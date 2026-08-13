کد خبر: 1373764
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۹
بين‌الملل » اخبار كلی

اذعان سفیر آمریکا به اقدامات تروریستی اسرائیل در کرانه باختری

1 سفیر آمریکا در سرزمین‌های اشغالی با محکوم کردن محاصره خانه یک خانواده فلسطینی در روستای قصره در کرانه باختری توسط شهرک‌نشینان، این اقدام را «تروریسم اسرائیلی» و رفتاری وحشیانه توصیف کرد؛ موضعی که نشان‌دهنده افزایش انتقاد‌ها در واشنگتن نسبت به اقدامات افراطی شهرک‌نشینان است.

جوان آنلاین: به نقل از وبگاه صدی البلد، «مایک هاکبی»، سفیر آمریکا در سرزمین‌های اشغالی محاصره خانه یک خانواده فلسطینی در روستای قصره در کرانه باختری توسط شهرک‌نشینان صهیونیست را به‌شدت محکوم کرد و اقدامات آنها را «تروریسم اسرائیلی» خواند.

به گزارش ایرنا، هاکابی در گفت‌و‌گو با روزنامه عبری «یدیعوت آحارنوت» تأکید کرد که برخلاف برخی ادعاها، سفارت آمریکا در قدس نسبت به این حادثه بی‌تفاوت نبوده است.

او گفت که ارتش و پلیس رژیم صهیونیستی بنا بر درخواست آمریکا برای خارج کردن شهرک‌نشینانی که این اقدامات را انجام می‌دادند، وارد عمل شدند.

سفیر آمریکا افزود: «آنچه این افراد با خانه این خانواده انجام دادند، جرم است.» او همچنین اقدامات انجام‌شده با هدف ایجاد رعب و آزار این خانواده فلسطینی را «مشمئزکننده» توصیف کرد و گفت که هیچ توجیهی برای چنین رفتار وحشیانه‌ای وجود ندارد.

هاکبی که از حامیان سرسخت رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود، پیش‌تر نیز مواضع صریحی درباره کرانه باختری اتخاذ کرده و مدعی شده بود این منطقه بخشی جدایی‌ناپذیر از «اسرائیل» است. با این حال، اظهارات اخیر او درباره اقدامات شهرک‌نشینان، بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی و رسانه‌ای آمریکا و سرزمین‌های اشغالی داشته است.

روزنامه یدیعوت آحارنوت» گزارش داد که حادثه قصره موجب افزایش فشار‌های سیاسی بر رژیم صهیونیستی در آمریکا شده است. بر اساس این گزارش، مقام‌های کاخ سفید، دولت آمریکا و اعضای کنگره خواستار ارائه توضیح درباره این حادثه شده‌اند و برخی مقام‌های دولت آمریکا از آن ابراز تعجب و نگرانی کرده‌اند.

این روزنامه همچنین نوشت که مشاوران دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا انتقاد‌هایی را متوجه رژیم صهیونیستی کرده‌اند و این حادثه برای متحدان این رژیم در دولت آمریکا به موضوعی ناخوشایند و بحث‌برانگیز تبدیل شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، شهرک‌نشینان در نزدیکی خانه‌های فلسطینیان در قصره اقدام به ایجاد یک کانون شهرک‌نشینی کرده‌اند. تصاویر منتشرشده از منطقه نیز حضور نیرو‌های ارتش رژیم صهیونیستی در کنار شهرک‌نشینان مستقر در این کانون را نشان می‌دهد.

در همین راستا، «عبدالعظیم وادی»، رئیس شورای روستای قصره پیش‌تر گفته بود سه خانه فلسطینی تحت محاصره قرار گرفته‌اند و امکان رساندن مواد غذایی به ساکنان آنها وجود ندارد. به گفته او، شهرک‌نشینان همچنین برق این خانه‌ها را قطع کرده‌اند.

او افزود که مسئولان محلی پس از مشاهده این وضعیت، موضوع را به پلیس رژیم صهیونیستی و نهاد‌های هماهنگی فلسطینی و نظامی اطلاع داده‌اند، اما در ابتدا اقدام مؤثری برای پایان دادن به محاصره انجام نشده است.

