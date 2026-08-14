جوان آنلاین: از خبرگزاری رویترز، سهام آسیا روز جمعه افزایش یافت و در آستانه ثبت رکورد در دو ماه گذشته قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، این خبرگزاری، شرایط کنونی حاکم بر بازار سهام آسیا را ناشی از آن میداند که دادههای مطلوب تورمی ایالات متحده انتظارات از افزایش نرخ بهره را کاهش داده است، هرچند ناکامی مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه میتواند بر ریسک پذیری سرمایه گذاران تاثیر بگذارد.
براساس این گزارش، قیمت آتی نفت برنت پس از کاهش در روز پنجشنبه، ۸۷.۰۳ دلار در هر بشکه بسته شد، اما پس از تهدید واشنگتن به افزایش فشار اقتصادی بر ایران و تداوم محاصره دریایی، ۴ درصد رشد کرد و روند نزولی دو هفتهای پایان یافت.
چارو چانانا استراتژیست ارشد سرمایهگذاری در شرکت دانمارکی «ساکسو» گفت: ریسکپذیری میتواند ادامه پیدا کند، زیرا خطر افزایش فوری نرخ بهره توسط فدرال رزرو کاهش یافته است.
وی در عین حال خاطرنشان کرد که کاهش قیمت نفت نیز به این امر کمک میکند.
چانانا در ادامه افزود: رشد کنونی سهام ناشی از اخبار و تیترهای روزانه است. بدون روشن شدن وضعیت خاورمیانه و تنگه هرمز و افزایش دوباره بهای نفت میتواند به سرعت تورم و نگرانیهای فدرال رزرو را احیا کند.»
در بازار سهام، گستردهترین شاخص گسترده MSCI سهام آسیا و اقیانوسیه به غیر از ژاپن با ۰.۱۶ درصد افزایش، به سمت ثبت رکورد هفتگی ۲.۶ درصدی پیش میرود که قویترین عملکرد آن از اواسط ژوئن (خرداد) بشمار میرود. شاخص نیکی ژاپن (N ۲۲۵) نیز ۱.۵ درصد رشد داشته است.
شاخص KOSPI کره جنوبی هم با ۱.۸ درصد افزایش در مسیر شکستن روند نزولی قرار دارد و تاکنون نزدیک به ۱۱ درصد رشد داشته است.
معاملات آتی سهام اروپا نیز از آغاز مثبت بازارها حکایت دارد هرچند معاملات شاخص نزدک ۰.۱ درصد کاهش یافت.
رویترز استدلال میکند که باتوجه به گزارشهای تورم آمریکا که این هفته منتشر شد فشارهای قیمتی تحت کنترل است و همین مساله نگرانیها از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را در ماه آینده میلادی کاهش داده است.