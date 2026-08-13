رگبار و رعدوبرق در شمال و ارتفاعات کشور

جوان آنلاین: به نقل از سازمان هوشناسی، کبری رفیعی کارشناس این سازمان، با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز، پنجشنبه، در مناطقی از استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، گیلان، مازندران و گلستان، همچنین خراسان شمالی و شمال استان زنجان، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیشبینی میشود.
به گزارش مهر، وی افزود: در مناطقی از فارس و چهارمحال و بختیاری و همچنین ارتفاعات و دامنههای استانهای تهران، البرز، قزوین و سمنان نیز شرایط برای وقوع رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی فراهم است.
کارشناس سازمان هواشناسی اظهار کرد: در استانهای کرمان و هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان نیز امروز رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی رخ خواهد داد.
رفیعی درباره وضعیت جوی روز جمعه گفت: فردا نیز در مناطقی از گیلان، مازندران و گلستان، همچنین خراسان شمالی، اردبیل و شرق استان فارس و ارتفاعات استانهای سمنان، تهران، کرمان، هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیشبینی میشود.
وزش باد شدید و گردوخاک در شرق و مرکز کشور
وی با اشاره به وزش باد در روزهای آینده، افزود: طی پنج روز آینده در مناطقی از شمال شرق و شرق کشور، جنوب شرق و همچنین مرکز کشور و استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز، در برخی ساعات وزش باد شدید رخ خواهد داد که میتواند موجب خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا شود.
کارشناس سازمان هواشناسی همچنین درباره وضعیت آبهای کشور اظهار کرد: آبهای شرقی دریای عمان طی سه روز آینده مواج و متلاطم خواهد بود. همچنین روزهای جمعه و شنبه آبهای دریای خزر نیز مواج خواهد شد.
رفیعی درباره وضعیت جوی تهران نیز گفت: امروز در ساعات بعدازظهر در تهران افزایش سرعت وزش باد پیشبینی میشود. بیشینه دمای تهران امروز به ۳۷ درجه سانتیگراد بالای صفر میرسد که نسبت به روز گذشته یک درجه افزایش خواهد داشت.
وی افزود: کمینه دمای تهران صبح امروز به ۲۶ درجه سانتیگراد بالای صفر رسید و پیشبینی میشود کمینه دمای فردا در تهران حدود ۲۷ درجه باشد.
کارشناس سازمان هواشناسی در پایان با اشاره به دمای ثبتشده در مراکز استانها، گفت: اردبیل با دمای ۱۱ درجه سانتیگراد بالای صفر، خنکترین مرکز استان کشور در صبح امروز بود. همچنین فرودگاه اردبیل با دمای ۹ درجه سانتیگراد بالای صفر، خنکترین منطقه کشور گزارش شد و آلوارس در استان اردبیل و لالهزار در استان کرمان نیز دمای ۱۰ درجه سانتیگراد را ثبت کردند.