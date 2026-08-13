عمان، میزبان تراکتور در لیگ نخبگان آسیا

با تایید باشگاه تراکتور، عمان به عنوان میزبان بازی‌های این تیم تبریزی در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام شد.

جوان آنلاین: از رسانه رسمی باشگاه تراکتور، با توجه به تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر برگزاری دیدار نمایندگان کشورمان به‌عنوان تیم‌های میزبان در کشور ثالث، باشگاه تراکتور کشور عمان را به عنوان محل میزبانی دیدار‌های آسیایی خود معرفی کرده است و روند نهایی مربوط به تایید و هماهنگی‌های لازم در حال طی شدن است.

به گزارش ایرنا، بر این اساس، در صورت نهایی شدن فرآیند‌های مربوطه، تراکتور در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا از حریفان خود در کشور عمان میزبانی خواهد کرد.

همچنین خداداد عزیزی، مدیر تیم فوتبال تراکتور به عنوان نماینده باشگاه، هفته آینده برای حضور در مراسم قرعه‌کشی لیگ نخبگان آسیا عازم مالزی خواهد شد.