کد خبر: 1373742
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تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۵
جامعه » اخبار كلی

ایران در سوگ شمس الشموس؛ ارادت یک ملت به بارگاه ولایت

1 همزمان با سالروز شهادت جانسوز امام رضا (ع)، مشهد میزبان انبوهی از عاشقان و دلدادگانی است که از اقصی نقاط ایران خود را به بارگاه منور ثامن الحجج (ع) رسانده‌اند.

جوان آنلاین: در روز‌های پایانی ماه صفر و همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت امام رضا (ع)، فضای معنوی مشهد الرضا (ع) حال و هوایی دیگر یافته است.

خیل عظیم زائران از نقاط مختلف کشور و حتی از کشور‌های مختلف راهی این دیار شده‌اند و با چشمانی اشکبار و دل‌هایی آکنده از عشق به حریم ملکوتی امام رئوف روی آورده‌اند و در حال عزاداری هستند. در زیر اخبار مرتبط را ملاحظه می‌کنید.

 در سال روز شهادت امام رضا (ع)، زنان نوغان در ویژه‌برنامه «رستاخیز زنان» گرد هم آمدند تا یاد و خاطره حماسه تاریخی زنان این دیار در بدرقه پیکر مطهر امام هشتم (ع) را، زنده کنند.

ویژه‌برنامه «رستاخیز زنان»، با محوریت بازخوانی حماسه تاریخی زنان نوغان هم‌زمان با سالروز شهادت امام رضا (ع)، برگزار شد.

این مراسم صبح پنجشنبه با اجتماع خیابانی بانوان در بلوار شهید سید حسن نصرالله (بلوار رضوان سابق) مقابل حسینیه علی‌اکبر نوغانی‌ها آغاز و زنان مشهدی در این مکان گرد هم آمدند و درحالی‌که مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی می‌کنند به سمت حرم مطهر رضوی، رهسپار شدند.

جمعیت عزادار، پس از ورود به حرم مطهر رضوی و عزاداری در سوگ شهادت غریب الغرباء در رواق دارالمرحمه مطهر رضوی گرد هم می‌آیند و در ویژه‌برنامه عزاداری که به همت واحد خواهران اداره مراسم و آئین‌های حرم مطهر رضوی تدارک‌دیده‌شده است، شرکت می‌کنند.

اجرای این ویژه‌برنامه را فضه سادات حسینی بر عهده دارد و فائزه عظیم‌زاده در این مراسم به ایراد سخنرانی می‌پردازد.

همچنین سید علی حسینی‌نژاد با مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی، فضای مراسم را با روضه و سوگ رضوی، همراه خواهد کرد.

برچسب ها: ایران ، حرم مطهر رضوی ، امام رضا(ع)
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