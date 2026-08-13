قیمت نفت کاهش یافت

قیمت نفت در معاملات روز پنجشنبه بازار جهانی تحت تاثیر دورنمای تقاضای جهانی ضعیف‌تر برای نفت خام در سال جاری، روند افزایشی روز گذشته را معکوس کرد و کاهش یافت.

جوان آنلاین: قیمت آتی نفت برنت با ۴۲ سنت یا ۰.۴۷ درصد کاهش، به ۸۸ دلار و ۵۶ سنت در هر بشکه رسید و بخشی از رشد حاصل شده در ۶ روز معامله گذشته را از دست داد.

به گزارش ایسنا، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) آمریکا پس از افزایش در پنج روز معامله گذشته، ۵۵ سنت یا ۰.۶۶ درصد کاهش یافت و به ۸۲ دلار و ۷۲ سنت در هر بشکه رسید.

تحلیلگران شرکت «آی ان جی» روز پنجشنبه، در یادداشتی گفتند: «تحولات جدیدی میان آمریکا و ایران در مورد بازگشایی تنگه هرمز رخ نداده است و هر دو طرف همچنان در بن‌بست هستند. در همین حال، به نظر می‌رسد در آخرین حمله بزرگ پهپادی به بندر نووروسیسک روسیه، زیرساخت‌های نفتی آسیب ندیده‌اند و تاکنون هیچ گزارشی از آسیب به پایانه‌های نفتی منتشر نشده است.»

با توجه به اینکه هیچ تغییری در چشم‌انداز بازگشایی تنگه هرمز که عامل تاثیرگذار افزایش قیمت‌ها در هفته گذشته شده بود، مشاهده نشد، پس از افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت خام آمریکا و پیش‌بینی‌های اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی در مورد مصرف کمتر، توجه‌ها به چشم‌انداز تقاضا معطوف شد.

داده‌های اداره اطلاعات انرژی در روز چهارشنبه نشان داد که ذخایر نفت خام تجاری آمریکا در پی کاهش صادرات، بزرگترین افزایش هفتگی خود را از ژانویه ۲۰۲۳ ثبت کردند.

اداره اطلاعات انرژی اعلام کرد که ذخایر نفت خام در هفته منتهی به هفتم اوت، به میزان ۱۷.۴ میلیون بشکه افزایش یافت و به ۴۲۴.۴ میلیون بشکه رسید که بالاترین میزان از پنجم ژوئن است، در حالی که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز، کاهش ۱.۴ میلیون بشکه‌ای این ذخایر را پیش‌بینی کرده بودند.

در همان روز، سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) در گزارش ماهانه بازار نفت، پیش‌بینی خود از رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ را به ۵۸۰ هزار بشکه در روز کاهش داد.

همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که انتظار دارد امسال ۱.۶ میلیون بشکه در روز از مصرف کاسته شود، در حالی که ماه گذشته یک میلیون بشکه در روز کاهش مصرف را پیش‌بینی کرده بود. تقاضا به دلیل افزایش قیمت‌ها و محدود شدن عرضه به دلیل تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران، کاهش یافته است.

بعلاوه، آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرد که عرضه جهانی نفت امسال ۴.۳ میلیون بشکه در روز یا حدود چهار درصد کاهش خواهد یافت که منعکس کننده پیامد‌های دور اخیر حملات تجاوزکارانه آمریکا است.

این آژانس در گزارش ماهانه بازار نفت خود که روز چهارشنبه منتشر شد، اعلام کرد: «با توجه به اینکه توافقی که امکان بازگشایی هرمز و ترانزیت بدون مانع از طریق تنگه باب المندب را فراهم می‌کند، هنوز دور از دسترس است، ما دوباره تخمین‌های عرضه را برای ادامه سال کاهش داده‌ایم.»

بر اساس گزارش رویترز، این آژانس در گزارش ژوئیه خود میزان کاهش عرضه جهانی نفت در سال میلادی جاری را ۳.۷ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی کرده بود، اما پیش‌بینی کاهش عرضه به میزان ۴.۳ میلیون بشکه در روز در گزارش اوت، به معنای آن است که کل عرضه، به پایین‌ترین پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی برای امسال یعنی ۱۰۲.۰۲ میلیون بشکه در روز می‌رسد.