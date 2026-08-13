جوان آنلاین: شرکت «گلکسی ریسرچ» با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس، این فعالیتها را مورد توجه قرار داد و بار دیگر نگاهها را به سرمایهگذاران اولیهای معطوف کرد که در زمانی بیتکوین خریداری کرده بودند که این رمزارز هنوز پروژه نوپا و حاشیهای محسوب میشد.
به گزارش ایسنا، سه آدرس مربوط به اوایل ۲۰۱۴، در بلوکهای متوالی در مجموع ۸۷.۴۳ بیتکوین، به ارزش تقریبی ۵.۵۸ میلیون دلار با قیمتهای کنونی، منتقل کردند.
یکی از این کیف پولها که ۲۷.۸۵ بیتکوین در اختیار داشت و از دوم فوریه ۲۰۱۴ غیرفعال بود، تمام موجودی خود را منتقل کرد. دو کیف پول دیگر نیز اندکی بعد، بهترتیب ۲۶.۸۱ و ۳۲.۷۷ بیتکوین جابهجا کردند. یک روز پیش از این انتقالها نیز کیف پول چهارمی که به همان دوره مربوط میشد، ۲۶.۹۶ بیتکوین منتقل کرده بود.
این بیتکوینها زمانی خریداری شده بودند که قیمت هر بیتکوین حدود ۸۰۰ تا ۸۱۴ دلار بود. «گلکسی ریسرچ» میزان سود تحقق یافته در انتقالهای ۱۱ آگوست را حدود ۷۷۴۶ درصد برآورد کرده است، در یکی از انتقالهای پیشین نیز سود نزدیک به ۸۰۰۰ درصد ثبت شده بود.
داراییهایی که در ابتدا ارزش نسبتا اندکی داشتند، پس از ۱۲.۵ سال سکوت به سرمایههایی چند میلیون دلاری تبدیل شدهاند. این کیف پولها به دوره پس از ساتوشی ناکاموتو، خالق ناشناس بیتکوین، تعلق دارند و زمانی ایجاد شدهاند که وی از پروژه بیتکوین کنارهگیری کرده بود.
این کوینها از طریق زنجیرههای پیچیدهای از آدرسها به این کیف پولها رسیده بودند و اکنون به کیف پولهای جدیدتری منتقل شدهاند که از قالبهای رمزنگاری مدرن پشتیبانی میکنند.
زمانبندی این انتقالها قابل توجه است. طی روزهای اخیر نیز موارد مشابهی از کیفپولهای غیرفعال مشاهده شده است که پس از سالها، بار دیگر فعال شدهاند، از جمله کیفپولی متعلق به سال ۲۰۱۱ که اوایل ماه جاری نزدیک به ۵۰ بیتکوین منتقل کرد.
تحلیلگران تاکید کردند فعال شدن چنین کیف پولهایی به معنای انتقال بیتکوینها به صرافیها نیست. در این موارد، وجوه به آدرسهای جدید منتقل شدهاند و مقصد آنها صرافیهای شناخته شده نبوده است.
با این حال، تجربه تاریخی نشان میدهد که فعال شدن و به گردش درآمدن بخشی از عرضه بیتکوین که برای مدت طولانی بدون حرکت مانده است، گاهی میتواند پیشدرآمد تغییرات گستردهتر در رفتار دارندگان این رمزارز باشد. حجم این انتقالها در مقایسه با نقدشوندگی کلی بازار بیتکوین همچنان اندک بوده، اما هماهنگی ناگهانی چند کیف پول متعلق به ۲۰۱۴، توجه فعالان حوزه تحلیل دادههای درونزنجیرهای را جلب کرده است.
طبق گزارش وبسایت استریت، هنوز مشخص نیست این جابهجاییها برای تجمیع داراییها، ارتقای امنیت کیف پولها یا نخستین گام برای کسب سود انجام شدهاند. فعلا بیتکوینها در کیف پولهای جدید قرار دارند و بازار همچنان هر حرکت بعدی آنها را زیر نظر دارد.
بهروزرسانی قیمت رمزارزها در روز پنجشنبه
این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.
۱- بیتکوین
قیمت: ۶۳ هزار و ۷۶۰ دلار و ۳۴ سنت
تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۲۹ درصد افزایش
تغییرات یک هفته اخیر: ۱.۵۵ درصد کاهش
۲- اتریوم
قیمت: ۱۸۹۲ دلار و ۶۹ سنت
تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۴۳ درصد افزایش
تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۹۷ درصد کاهش
۳- تتر
قیمت: ۰.۹۹۸۹ دلار
تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: صفر درصد افزایش
تغییرات یک هفته اخیر: صفر درصد افزایش
۴- بایننسکوین
قیمت: ۶۱۲ دلار و ۲۸ سنت
تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۳۵ درصد افزایش
تغییرات یک هفته اخیر: ۲.۹۴ درصد افزایش
۵- یواسدیکوین
قیمت: ۰.۹۹۹۸ دلار
تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد افزایش
تغییرات یک هفته اخیر: صفر درصد کاهش
۶- ریپل
قیمت: ۱.۰۱ دلار
تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۵۷ درصد کاهش
تغییرات یک هفته اخیر: ۳.۶۹ درصد کاهش
۷- سولانا
قیمت: ۷۶ دلار و ۳۶ سنت
تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۳۱ درصد افزایش
تغییرات یک هفته اخیر: ۳.۱۵ درصد افزایش
۸- ترون
قیمت: ۰.۳۳۷۷ دلار
تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۷۶ درصد افزایش
تغییرات یک هفته اخیر: ۳.۵۷ درصد افزایش
۹- هایپرلیکویید
قیمت: ۵۷ دلار و ۱۸ سنت
تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۴.۳۳ درصد افزایش
تغییرات یک هفته اخیر: ۱.۸۱ درصد افزایش
۱۰- دوجکوین
قیمت: ۰.۰۷۰۵۴ دلار
تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۳۰ درصد کاهش
تغییرات یک هفته اخیر: ۱.۱۱ درصد افزایش