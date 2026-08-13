فورد موتور واردات تنها مدلی را که از چین به آمریکا صادر می‌کرد، متوقف خواهد کرد و تولید خودرو‌های شاسی‌بلند لینکلن را به بازار داخلی خود منتقل خواهد کرد.

جوان آنلاین: این خودروساز مستقر در دیربورن میشیگان، روز چهارشنبه اعلام کرد که از سال ۲۰۳۰ تولید خودرو‌های لینکلن را در آمریکا افزایش خواهد داد. این شرکت از سال ۲۰۲۴، خودروی شاسی‌بلند «لینکلن ناتیلوس» (Lincoln Nautilus) را از چین وارد می‌کرد.

به گزارش ایسنا، وقتی حدود سه سال پیش فورد اعلام کرد که قصد دارد ناتیلوس را از هانگژو، جایی که این خودرو از طریق یک سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت خودروسازی چانگان چین تولید می‌شود، وارد کند، این خودروساز به کمبود ظرفیت موجود در آمریکای شمالی اشاره کرد.

کارخانه انتاریو که پیش‌تر این خودروی شاسی‌بلند را مونتاژ می‌کرد، برای تولید مدل‌های دیگر بازسازی شد.

فورد در سال ۲۰۲۵، نزدیک به ۳۴ هزار دستگاه خودروی شاسی‌بلند «ناتیلوس» در آمریکا فروخت که نشان‌دهنده فروش نسبتا محدودی است. در مقایسه، این خودروساز در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۸۲۹ هزار دستگاه پیکاپ سری «اف» (F)، به همراه حدود ۲۲۳ هزار دستگاه «اکسپلورر» (Explorer) و بیش از ۱۴۶ هزار دستگاه «برونکو» (Bronco) تحویل داد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با اعمال تعرفه‌های بالاتر بر خودرو‌ها و قطعات وارداتی، خودروسازان را تحت فشار قرار داده است تا تولید بیشتری را به داخل این کشور منتقل کنند.