کد خبر: 1373804
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۲
بين‌الملل » اخبار كلی

جروزالم پست: زرادخانه موشکی ایران تا اواسط ۲۰۲۷ به تهدیدی بازدارنده تبدیل خواهد شد

1 با وجود ادعا‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره چند سال عقب انداختن توان موشکی ایران در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، روزنامه جروزالم پست گزارش داد که مقامات ارشد موساد و ارتش اشغالگر از بازیابی توان تولید سریع موشک‌های بالستیک ایران شوکه شده‌اند.

جوان آنلاین: مقامات ارتش رژیم صهیونیستی و موساد از سرعت بازیابی توانمندی‌های ایران پس از آغاز جنگ تحمیلی سوم شوکه شده‌اند.

به گزارش ایسنا، روزنامه صهیونیستی جروزالم پست با انتشار این مطلب در گزارشی درباره بازیابی توان دفاعی ایران پس از آسیب‌های جنگ تحمیلی سوم که از فوریه ۲۰۲ (اسفند ۱۴۰۴) آغاز شد، نوشت: گزارش‌های متعدد رسانه‌های خارجی از ماه مارس امسال روایت اسرائیل مبنی بر چند سال عقب‌انداختن صنایع نظامی ایران را در برخی جنبه‌های خاصی زیر سوال برده است. این در حالی است که مقامات غیرسیاسی و کارشناسان ارتش اسرائیل بر این موضع پافشاری می‌کردند که خسارات به‌قدری گسترده است که حتی اگر برخی ادعا‌های خاص اشتباه باشد، روایت کلی اسرائیل مبنی بر عقب‌افتادن ایران به مدت چند سال همچنان معتبر است.

در عین حال منابع آگاه به جروزالم پست گفته‌اند، چهار ماه پس از آتش‌بس، اکنون ارتش رژیم صهیونیستی شاهد نوعی بازیابی سریع شگفت‌آور است که نه تنها در یک یا دو حوزه خاص، بلکه در حوزه‌های متعددی از جمله تهدید موشک‌های بالستیک، انتظار آن را نداشت.

بخشی از تعجب‌آور بودن این ماجرا این است که ارتش رژیم صهیونیستی پیش‌تر ۲ بار در اکتبر ۲۰۲۴ و ژانویه ۲۰۲۵ توسط ایرانی‌ها در این زمینه غافلگیر شده بود.

ارتش رژیم صهیونیستی پس از حمله به ۲۰ هدف صنعت نظامی ایران در اکتبر ۲۰۲۴، ادعا کرد که تولید موشک‌های آینده ایران را یک سال یا بیشتر به تعویق انداخته است.

ارتش این رژیم تا اوایل سال ۲۰۲۵ شاهد بود که ایرانی‌ها سرعت بالای تولید موشک‌های بالستیک خود را به طور کامل بازیابی کرده‌اند، به‌گونه‌ای که ارتش یک حمله احتمالی پاییز ۲۰۲۵ را به ژوئن ۲۰۲۵ موکول کرد.

این روزنامه در ادامه با اشاره به ادعا‌های ارتش رژیم صهیونیستی درباره حملات متجاوزانه آن علیه صنایع نظامی ایران نوشت: ارتش پس از حملات به حدود ۱۰۰ هدف موشکی و نظامی در ژوئن ۲۰۲۵، اعلام کرد که فرمول واقعی برای عقب‌انداختن تولید موشک‌های ایران برای چندین سال را پیدا کرده است. دلیلی برای باور این موضوع وجود داشت، چراکه تا ۵ برابر تعداد بیشتری از اهداف مورد حمله قرار گرفته بودند و ارتش اسرائیل حجم به‌مراتب بیشتری از بمب‌ها را پرتاب کرده بود. با این حال، ایران بار دیگر به‌نوعی راهی برای بازیابی توان تولید سریع موشک‌ها پیدا کرد و باز هم ارتش اسرائیل را شگفت‌زده کرد.

به نوشته این روزنامه، تعداد موشک‌هایی که در ژوئن ۲۰۲۵ حدود هزار و ۳۰۰ فروند تخمین زده می‌شد تا فوریه ۲۰۲۶ به ۲ هزار و ۵۰۰ فروند رسید.

در ادامه این مطلب به ادعا‌های مقامات آمریکایی و صهیونیستی درباره تعداد حملات به صنایع نظامی ایران و میزان آسیب‌های وارد شده، اشاره شده است: منابع آگاه به جروزالم پست گفته‌اند که مقامات ارشد نظامی اسرائیل اکنون اعتراف می‌کنند که ایران روش‌های خلاقانه‌ای برای تمرکز بر بازسازی تهدیدات موشکی و سایر تهدیدات تعریف‌شده پیدا کرده است.

جروزالم پست همچنین با اشاره به اظهارات مقامات ارشد ایرانی مبنی بر تولید مجدد سلاح‌های جدید با سرعتی بسیار بیشتر از حد انتظار و تایید آن نوشت: تا کنون، این بحث مطرح بود که آیا تهران پس از جنگ در سال جاری نزدیک به ۵۰۰ یا هزار موشک دوربرد که می‌تواند به اسرائیل برسد را در اختیار دارد یا خیر؟ اما این بحث تا زمانی اهمیت داشت که فرض بر این بود که ایران تا چند سال به هر تعداد موشکی که در اختیار دارد، محدود است چراکه به اشتباه تصور می‌شد توانایی‌های تولید جدید آن عمدتا نابود شده است.

