تأکید پاکستان بر ضرورت کاهش تنش در منطقه

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0627\u0644\u062c\u0632\u06cc\u0631\u0647\u060c \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0627\u0645\u0648\u0631 \u062e\u0627\u0631\u062c\u0647 \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0631 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0628\u0631 \u0627\u0647\u0645\u06cc\u062a \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u062a\u0646\u0634 \u062f\u0631 \u062e\u0627\u0648\u0631\u0645\u06cc\u0627\u0646\u0647 \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f.\n\u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0627\u06cc\u0646 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u060c \u00ab\u0627\u0633\u062d\u0627\u0642 \u062f\u0627\u0631\u00bb \u0636\u0645\u0646 \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u0628\u0631 \u0636\u0631\u0648\u0631\u062a \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u062a\u0646\u0634 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647\u060c \u06af\u0641\u062a\u200c\u0648\u200c\u06af\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u062d\u0642\u0642 \u0627\u06cc\u0646 \u0647\u062f\u0641 \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a\u0627\u0631 \u0634\u062f.