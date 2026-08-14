کد خبر: 1373805
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تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۴
اقتصاد » اخبار کلی

ادامه رکوردشکنی شاخص بورس در هفتمین روز پیاپی سبز خود

1 شاخص بورس برای نخستین‌بار در تاریخ، وارد کانال ۵.۷ میلیون واحدی شد و هفتمین روز متوالی رشد خود را ثبت کرد.

جوان آنلاین: شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات آخرین روز معاملاتی هفته گذشته (سه‌شنبه) با رشد ۱.۴۶ در صدی به سطح ۵ میلیون و ۷۳۶ هزار واحد رسید. به این ترتیب، نماگر اصلی بازار برای نخستین‌بار در تاریخ معاملات خود وارد کانال ۵.۷ میلیون واحدی شد و هفتمین روز متوالی رشد را ثبت کرد.

به گزارش تسنیم، این در حالی است که روند صعودی بازار سهام در مقیاس هفتگی نیز ادامه‌دار بود؛ به‌طوری که شاخص کل طی هفته گذشته حدود ۶ درصد افزایش ارتفاع داد تا بدین ترتیب بازدهی این شاخص از ابتدای سال به حدود ۵۴ درصد برسد.

در سمت دیگر تالار شیشه‌ای، شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۱.۱۲ درصدی مواجه شد و شانزدهمین روز متوالی صعود خود را به ثبت رساند. ضمن این که شاخص کل فرابورس نیز ۱.۱ درصد در این روز افزایش یافت.

همچنین یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های معاملات سه‌شنبه، تداوم ورود نقدینگی حقیقی به بازار سهام بود. جایی که ارزش معاملات خرد سهام به حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان رسید و سرمایه‌گذاران حقیقی در مجموع یک هزار و ۸۲۸ میلیارد تومان پول جدید وارد معاملات سهام کردند.

به باور کارشناسان، ادامه ورود پول به تالار شیشه‌ای در کنار رشد ارزش معاملات، نشان می‌دهد موج صعودی بازار سهام همچنان از پشتوانه نقدینگی برخوردار است. با این حال، افزایش سریع شاخص‌ها در کنار رشد قیمت بخش بزرگی از سهام، اهمیت رصد رفتار نقدینگی و کیفیت این رشد را افزایش می‌دهد.

از نگاهی دیگر، در پایان معاملات آخرین روز معاملاتی هفته گذشته، ۷۴ درصد نماد‌ها سبزپوش بودند و تنها ۲۶ درصد نماد‌ها کاهش قیمت داشتند. همچنین حدود ۹ هزار میلیارد تومان سفارش خرید در صف‌های خرید باقی ماند؛ موضوعی که از برتری محسوس تقاضا نسبت به عرضه در پایان معاملات حکایت داشت.

این گزارش می‌افزاید: در میان صنایع بورسی، سه گروه فرآورده‌های نفتی، استخراج کانه‌های فلزی و دارویی بیشترین ورود پول حقیقی را در این روز تجربه کردند. از نظر ارزش معاملات نیز فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی و بانک‌ها و موسسات اعتباری در صدر قرار گرفتند.

این در شرایطی است که قرار گرفتن صنایع بزرگ و شاخص‌ساز در کانون معاملات، اهمیت بیشتری برای روند اخیر بازار سرمایه دارد؛ چرا که استمرار ورود پول به این گروه‌ها می‌تواند در تداوم رشد شاخص کل نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

بورس در کنار دلار ۱۸۷ هزار تومانی

در بازار‌های موازی نیز همزمان با رشد بورس در آخرین روز معاملاتی هفته پیش، قیمت دلار آزاد افزایش یافت؛ و دلار که معاملات روز گذشته را در محدوده ۱۸۵ هزار تومان به پایان رسانده بود، روز سه‌شنبه در محدوده ۱۸۷ هزار تومان آغاز به کار کرد.

در بازار طلا نیز هر گرم طلای ۱۸ عیار به بیش از ۱۹ میلیون تومان رسید و سکه امامی در محدوده ۱۸۹ میلیون تومان معامله شد. قیمت نیم‌سکه و ربع‌سکه نیز به ترتیب حدود ۹۵ و ۵۲ میلیون تومان بود. بر این اساس صندوق‌های طلا نیز معاملات خود را در محدوده مثبت آغاز کردند.

گفتنی است با وجود رشد قیمت جهانی طلا، بازار داخلی طلا و سکه در روز‌های اخیر با جهش متناسبی همراه نشده است؛ چرا که یکی از عوامل مهم این وضعیت، کاهش نرخ دلار از سقف حدود ۱۹۵ هزار تومان در هفته‌های اخیر است.

بر این اساس بررسی روند بازار نشان می‌دهد رشد حدود ۱۰ درصدی اونس جهانی طلا از محدوده ۴ هزار دلار تا ۴ هزار و ۴۰۰ دلار، تا حدی با کاهش حدود ۵ درصدی دلار خنثی شده است.

در مجموع با مرور روند معاملات بورس و بازار‌های مختلف در چند روز گذشته می‌توان اشاره کرد حالا بازار سهام در شرایطی قرار گرفته که همزمان چند متغیر از جمله ورود پول حقیقی، ارزش معاملات بالا، مشارکت گسترده نماد‌ها در رشد و عبور شاخص از سطوح تاریخی به نفع ادامه روند صعودی عمل می‌کنند.

با این حال، سرعت رشد شاخص کل و فاصله گرفتن آن از سطوح ابتدای سال، توجه به ریسک اصلاح کوتاه‌مدت را نیز ضروری می‌کند؛ چرا که بازدهی ۵۴ درصدی شاخص کل از ابتدای سال نشان می‌دهد بازار سهام دیگر در ابتدای یک حرکت صعودی قرار ندارد و از این پس کیفیت جریان نقدینگی و توان شرکت‌ها برای پشتیبانی بنیادی از قیمت‌ها اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.

برچسب ها: بازار سهام ، شاخص بورس ، بازار
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