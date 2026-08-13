کد خبر: 1373776
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تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۸
بين‌الملل » اخبار كلی

آمادگی روسیه برای بررسی پیشنهاد‌های جدید آمریکا درباره اوکراین

1 تحولات اخیر نشان می‌دهد مسکو و کی‌یف خود را برای دور جدید مذاکرات صلح با میانجی‌گری آمریکا آماده کرده‌اند.

جوان آنلاین: روسیه و آمریکا ممکن است در آینده نزدیک تماس‌های فعال درباره اوکراین را از سر بگیرند. این موضوعی است که گریگوری کاراسین، رئیس کمیته امور بین‌الملل شورای فدراسیون (سنای) روسیه در گفت‌و‌گو با روزنامه «ایزوستیا» به آن اشاره کرده و گفته که مسکو آمادگی دارد استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دولت آمریکا و جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ را برای مذاکرات جدید بپذیرد و مانعی برای از سرگیری روند مذاکرات وجود ندارد. 

به گزارش تسنیم، موضوع اصلی دیدار احتمالی مقامات دو کشور می‌تواند پیشنهاد‌های جدیدی باشد که کی‌یف به واشنگتن ارائه کرده است. با این حال، تاریخ دقیق سفر مذاکره‌کنندگان آمریکایی به روسیه هنوز توافق نشده و سفارت آمریکا در مسکو نیز اعلام کرده که فعلاً اطلاعاتی درباره این سفر ندارد.

این سناتور روس توضیح داد: «طرف روسی همیشه آماده گفت‌و‌گو بوده و اگر طرف مقابل علاقه عملی به دستیابی به نتایج واقعی داشته باشد، امکان ازسرگیری مذاکرات وجود دارد؛ بنابراین این موضوع هم درباره سفر آقایان ویتکاف و کوشنر به مسکو نیز صدق می‌کند. صرف‌نظر از اینکه ولودیمیر زلنسکی چه پیشنهاد جدیدی ارائه کرده یا نکرده است، ما هیچ مانعی برای برگزاری چنین دیداری نمی‌بینیم.»

کاراسین تأکید کرد مهم‌ترین شاخص اثربخشی تماس‌های جدید احتمالی، نتایج مشخص آنها خواهد بود و از نظر فرضی نیز موضوعی برای بررسی در دور احتمالی جدید تماس‌ها وجود دارد.

رودیون میروشنیک، نماینده ویژه وزارت امور خارجه روسیه نیز در گفت‌و‌گو با این روزنامه، یادآور شد که گفت‌وگوی مسکو و واشنگتن تنها به حل‌وفصل مسئله اوکراین محدود نمی‌شود. به گفته او، میان دو کشور طیف گسترده‌ای از مسائل مورد علاقه متقابل باقی مانده و گام‌های متقابل طرفین می‌تواند شانس دستیابی به توافق را افزایش دهد. او افزود: «وقتی گفت‌و‌گو‌ها روندی عادی داشته باشند، احتمالاً شانس دستیابی به برخی توافق‌های متقابلاً قابل قبول و روشن افزایش می‌یابد.»

زلنسکی: اوکراین پیشنهاد‌های خود را به طرف آمریکایی ارائه کرده است

در این رابطه، ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور پیشنهاد‌های خود درباره حل‌وفصل درگیری را به آمریکا ارائه کرده، البته او محتوای آنها را فاش نکرد.

در بیانیه منتشره در وب‌سایت دفتر ریاست جمهوری اوکراین آمده است: «ما پیشنهاد‌های خود را به طرف آمریکایی ارائه کرده‌ایم. مقامات واشنگتن نیز می‌توانند به دفاع ما کمک کند و در وهله نخست این کار را با تحویل پدافند هوایی انجام دهد.»

زلنسکی همچنین تأکید کرد آمریکا گویا می‌تواند بر روسیه فشار وارد کند تا به پایان درگیری و نه ادامه آن کمک کند.

سکوت سفارت آمریکا درباره سفر ویتکاف و کوشنر به روسیه 

این در حالی است که سفارت ایالات متحده در مسکو اعلام کرده که فعلاً نمی‌تواند اطلاعاتی درباره سفر احتمالی استیو ویتکاف و جرد کوشنر به روسیه منتشر کند.

سخنگوی سفارت آمریکا در پاسخ به سئوال روزنامه "ایزوستیا" درباره آماده‌سازی سفر ویتکاف و کوشنر به مسکو اعلام کرد: «متأسفانه در حال حاضر اطلاعاتی درباره این سفر نداریم که بتوانیم در اختیار شما قرار دهیم.»

چند هفته است که درباره سفر احتمالی مذاکره‌کنندگان آمریکایی به مسکو صحبت می‌شود. یک مقام آگاه در مسکو در اواخر جولای به خبرگزاری تاس احتمال داده بود ویتکاف و کوشنر در هفته‌های آینده به روسیه سفر کنند، ولی تاکنون زمان مشخصی برای این سفر اعلام نشده است.

ویتکاف و کوشنر آخرین بار در تاریخ ۲۲ ژانویه در مسکو حضور داشتند. نمایندگان آمریکایی در آن زمان دیداری چندساعته با ولادیمیر پوتین داشتند. پس از آن روسیه، اوکراین و آمریکا چند دور مذاکره در ابوظبی و ژنو برگزار کردند. دو طرف در ماه فوریه از جمله توانستند درباره تبادل ۳۱۴ اسیر جنگی توافق کنند، هرچند این مذاکرات در بخش سیاسی حل‌وفصل مناقشه پیشرفت قابل توجهی به همراه نداشت.

این روزنامه در پایان نوشت: طی چند ماه اخیر فعالیت میانجی‌گر‌های آمریکایی در راستای حل مناقشه اوکراین عملاً به دلیل درگیری نظامی آمریکا با ایران متوقف شده و ادامه این مناقشه اجازه نمی‌دهد زمان تحقق سفر آنها به روسیه با دقت پیش‌بینی شود. مقامات کرملین پیشتر اعلام کردند، امیدوارند زمانی که شرایط مناسب شد، ویتکاف و کوشنر بتوانند بار دیگر روی حل‌وفصل مناقشه اوکراین تمرکز کنند و تماس‌ها در خصوص اوضاع اوکراین از سر گرفته شود، هرچند تا به امروز این موضوع همچنان مبهم باقی مانده است.

برچسب ها: روسیه ، اوکراین ، آمریکا
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