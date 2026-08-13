هشدار سیلاب و خسارت به کشاورزان در ۱۳ استان

جوان آنلاین: بررسی آخرین خروجی مدل عددی هواشناسی نشان می‌دهد طی روز‌های آینده الگوی غالب جوی کشور همچنان تحت تأثیر استقرار هوای گرم تابستانه خواهد بود؛ با این حال در برخی مناطق از جمله جنوب شرق کشور شرایط برای شکل‌گیری ابر‌های همرفتی، رگبار، رعدوبرق و وزش باد‌های شدید موقتی فراهم است.

بر این اساس طی روز‌های آینده احتمال وقوع رگبار‌های موسمی در جنوب سیستان و بلوچستان، شرق و شمال هرمزگان و بخش‌هایی از جنوب و جنوب‌شرق کرمان وجود ارد.

در سواحل خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان گرمای هوا همچنان قابل توجه خواهد بود. دمای هوا در بخش‌هایی از جنوب و جنوب‌غرب کشور در محدوده‌های بسیار بالا قرار می‌گیرد و در برخی نقاط مستعد، دمای بیشینه می‌تواند تا ۵۰ درجه برسد.

هشدار رگبار باران، صاعقه، وزش باد شدید موقت

منطقه اثر:

پنجشنبه ۱۴۰۵/۰۵/۲۲: شرق آذربایجان شرقی، نیمه شمالی زنجان، گیلان، مازندران، گلستان، نیمه شمالی خراسان رضوی، جنوب و شرق فارس و نیمه غربی کرمان.

جمعه ۱۴۰۵/۰۵/۲۳: شمال آذربایجان غربی، مرکز و جنوب اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، ارتفاعات سمنان، نیمه شمالی خراسان رضوی، نیمه غربی کرمان و شمال هرمزگان.

اثر مخاطره: احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، احتمال جاری شدن روان‌آب، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی، لغزندگی جاده‌ها.

توصیه: عدم توقف و اسکان در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در سفر‌های برون شهری، احتیاط در فعالیت‌های کوه‌نوردی، احتیاط در فعالیت‌های کشاورزی از جمله خودداری از محلول و سم‌پاشی باغات، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و آمادگی نیرو‌های امدادی و شهرداری‌ها.