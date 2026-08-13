اذعان سفیر آمریکا به اقدامات تروریستی اسرائیل در کرانه باختری

سفیر آمریکا در سرزمین‌های اشغالی با محکوم کردن محاصره خانه یک خانواده فلسطینی در روستای قصره در کرانه باختری توسط شهرک‌نشینان، این اقدام را «تروریسم اسرائیلی» و رفتاری وحشیانه توصیف کرد؛ موضعی که نشان‌دهنده افزایش انتقاد‌ها در واشنگتن نسبت به اقدامات افراطی شهرک‌نشینان است.

جوان آنلاین: به نقل از وبگاه صدی البلد، «مایک هاکبی»، سفیر آمریکا در سرزمین‌های اشغالی محاصره خانه یک خانواده فلسطینی در روستای قصره در کرانه باختری توسط شهرک‌نشینان صهیونیست را به‌شدت محکوم کرد و اقدامات آنها را «تروریسم اسرائیلی» خواند.

به گزارش ایرنا، هاکابی در گفت‌و‌گو با روزنامه عبری «یدیعوت آحارنوت» تأکید کرد که برخلاف برخی ادعاها، سفارت آمریکا در قدس نسبت به این حادثه بی‌تفاوت نبوده است.

او گفت که ارتش و پلیس رژیم صهیونیستی بنا بر درخواست آمریکا برای خارج کردن شهرک‌نشینانی که این اقدامات را انجام می‌دادند، وارد عمل شدند.

سفیر آمریکا افزود: «آنچه این افراد با خانه این خانواده انجام دادند، جرم است.» او همچنین اقدامات انجام‌شده با هدف ایجاد رعب و آزار این خانواده فلسطینی را «مشمئزکننده» توصیف کرد و گفت که هیچ توجیهی برای چنین رفتار وحشیانه‌ای وجود ندارد.

هاکبی که از حامیان سرسخت رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود، پیش‌تر نیز مواضع صریحی درباره کرانه باختری اتخاذ کرده و مدعی شده بود این منطقه بخشی جدایی‌ناپذیر از «اسرائیل» است. با این حال، اظهارات اخیر او درباره اقدامات شهرک‌نشینان، بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی و رسانه‌ای آمریکا و سرزمین‌های اشغالی داشته است.

روزنامه یدیعوت آحارنوت» گزارش داد که حادثه قصره موجب افزایش فشار‌های سیاسی بر رژیم صهیونیستی در آمریکا شده است. بر اساس این گزارش، مقام‌های کاخ سفید، دولت آمریکا و اعضای کنگره خواستار ارائه توضیح درباره این حادثه شده‌اند و برخی مقام‌های دولت آمریکا از آن ابراز تعجب و نگرانی کرده‌اند.

این روزنامه همچنین نوشت که مشاوران دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا انتقاد‌هایی را متوجه رژیم صهیونیستی کرده‌اند و این حادثه برای متحدان این رژیم در دولت آمریکا به موضوعی ناخوشایند و بحث‌برانگیز تبدیل شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، شهرک‌نشینان در نزدیکی خانه‌های فلسطینیان در قصره اقدام به ایجاد یک کانون شهرک‌نشینی کرده‌اند. تصاویر منتشرشده از منطقه نیز حضور نیرو‌های ارتش رژیم صهیونیستی در کنار شهرک‌نشینان مستقر در این کانون را نشان می‌دهد.

در همین راستا، «عبدالعظیم وادی»، رئیس شورای روستای قصره پیش‌تر گفته بود سه خانه فلسطینی تحت محاصره قرار گرفته‌اند و امکان رساندن مواد غذایی به ساکنان آنها وجود ندارد. به گفته او، شهرک‌نشینان همچنین برق این خانه‌ها را قطع کرده‌اند.

او افزود که مسئولان محلی پس از مشاهده این وضعیت، موضوع را به پلیس رژیم صهیونیستی و نهاد‌های هماهنگی فلسطینی و نظامی اطلاع داده‌اند، اما در ابتدا اقدام مؤثری برای پایان دادن به محاصره انجام نشده است.

اظهارات سفیر آمریکا در حالی مطرح شده است که خشونت و اقدامات شهرک‌نشینان علیه فلسطینی‌هو در کرانه باختری طی ماه‌های اخیر به یکی از موضوعات مورد مناقشه در روابط واشنگتن و تل‌آویو تبدیل شده و انتقاد‌های فزاینده‌ای را حتی در میان برخی حامیان رژیم صهیونیستی در آمریکا برانگیخته است.