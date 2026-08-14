جروزالم پست: زرادخانه موشکی ایران تا اواسط ۲۰۲۷ به تهدیدی بازدارنده تبدیل خواهد شد

با وجود ادعا‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره چند سال عقب انداختن توان موشکی ایران در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، روزنامه جروزالم پست گزارش داد که مقامات ارشد موساد و ارتش اشغالگر از بازیابی توان تولید سریع موشک‌های بالستیک ایران شوکه شده‌اند.

جوان آنلاین: مقامات ارتش رژیم صهیونیستی و موساد از سرعت بازیابی توانمندی‌های ایران پس از آغاز جنگ تحمیلی سوم شوکه شده‌اند.

به گزارش ایسنا، روزنامه صهیونیستی جروزالم پست با انتشار این مطلب در گزارشی درباره بازیابی توان دفاعی ایران پس از آسیب‌های جنگ تحمیلی سوم که از فوریه ۲۰۲ (اسفند ۱۴۰۴) آغاز شد، نوشت: گزارش‌های متعدد رسانه‌های خارجی از ماه مارس امسال روایت اسرائیل مبنی بر چند سال عقب‌انداختن صنایع نظامی ایران را در برخی جنبه‌های خاصی زیر سوال برده است. این در حالی است که مقامات غیرسیاسی و کارشناسان ارتش اسرائیل بر این موضع پافشاری می‌کردند که خسارات به‌قدری گسترده است که حتی اگر برخی ادعا‌های خاص اشتباه باشد، روایت کلی اسرائیل مبنی بر عقب‌افتادن ایران به مدت چند سال همچنان معتبر است.

در عین حال منابع آگاه به جروزالم پست گفته‌اند، چهار ماه پس از آتش‌بس، اکنون ارتش رژیم صهیونیستی شاهد نوعی بازیابی سریع شگفت‌آور است که نه تنها در یک یا دو حوزه خاص، بلکه در حوزه‌های متعددی از جمله تهدید موشک‌های بالستیک، انتظار آن را نداشت.

بخشی از تعجب‌آور بودن این ماجرا این است که ارتش رژیم صهیونیستی پیش‌تر ۲ بار در اکتبر ۲۰۲۴ و ژانویه ۲۰۲۵ توسط ایرانی‌ها در این زمینه غافلگیر شده بود.

ارتش رژیم صهیونیستی پس از حمله به ۲۰ هدف صنعت نظامی ایران در اکتبر ۲۰۲۴، ادعا کرد که تولید موشک‌های آینده ایران را یک سال یا بیشتر به تعویق انداخته است.

ارتش این رژیم تا اوایل سال ۲۰۲۵ شاهد بود که ایرانی‌ها سرعت بالای تولید موشک‌های بالستیک خود را به طور کامل بازیابی کرده‌اند، به‌گونه‌ای که ارتش یک حمله احتمالی پاییز ۲۰۲۵ را به ژوئن ۲۰۲۵ موکول کرد.

این روزنامه در ادامه با اشاره به ادعا‌های ارتش رژیم صهیونیستی درباره حملات متجاوزانه آن علیه صنایع نظامی ایران نوشت: ارتش پس از حملات به حدود ۱۰۰ هدف موشکی و نظامی در ژوئن ۲۰۲۵، اعلام کرد که فرمول واقعی برای عقب‌انداختن تولید موشک‌های ایران برای چندین سال را پیدا کرده است. دلیلی برای باور این موضوع وجود داشت، چراکه تا ۵ برابر تعداد بیشتری از اهداف مورد حمله قرار گرفته بودند و ارتش اسرائیل حجم به‌مراتب بیشتری از بمب‌ها را پرتاب کرده بود. با این حال، ایران بار دیگر به‌نوعی راهی برای بازیابی توان تولید سریع موشک‌ها پیدا کرد و باز هم ارتش اسرائیل را شگفت‌زده کرد.

به نوشته این روزنامه، تعداد موشک‌هایی که در ژوئن ۲۰۲۵ حدود هزار و ۳۰۰ فروند تخمین زده می‌شد تا فوریه ۲۰۲۶ به ۲ هزار و ۵۰۰ فروند رسید.

در ادامه این مطلب به ادعا‌های مقامات آمریکایی و صهیونیستی درباره تعداد حملات به صنایع نظامی ایران و میزان آسیب‌های وارد شده، اشاره شده است: منابع آگاه به جروزالم پست گفته‌اند که مقامات ارشد نظامی اسرائیل اکنون اعتراف می‌کنند که ایران روش‌های خلاقانه‌ای برای تمرکز بر بازسازی تهدیدات موشکی و سایر تهدیدات تعریف‌شده پیدا کرده است.

جروزالم پست همچنین با اشاره به اظهارات مقامات ارشد ایرانی مبنی بر تولید مجدد سلاح‌های جدید با سرعتی بسیار بیشتر از حد انتظار و تایید آن نوشت: تا کنون، این بحث مطرح بود که آیا تهران پس از جنگ در سال جاری نزدیک به ۵۰۰ یا هزار موشک دوربرد که می‌تواند به اسرائیل برسد را در اختیار دارد یا خیر؟ اما این بحث تا زمانی اهمیت داشت که فرض بر این بود که ایران تا چند سال به هر تعداد موشکی که در اختیار دارد، محدود است چراکه به اشتباه تصور می‌شد توانایی‌های تولید جدید آن عمدتا نابود شده است.

اکنون با این اطلاعات جدید که می‌گوید ایران می‌تواند به سرعت موشک‌های بالستیک را بازسازی کند، بحث درباره تعداد باقی‌مانده آن پس از جنگ، کمتر از سرعت بازسازی ایران اهمیت پیدا می‌کند.

جروزالم پست در پایان نوشت: اگر ایران بتواند به تولید ۱۰۰ تا ۳۰۰ موشک در ماه بازگردد، می‌تواند زرادخانه موشکی خود را تا اواسط ۲۰۲۷ به سطح ژوئن ۲۰۲۵ برساند و ممکن است در سال ۲۰۲۸ به یک تهدید بازدارنده تبدیل شود.