داده‌های پلتفرم تحلیل داده‌های درون‌زنجیره‌ای «گلس‌نود» نشان می‌دهد سهم کارمزد‌ها از درآمد استخراج‌کنندگان پس از کاهش به ۰.۵۲ درصد، به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۶ رسیده است.

جوان آنلاین: استخراج‌کنندگان رمزارز که با استفاده از مجموعه‌ای از رایانه‌های قدرتمند و حل مسائل پیچیده ریاضی، توکن‌های جدید تولید می‌کنند، همزمان با کاهش قیمت بیت‌کوین تحت فشار قرار گرفته‌اند.

به گزارش ایسنا، «گلس‌نود» اعلام کرد افزایش هزینه برق در بخش بزرگی از جهان نیز سودآوری استخراج بیت‌کوین را کاهش داده و موجب خروج استخراج‌کنندگان کوچک‌تر از بازار شده است. کارمزد‌های مربوط به استخراج بیت‌کوین اکنون کمتر از یک درصد درآمد بیشتر استخراج‌کنندگان را تشکیل می‌دهد.

این پلتفرم تحلیل داده‌های درون‌زنجیره‌ای طی پستی در شبکه اجتماعی اعلام کرد: آخرین باری که سهم کارمزد‌ها تا این حد پایین ثبت شد، قیمت بیت‌کوین کمتر از ۴۰۰ دلار بود.

این شرایط موجب شده است بسیاری از استخراج‌کنندگان بیت‌کوین، از جمله شرکت‌های «رایوت پلتفرمز» (Riot Platforms) و «هات ۸» (Hut ۸)، فعالیت خود را به سمت راه‌اندازی مراکز داده هوش مصنوعی تغییر دهند.

استخراج‌کنندگان همچنان از کاهش قیمت بیت‌کوین آسیب می‌بینند، قیمت این رمزارز از زمان ثبت رکورد تاریخی ۱۲۶ هزار دلار در اکتبر گذشته تقریبا نصف شده و حاشیه سود استخراج‌کنندگان را تحت فشار قرار داده است.

وب‌سایت کریپتو گزارش کرد، داده‌های شرکت تحلیل داده‌های درون‌زنجیره‌ای «چک‌آن‌چین» (Checkonchain) نشان می‌دهد متوسط هزینه تولید هر بیت‌کوین در ۱۱ آگوست، به ۷۸ هزار و ۲۵۴ دلار رسیده که ۲۳ درصد بیشتر از قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین است.