اظهارات سفیر آمریکا در حالی مطرح شده است که خشونت و اقدامات شهرک‌نشینان علیه فلسطینی‌هو در کرانه باختری طی ماه‌های اخیر به یکی از موضوعات مورد مناقشه در روابط واشنگتن و تل‌آویو تبدیل شده و انتقاد‌های فزاینده‌ای را حتی در میان برخی حامیان رژیم صهیونیستی در آمریکا برانگیخته است.

برچسب ها: آمریکا ، اسرائیل ، کرانه باختری
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هشدار تداوم بارش‌های تابستانه و رعدوبرق در ۴ استان تا چهارشنبه

ثبت ۲۵ هزار شکایت آموزش و پرورش در دیوان عدالت

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

«پایتخت ۸» در راه است «زیرخاکی» به نوروز می‌رسد 

با وحدت‌شکن بجنگید حتی اگر عمامه مرا بر سر داشته باشد

دردسر همزمان آمریکا و اوکراین با ته کشیدن موشک‌های پاتریوت

کاهش دمای تهران از فردا

رکوردشکنی قیمت طلا و ارز؛ سکه طرح جدید به ۱۸۶ میلیون تومان رسید

هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست

دوره نفت ارزان با بازگشایی تنگه‌هرمز برنمی گردد

نه کریدور دوم نه مذاکره زیر سایه تهدید

بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر

پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم

ادعا درباره «نحوه رد زنی محل استقرار شهید لاریجانی» صحت ندارد

مشروطه نقطه عطف بیداری و آزادی‌خواهی ملت ایران بود

دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو

وزیر کشور پاکستان عازم تهران شد

ولایتی: نیرو‌های خارجی باید منطقه را ترک کنند

حرم، نسبتِ بی‌نهایت

وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد

نگاهی به نقش و جایگاه مهم خبرنگاران در نگاه رهبر شهید انقلاب

ورود تیم کارآگاهان پلیس به پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده

پایان محاصره با ائتلاف مصرف

اهداف چهارگانه عربستان از امضای توافق مکه

نیروهای مسلح ما بزرگ‌ترین ارتش ظاهری دنیا را در جنگ اخیر عاجز و شکست دادند

تلاش مشترک ترامپ و نتانیاهو: نمایش شکستی تحقیرآمیز به عنوان یک دستاورد

ایران بر عهد مقاومت خود پابرجا ایستاده است

غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا

۲۱ عامل موساد و ۴ عضو باند‌های مسلح بازداشت شدند

آمریکا باید جنگ را پایان دهد و پول‌های مسدود شده ایران را بپردازد

تقویت آمادگی و هماهنگی میان نیرو‌های مسلح ضرورتی راهبردی است

گفتگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

قبوض نجومی برق!

پیام تبریک فرمانده کل سپاه به سرلشکر عبداللهی

محدودیت‌های ترافیکی از ۲۰ تا ۲۴ مردادماه اعلام شد

ایران به قدرتمندترین بازیگرِ منطقه تبدیل شده!

مخبر و فروزنده به عضویت در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درآمدند

رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 

جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم

تبعات انسداد تنگه باب‌المندب بر تجارت و حمل‌ونقل دریایی

دیدار وزیر کشور پاکستان با عراقچی

تصویر جدیدی از رهبر معظم انقلاب منتشر شد

نامه قالیباف به پزشکیان درباره ارائه فوری لایحه اصلاح بودجه به مجلس

پرسش های بازنشستگان تأمین‌اجتماعی؛ معوقات چه زمانی پرداخت می‌شود

عمان: مذاکرات مثبت و سازنده با ایران درباره تنگه هرمز ادامه دارد

از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه

نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد

ایران در برابر هیچ تهدیدی از حقوق خود عقب نشینی نمی‌کند

با قدرت در کنار فقرا و محرومان می‌ایستیم

اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس / نگاهی اجمالی به وضعیت ۳ زیرساخت مهم انرژی منطقه
نقدی بر نشست استادن پیشکسوت روزنامه‌نگاری/ آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
از گمنام‌ترین فرماندهان شهید جنگ رمضان/ از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه
گفت‌وگو با محمد فیلی/ وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد
نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را
هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو/ خصوصی‌سازی یا انحصار؟
غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا
جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم
نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد
گفت‌وگو با آیت‌الله جاودان/ جفای مخالفان مکانت معنوی رهبر شهید را ارتقا می‌داد
راننده مست به قانون می‌خندد
همه آقای دوربینی شده‌ایم!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار