بارش باران و وزش باد شدید در برخی نقاط کشور طی امروز و فردا

صادق ضیاییان در گفتوگو با ایسنا، درباره وضعیت جوی کشور طی روزهای آینده، اظهار کرد: امروز و شنبه (۲۳ و ۲۴ مردادماه) در برخی نقاط استانهای ساحلی خزر، اردبیل، ارتفاعات استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، شمال استانهای آذربایجان غربی و شرقی و ارتفاعات هرمزگان، جنوب کرمان، جنوب و شرق فارس، جنوب سیستان و بلوچستان در برخی ساعات به ویژه در بعد از ظهر و شب، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک پیشبینی میشود.
وی با بیان اینکه شنبه در ارتفاعات گیلان بارش پراکنده پیشبینی میشود، گفت: در پنج روز آینده در برخی مناطق شمال شرق، شرق، جنوب شرق، بخشهایی از مرکز و استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز مرکزی، در بعضی ساعات وزش باد شدید موقت، گرد وخاک و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
به گفته ضیائیان یکشنبه تا سهشنبه هفته آینده دریای خزر مواج است.
ضیاییان درباره وضعیت جوی تهران نیز اظهار کرد: برای فردا شنبه (۲۴ مرداد) آسمان تهران صاف تا کمی ابری و وزش باد، کاهش افزایش ابر و وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک با بیشترین و کمترین دمای ۳۷ و ۲۷ درجه و همچنین یکشنبه (۲۵ مرداد) صاف تا کمی ابری و وزش باد، کاهش افزایش ابر و وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک با بیشینه و کمینه دمای ۳۸ و ۲۸ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.