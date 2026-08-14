کد خبر: 1373820
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۴
اقتصاد » اخبار کلی

سهام آسیا صعود کرد؛ کاهش نگرانی‌ها از افزایش نرخ بهره

1 سهام بازار‌های آسیا در معاملات روز جمعه افزایش یافت و در آستانه ثبت بهترین عملکرد دو ماه اخیر قرار گرفت؛ روندی که به کاهش نگرانی‌ها از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در پی انتشار داده‌های مطلوب تورمی نسبت داده شده است.

 جوان آنلاین: از خبرگزاری رویترز، سهام آسیا روز جمعه افزایش یافت و در آستانه ثبت رکورد در دو ماه گذشته قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، این خبرگزاری، شرایط کنونی حاکم بر بازار سهام آسیا را ناشی از آن می‌داند که داده‌های مطلوب تورمی ایالات متحده انتظارات از افزایش نرخ بهره را کاهش داده است، هرچند ناکامی مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه می‌تواند بر ریسک پذیری سرمایه گذاران تاثیر بگذارد.

براساس این گزارش، قیمت آتی نفت برنت پس از کاهش در روز پنجشنبه، ۸۷.۰۳ دلار در هر بشکه بسته شد، اما پس از تهدید واشنگتن به افزایش فشار اقتصادی بر ایران و تداوم محاصره دریایی، ۴ درصد رشد کرد و روند نزولی دو هفته‌ای پایان یافت.

چارو چانانا استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت دانمارکی «ساکسو» گفت: ریسک‌پذیری می‌تواند ادامه پیدا کند، زیرا خطر افزایش فوری نرخ بهره توسط فدرال رزرو کاهش یافته است.

وی در عین حال خاطرنشان کرد که کاهش قیمت نفت نیز به این امر کمک می‌کند.

چانانا در ادامه افزود: رشد کنونی سهام ناشی از اخبار و تیتر‌های روزانه است. بدون روشن شدن وضعیت خاورمیانه و تنگه هرمز و افزایش دوباره بهای نفت می‌تواند به سرعت تورم و نگرانی‌های فدرال رزرو را احیا کند.»

در بازار سهام، گسترده‌ترین شاخص گسترده MSCI سهام آسیا و اقیانوسیه به غیر از ژاپن با ۰.۱۶ درصد افزایش، به سمت ثبت رکورد هفتگی ۲.۶ درصدی پیش می‌رود که قوی‌ترین عملکرد آن از اواسط ژوئن (خرداد) بشمار می‌رود. شاخص نیکی ژاپن (N ۲۲۵) نیز ۱.۵ درصد رشد داشته است.

شاخص KOSPI کره جنوبی هم با ۱.۸ درصد افزایش در مسیر شکستن روند نزولی قرار دارد و تاکنون نزدیک به ۱۱ درصد رشد داشته است.

معاملات آتی سهام اروپا نیز از آغاز مثبت بازار‌ها حکایت دارد هرچند معاملات شاخص نزدک ۰.۱ درصد کاهش یافت.

رویترز استدلال می‌کند که باتوجه به گزارش‌های تورم آمریکا که این هفته منتشر شد فشار‌های قیمتی تحت کنترل است و همین مساله نگرانی‌ها از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را در ماه آینده میلادی کاهش داده است.

برچسب ها: نرخ بهره ، آمریکا ، نفت برنت
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هشدار تداوم بارش‌های تابستانه و رعدوبرق در ۴ استان تا چهارشنبه

ثبت ۲۵ هزار شکایت آموزش و پرورش در دیوان عدالت

«پایتخت ۸» در راه است «زیرخاکی» به نوروز می‌رسد 

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

با وحدت‌شکن بجنگید حتی اگر عمامه مرا بر سر داشته باشد

کاهش دمای تهران از فردا

رکوردشکنی قیمت طلا و ارز؛ سکه طرح جدید به ۱۸۶ میلیون تومان رسید

هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست

حرم، نسبتِ بی‌نهایت

دوره نفت ارزان با بازگشایی تنگه‌هرمز برنمی گردد

آمریکا باید جنگ را پایان دهد و پول‌های مسدود شده ایران را بپردازد

پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم

پیام تبریک فرمانده کل سپاه به سرلشکر عبداللهی

محدودیت‌های ترافیکی از ۲۰ تا ۲۴ مردادماه اعلام شد

دیدار وزیر کشور پاکستان با عراقچی

نه کریدور دوم نه مذاکره زیر سایه تهدید

وزیر کشور پاکستان عازم تهران شد

وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد

اهداف چهارگانه عربستان از امضای توافق مکه

دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو

تلاش مشترک ترامپ و نتانیاهو: نمایش شکستی تحقیرآمیز به عنوان یک دستاورد

ولایتی: نیرو‌های خارجی باید منطقه را ترک کنند

رفتار غیرحرفه‌ای سرمربی آلومینیوم با خبرنگاران

نگاهی به نقش و جایگاه مهم خبرنگاران در نگاه رهبر شهید انقلاب

پیک مصرف برق تهران به ۱۲ هزار و ۷۵۰ مگاوات رسید

ورود تیم کارآگاهان پلیس به پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده

تقویت آمادگی و هماهنگی میان نیرو‌های مسلح ضرورتی راهبردی است

ایران به قدرتمندترین بازیگرِ منطقه تبدیل شده!

نیروهای مسلح ما بزرگ‌ترین ارتش ظاهری دنیا را در جنگ اخیر عاجز و شکست دادند

پایان محاصره با ائتلاف مصرف

غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا

پایان عملیات پرواز‌های اربعین؛۲۴۲۷ پرواز برای جابه‌جایی زائران انجام شد

ایران بر عهد مقاومت خود پابرجا ایستاده است

پهپاد جدید ایران به موتور جت مجهز شد

مخبر و فروزنده به عضویت در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درآمدند

قبوض نجومی برق!

برد موشک‌های ایران به بیش از ۴ هزار کیلومتر رسیده!

آمریکا ویزای ۱۷۵ هزار تبعه خارجی را باطل کرد

تبعات انسداد تنگه باب‌المندب بر تجارت و حمل‌ونقل دریایی

ایران در برابر هیچ تهدیدی از حقوق خود عقب نشینی نمی‌کند

تصویر جدیدی از رهبر معظم انقلاب منتشر شد

رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 

جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم

از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه

نامه قالیباف به پزشکیان درباره ارائه فوری لایحه اصلاح بودجه به مجلس

پرسش های بازنشستگان تأمین‌اجتماعی؛ معوقات چه زمانی پرداخت می‌شود

نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد

قاتل: قصد سرقت داشتم

با قدرت در کنار فقرا و محرومان می‌ایستیم

گفت‌وگوی تلفنی وزرای دفاع ایران و مالزی؛ تأکید بر توسعه همکاری‌های دفاعی و نظامی

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
جزئیات و تصاویر رهگیری هواگردهای آمریکایی/ اف۱۵ چگونه و با چه موشک ایرانی‌ای شکار شد؟
زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس / نگاهی اجمالی به وضعیت ۳ زیرساخت مهم انرژی منطقه
نقدی بر نشست استادن پیشکسوت روزنامه‌نگاری/ آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
از گمنام‌ترین فرماندهان شهید جنگ رمضان/ از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه
گفت‌وگو با محمد فیلی/ وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد
نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را
هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو/ خصوصی‌سازی یا انحصار؟
غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا
جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم
نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد
گفت‌وگو با آیت‌الله جاودان/ جفای مخالفان مکانت معنوی رهبر شهید را ارتقا می‌داد
راننده مست به قانون می‌خندد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار