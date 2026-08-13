زلنسکی خواستار فروش ۱۰ درصد ذخایر پاتریوت آمریکا به اوکراین شد

جوان آنلاین: رئیس‌جمهور اوکراین در گفت‌و‌گو با شبکه سی‌ان‌ان با اشاره به افزایش حملات موشکی روسیه، خواستار فروش بخشی از ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت آمریکا به کی‌یف شد و گفت فروش ۱۰ درصد از ذخایر فعلی آمریکا می‌تواند برای منهدم کردن تمام موشک‌های بالستیک روسیه کافی باشد.

به گزارش تسنیم، ولودیمیر زلنسکی گفت اوکراین در حال حاضر تنها حدود یک درصد از موشک‌های رهگیر مورد نیاز خود را در اختیار دارد و افزود: «اگر آمریکا ۵ درصد از ذخایر خود را به ما بفروشد، از زمستان عبور خواهیم کرد و جان مردم را نجات خواهیم داد. اگر ۱۰ درصد را بفروشند، تمام موشک‌های بالستیک روسیه را منهدم خواهیم کرد.»

او با اشاره به کاهش شدید ذخایر اوکراین گفت این کشور امسال تنها حدود دو و نیم برابر کمتر از سال ۲۰۲۵ موشک رهگیر در اختیار دارد، در حالی که روسیه تعداد موشک‌های بالستیک شلیک‌شده در هر ماه را به حدود دو برابر افزایش داده است.

زلنسکی همچنین از تلاش‌های مستمر خود برای تأمین موشک‌های رهگیر بیشتر خبر داد و گفت بخش قابل توجهی از وقت روزانه‌اش صرف تماس با متحدان و تلاش برای دستیابی به توافق‌هایی برای دریافت این موشک‌ها می‌شود.

رئیس‌جمهور اوکراین درباره طرح تولید موشک‌های پاتریوت در داخل این کشور نیز گفت هنوز درباره عملی شدن این طرح تردید‌هایی وجود دارد. به گفته او، دونالد ترامپ پیش‌تر با صدور مجوز برای تولید این سامانه‌ها در اوکراین موافقت کرده بود، اما چند روز بعد نسبت به این ایده ابراز تردید کرد.

زلنسکی همچنین گفت کی‌یف مستقیماً و از طریق متحدان خود از کاخ سفید خواسته است حمایت از اوکراین در زمینه سامانه‌های پاتریوت را افزایش دهد.

او درباره روند مذاکرات صلح نیز گفت اوکراین به مشارکت بیشتر آمریکا در طرح صلح نیاز دارد و مدعی شد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در شرایط کنونی تمایلی به پایان دادن به جنگ ندارد.

زلنسکی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو با واگذاری بخش‌های باقی‌مانده دونباس به روسیه مخالفت کرد و گفت مسئله اصلی برای کی‌یف، دریافت تضمین‌های امنیتی است. او همچنین مدعی شد پوتین ممکن است پس از یک وقفه، بار دیگر برای تصرف خاک اوکراین اقدام کند.

رئیس‌جمهور اوکراین در نهایت گفت با ارزیابی برخی کشور‌های غربی درباره احتمال تشدید تنش میان روسیه و ناتو موافق است و افزود پوتین ممکن است در آینده کشور‌های کوچک‌تر عضو ناتو در منطقه بالتیک را هدف قرار دهد.