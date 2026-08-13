معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت: برای هر یک از مسیر‌های اصلی منتهی به مشهد مسئول مشخص تعیین شده و وضعیت پیش‌فروش بلیت فعال است.

جوان آنلاین: مسعود قاسمی اظهار کرد: برای هر یک از مسیر‌های اصلی منتهی به مشهد مسئول مشخص تعیین شده و وضعیت پیش‌فروش بلیت و ظرفیت ناوگان هر دو ساعت یک‌بار بررسی می‌شود.

به گزارش مهر، وی افزود: مسیر‌های تهران، مازندران، کرمان و بندرعباس، اصفهان، سیستان‌وبلوچستان، یزد، شیراز، گلستان، تبریز و بیرجند به‌صورت مستمر پایش می‌شوند و هر زمان افزایش تقاضا ضرورت داشته باشد، سرویس‌های فوق‌العاده در همان زمان فعال خواهند شد.

قاسمی تصریح کرد: روند پایش ظرفیت‌ها تا ظهر امروز ادامه دارد تا برای سفر‌های دو روز آینده نیز ظرفیت خالی و امکان تهیه بلیت برای زائران و مسافران فراهم باشد.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی همچنین با اشاره به تجربه سامان‌دهی ناوگان در پایانه مرزی مهران بیان کرد: در یک دوره عملیاتی، یک‌هزار و ۳۵۳ سرویس به مقصد مشهد انجام شد و نزدیک به ۳۵ هزار مسافر جابه‌جا شدند.

وی ادامه داد: در این عملیات، به‌طور متوسط هر ۱۰ دقیقه یک دستگاه اتوبوس به مقصد مشهد اعزام شد و فرآیند جابه‌جایی ناوگان با کمترین میزان تأخیر انجام گرفت.