اکنون با این اطلاعات جدید که می‌گوید ایران می‌تواند به سرعت موشک‌های بالستیک را بازسازی کند، بحث درباره تعداد باقی‌مانده آن پس از جنگ، کمتر از سرعت بازسازی ایران اهمیت پیدا می‌کند.

جروزالم پست در پایان نوشت: اگر ایران بتواند به تولید ۱۰۰ تا ۳۰۰ موشک در ماه بازگردد، می‌تواند زرادخانه موشکی خود را تا اواسط ۲۰۲۷ به سطح ژوئن ۲۰۲۵ برساند و ممکن است در سال ۲۰۲۸ به یک تهدید بازدارنده تبدیل شود.

برچسب ها: آمریکا ، رژیم صهیونیستی ، جنگ تحمیلی ، ایران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هشدار تداوم بارش‌های تابستانه و رعدوبرق در ۴ استان تا چهارشنبه

ثبت ۲۵ هزار شکایت آموزش و پرورش در دیوان عدالت

«پایتخت ۸» در راه است «زیرخاکی» به نوروز می‌رسد 

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

با وحدت‌شکن بجنگید حتی اگر عمامه مرا بر سر داشته باشد

کاهش دمای تهران از فردا

رکوردشکنی قیمت طلا و ارز؛ سکه طرح جدید به ۱۸۶ میلیون تومان رسید

هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست

حرم، نسبتِ بی‌نهایت

دوره نفت ارزان با بازگشایی تنگه‌هرمز برنمی گردد

آمریکا باید جنگ را پایان دهد و پول‌های مسدود شده ایران را بپردازد

پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم

پیام تبریک فرمانده کل سپاه به سرلشکر عبداللهی

محدودیت‌های ترافیکی از ۲۰ تا ۲۴ مردادماه اعلام شد

دیدار وزیر کشور پاکستان با عراقچی

نه کریدور دوم نه مذاکره زیر سایه تهدید

وزیر کشور پاکستان عازم تهران شد

وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد

اهداف چهارگانه عربستان از امضای توافق مکه

دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو

تلاش مشترک ترامپ و نتانیاهو: نمایش شکستی تحقیرآمیز به عنوان یک دستاورد

ولایتی: نیرو‌های خارجی باید منطقه را ترک کنند

رفتار غیرحرفه‌ای سرمربی آلومینیوم با خبرنگاران

نگاهی به نقش و جایگاه مهم خبرنگاران در نگاه رهبر شهید انقلاب

پیک مصرف برق تهران به ۱۲ هزار و ۷۵۰ مگاوات رسید

ورود تیم کارآگاهان پلیس به پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده

تقویت آمادگی و هماهنگی میان نیرو‌های مسلح ضرورتی راهبردی است

ایران به قدرتمندترین بازیگرِ منطقه تبدیل شده!

نیروهای مسلح ما بزرگ‌ترین ارتش ظاهری دنیا را در جنگ اخیر عاجز و شکست دادند

پایان محاصره با ائتلاف مصرف

غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا

پایان عملیات پرواز‌های اربعین؛۲۴۲۷ پرواز برای جابه‌جایی زائران انجام شد

ایران بر عهد مقاومت خود پابرجا ایستاده است

پهپاد جدید ایران به موتور جت مجهز شد

مخبر و فروزنده به عضویت در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درآمدند

قبوض نجومی برق!

برد موشک‌های ایران به بیش از ۴ هزار کیلومتر رسیده!

آمریکا ویزای ۱۷۵ هزار تبعه خارجی را باطل کرد

تبعات انسداد تنگه باب‌المندب بر تجارت و حمل‌ونقل دریایی

ایران در برابر هیچ تهدیدی از حقوق خود عقب نشینی نمی‌کند

تصویر جدیدی از رهبر معظم انقلاب منتشر شد

رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 

جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم

از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه

نامه قالیباف به پزشکیان درباره ارائه فوری لایحه اصلاح بودجه به مجلس

پرسش های بازنشستگان تأمین‌اجتماعی؛ معوقات چه زمانی پرداخت می‌شود

نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد

قاتل: قصد سرقت داشتم

با قدرت در کنار فقرا و محرومان می‌ایستیم

گفت‌وگوی تلفنی وزرای دفاع ایران و مالزی؛ تأکید بر توسعه همکاری‌های دفاعی و نظامی

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
جزئیات و تصاویر رهگیری هواگردهای آمریکایی/ اف۱۵ چگونه و با چه موشک ایرانی‌ای شکار شد؟
زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس / نگاهی اجمالی به وضعیت ۳ زیرساخت مهم انرژی منطقه
نقدی بر نشست استادن پیشکسوت روزنامه‌نگاری/ آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
از گمنام‌ترین فرماندهان شهید جنگ رمضان/ از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه
گفت‌وگو با محمد فیلی/ وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد
نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را
هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو/ خصوصی‌سازی یا انحصار؟
غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا
جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم
نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد
گفت‌وگو با آیت‌الله جاودان/ جفای مخالفان مکانت معنوی رهبر شهید را ارتقا می‌داد
راننده مست به قانون می‌خندد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار