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تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۹
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واشنگتن‌پست: ادعای تهدید ترور ترامپ، بخشی از طراحی اسرائیل برای تاثیر بر سیاست آمریکا بود

1 روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی به استناد مقامات فعلی و سابق آمریکایی نوشت که برخی از مقامات اطلاعاتی آمریکا بر این باور هستند که اقدام اسرائیل در به اشتراک گذاشتن هشدار درباره تهدید به ترور علیه دونالد ترامپ، بیش از آنکه با هدف اطلاع‌رسانی باشد، برای تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری رئیس‌جمهور و سیاست آمریکا در منطقه طراحی شده بود.

جوان آنلاین: روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی نوشت: مقامات اطلاعاتی آمریکا درباره ادعای تهدید ایران برای ترور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، که اسرائیل آن را منتقل کرده بود و موجب اجرای یک اقدام محرمانه و فوق‌العاده شد، تردید داشتند؛ اقدامی که طی آن ترامپ به‌طور مخفیانه با یک هواپیمای نظامی جایگزین، ترکیه را ترک کرد.

به گزارش ایرنا، مقامات فعلی و سابق آمریکا که از اطلاعات مربوطه مطلع بودند به این روزنامه گفتند: تهدید ترور از سوی دولت اسرائیل به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) منتقل شد، اما تحلیلگران این سازمان اطلاعات مذکور را قانع‌کننده ندانستند و تردید خود را به مقامات دولت ترامپ منتقل کردند.

مقام دیگری گزارش‌های مربوط به تهدید علیه جان ترامپ را «اطلاعات اسرائیلی و نه تولیدشده در آمریکا، و دارای سطح اطمینان پایین» توصیف کرد.

تردید‌هایی که در برخی محافل درباره قریب‌الوقوع بودن تهدید علیه رئیس‌جمهور وجود داشت، بُعد تازه‌ای به تصمیم کاخ سفید در ماه گذشته اضافه می‌کند؛ تصمیمی که نخستین بار توسط واشنگتن‌پست گزارش شد و بر اساس آن، محل حضور ترامپ هنگام خروج از اجلاس ناتو در آنکارای ترکیه در هشتم ژوئیه مخفی نگه داشته شد.

براساس گزارش‌های منتشر شده، پس از آنکه نگرانی‌هایی درباره کافی بودن تدابیر امنیتی هواپیمای جدید بوئینگ ۷۴۷-۸ که قطر به ترامپ هدیه داده بود، برای انتقال رئیس‌جمهور از یک محیط بالقوه خصمانه مطرح شد، ترامپ در ترکیه سوار هواپیمای قدیمی «ایرفورس وان» شد. اما او به‌طور مخفیانه این هواپیما را ترک کرد و با یک خودروی حمل غذای فرودگاه به هواپیمای سوم، یک فروند بوئینگ C-۳۲ A نیروی هوایی آمریکا، منتقل شد؛ هواپیمایی که او و چند تن از دستیاران کلیدی‌اش را به لندن برد.

کاخ سفید روز چهارشنبه به‌طور مستقیم به پرسش‌ها درباره اطلاعاتی که آمریکا دریافت کرده بود یا نحوه ارزیابی آن توسط مقامات آمریکایی پاسخ نداد. یکی از مقامات آمریکایی در بیانیه‌ای گفت: «همان‌طور که رئیس‌جمهور گفته است، او با تهدید‌های متعددی علیه جان خود مواجه بوده، از جمله تهدید‌هایی از سوی ایران، و برای تضمین امنیت او تمامی اقدامات لازم انجام می‌شود.»

این مقام افزود: «مأموریت اصلی سرویس مخفی ایالات متحده حفاظت از رئیس‌جمهور است؛ مأموریتی که آنها آن را به انجام رساندند.»

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا از اظهارنظر خودداری کرد. سفارت اسرائیل در واشنگتن نیز بلافاصله به درخواست برای ارائه جزئیات پاسخ نداد. در نهایت، به نظر می‌رسد کاخ سفید و سرویس مخفی آمریکا به این نتیجه رسیدند که نمی‌توانند هیچ ریسکی را بپذیرند. تهدید ایران برای کشتن ترامپ و دیگر مقامات ارشد آمریکا از زمان ترور قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس ایران، توسط آمریکا در سال ۲۰۲۰، یکی از نگرانی‌های عمده بوده است.

این نگرانی‌ها از زمان شهادت رهبر جمهوری اسلامی ایران در نهم اسفندماه، همراه با ده‌ها مقام ارشد دیگر در آغاز جنگ ایران، تنها افزایش یافته است. ترامپ از زمان کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری خود در سال ۲۰۲۴، از سه طرح ترور شناخته‌شده جان سالم به در برده است؛ هرچند هیچ ارتباط شناخته‌شده‌ای میان هیچ‌یک از مظنونان این موارد و ایران وجود ندارد.

با وجود پرسش‌هایی درباره اطلاعات اسرائیل، مقام آمریکایی نخست گفت که طرح پیچیده‌ای که سرویس مخفی در آنکارا اجرا کرد، از روی احتیاط بیش از حد انجام شد. این مقام گفت: «سرویس مخفی سه بار با این رئیس‌جمهور با موقعیت‌های بسیار خطرناک مواجه شده است، بنابراین آنها هیچ شانسی نمی‌دهند. آنها کاری را که باید انجام می‌دادند، انجام دادند.»

وال‌استریت ژورنال ماه گذشته برای نخستین بار گزارش داد که اسرائیل اطلاعاتی درباره تهدید ایران را با دولت آمریکا در میان گذاشته است. بر اساس اظهارات دو مقام آمریکایی و دیگر اسنادی که واشنگتن‌پست بررسی کرده است، هواپیمایی که ترامپ را از آنکارا به پایگاه هوایی میلدنهال انگلیس منتقل کرد، توسط جنگنده‌های F-۱۶ اسکورت می‌شد.

ترامپ شامگاه سه‌شنبه، در نخستین اظهارات عمومی خود درباره این عملیات محرمانه، گفت که تصمیم برای انتقال او با یک هواپیمای جایگزین توسط سرویس مخفی گرفته شده است. ترامپ به خبرنگاران گفت: «واقعاً این موضوع به سرویس مخفی بستگی دارد. من فقط از کاری که آنها می‌خواهند انجام دهند، پیروی می‌کنم. آنها می‌خواستند من با یک پرواز متفاوت، یک هواپیمای متفاوت بروم؛ با همان میزان امنیت... من کاری را که آنها می‌گویند انجام می‌دهم.»

به گفته یک مقام فعلی و یک مقام سابق آمریکایی، برخی از مقامات اطلاعاتی آمریکا بر این باور بودند که اقدام اسرائیل در به اشتراک گذاشتن هشدار درباره تهدید‌های علیه جان ترامپ، بیش از آنکه با هدف اطلاع‌رسانی باشد، برای تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری رئیس‌جمهور و سیاست آمریکا در منطقه طراحی شده بود.

این مقام فعلی گفت اسرائیل ایران را با فاصله زیاد، فوری‌ترین تهدید کوتاه‌مدت خود می‌داند. اما ترکیه را تهدیدی میان‌مدت تا بلندمدت تلقی می‌کند و از نزدیک‌تر شدن روابط واشنگتن و آنکارا، که رابطه شخصی میان ترامپ و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، آن را تقویت کرده است، نگران است.

مقام سابقی که با این موضوع آشنایی داشت گفت: «این موضوع با الگوی گسترده‌تری از گزارش‌های اطلاعاتی اسرائیل مطابقت داشت؛ گزارش‌هایی که برخی مقامات معتقدند به همان اندازه که برای اطلاع‌رسانی تهیه می‌شوند، با هدف شکل دادن به تصمیم‌گیری رئیس‌جمهور نیز طراحی شده‌اند.»

این فرد گفت طبق اطلاعاتی که او در اختیار داشت، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، هم درباره اطلاعات اسرائیل در مورد این تهدید و هم درباره اقدام فریبکارانه‌ای که سرویس مخفی برنامه‌ریزی کرده بود، توجیه شده بود؛ با این حال، روبیو تصمیم گرفت سوار همان «ایرفورس وان» قدیمی شود؛ هواپیمایی که احتمالاً می‌توانست هدف ایران قرار گیرد.

یک مقام آمریکایی دیگر که از گفت‌و‌گو‌های امنیتی مطلع بود نیز درباره جدی بودن این تهدید ابراز تردید کرد و خاطرنشان کرد که ده‌ها هزار نیروی امنیتی ترکیه در اجلاس ناتو به کار گرفته شده بودند.

دموکرات‌ها از دولت خواسته‌اند درباره این عملیات فریب فوق‌العاده، توضیحات روشن‌تری ارائه کند.

سناتور کریس ون هولن، دموکرات ایالت مریلند، به واشنگتن‌پست گفت: «من بسیار کنجکاوم بدانم اطلاعات ارائه‌شده از سوی اسرائیل تا چه اندازه نه‌تنها معتبر، بلکه به‌طور مستقل قابل تأیید بوده است. به نظر می‌رسد کل این ماجرا کمی تخیلی باشد.»

برچسب ها: ترامپ ، ترور ، اسرائیل ، آمریکا
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