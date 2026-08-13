جوان آنلاین: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران لفاظی‌های نخست وزیر جنایت پیشه رژیم صهیونیستی مبنی بر تعلق همیشگی بلندی‌های جولان سوریه به این رژیم و نیز نفی کشور مستقل فلسطین را به شدت محکوم می‌کند.

اساسا سرکرده باند جنایتکار و مافیایی حاکم بر سرزمین اشغال شده فلسطین در جایگاهی نیست که راجع به تشکیل دولت مستقل فلسطینی اظهار نظر کند چراکه سرزمین فلسطین متعلق به مردم فلسطین است و توهمات نژاد پرستانه رژیم نسل کش صهیونیستی نمی‌تواند این واقعیت را تغییر دهد. علاوه بر این، بلندی‌های جولان بخشی جدایی ناپذیر از سرزمین سوریه است و جاه طلبی‌های استعماری یک موجودیت غاصب و اشغالگر نمیتواند واقعیت‌های حقوقی و تاریخی آن را تغییر دهد.

در همین چارچوب اقدام اخیر دولت کلمبیا در تایید حاکمیت رژیم صهیونیستی بر منطقه اشغالی جولان کاملا مردود و محکوم بوده و نقض آشکار اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین الملل مبنی بر احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولت‌ها به شمار میآید چنین اقدامی با اصل شناخته شده حقوق بین الملل مبنی بر منع شناسایی آثار ناشی از اقدامات غیرقانونی نیز در تعارض است و مسئولیت بین المللی دولت کلمبیا را به دنبال دارد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر تعهد، قانونی اخلاقی و انسانی همه دولت‌ها به ویژه کشور‌های اسلامی برای کمک به ملت فلسطین جهت احقاق حق تعیین سرنوشت و رهایی از شر اشغالگری آپارتاید و استعمار رژیم صهیونیستی مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل برای توقف اشغالگری و تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی علیه فلسطین اشغالی، لبنان سوریه و سایر کشور‌های منطقه را خاطرنشان می‌کند.

موضوع فلسطین همچنان مهمترین مساله انسانی و اخلاقی دنیای معاصر است که از سال ۱۹۴۸ با تشکیل یک موجودیت جعلی در سرزمین تاریخی فلسطین شروع شد و با توسعه سرطانی آن موجب ناامن شدن کل منطقه و جهان گردیده است. بدون تردید حمایت همه جانبه آمریکا و برخی کشور‌های غربی از جمله انگلیس فرانسه آلمان و کانادا از رژیم نسل کش صهیونیستی عامل اصلی بیکیفرمانی آن و موجب استمرار و تشدید توسعه طلبی و جنایات آن در منطقه بوده است.

جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید مجدد بر موضع اصولی خود در حمایت از مبارزه مشروع ملت فلسطین برای آزادی سرزمینشان از اشغال بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین مادری، تحقق حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف هرگونه اقدام برای ساده سازی و به حاشیه راندن موضوع، فلسطین را شدیدا محکوم می‌کند.