلی/ وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد
نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را
هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو/ خصوصی‌سازی یا انحصار؟
غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا
جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم
نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد
گفت‌وگو با آیت‌الله جاودان/ جفای مخالفان مکانت معنوی رهبر شهید را ارتقا می‌داد
راننده مست به قانون می‌خندد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار