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تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۴
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

«کارت سفر» در هفته دولت رونمایی می‌شود

1 وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از آماده شدن «کارت سفر» و رونمایی رسمی از آن در روز‌های آینده خبر داد.

جوان آنلاین: سیدرضا صالحی‌امیری در گفت‌و‌گو با خبرنگار درباره آخرین وضعیت اجرای طرح «کارت سفر» اظهار کرد: کارت سفر آماده شده و با همکاری بانک مرکزی و مشارکت چندین بانک، مراحل لازم برای اجرای این طرح انجام شده است.

به گزارش مهر، وی افزود: ما قول داده بودیم که کارت سفر را به‌صورت رسمی رونمایی کنیم و منتظر زمان مناسب برای این موضوع بودیم که به احتمال قوی، هفته آینده این اتفاق خواهد افتاد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر نقش گردشگران در رونق صنعت گردشگری گفت: سفر با حضور گردشگر معنا پیدا می‌کند و باید زمینه‌های لازم برای تسهیل سفر و ارائه خدمات مناسب به گردشگران فراهم شود.

صالحی‌امیری همچنین از همکاری بانک مرکزی و بانک‌های مشارکت‌کننده در این طرح قدردانی کرد و گفت: از بانک‌هایی که در این خصوص تلاش کردند تشکر می‌کنم و امیدواریم با اجرای کارت سفر، گام مؤثری در جهت حمایت از گردشگران و توسعه خدمات گردشگری برداشته شود.

وی تأکید کرد: رونمایی رسمی از کارت سفر در هفته دولت انجام خواهد شد.

برچسب ها: وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ، کارت سفر ، هفته دولت
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