ادامه حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

منابع خبری امروز (پنجشنبه) از تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و نیز نقض آتش‌بس توسط این رژیم خبر دادند.

جوان آنلاین: منابع لبنانی از دومین حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی در کمتر از یک ساعت گذشته به شهرک المنصوری در جنوب این کشور خبر دادند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که در واکنش به کشته شدن دو سرباز و زخمی شدن چهار نفر دیگر در انفجاری در نزدیکی شهر مجدل زون، به زیرساخت‌های حزب‌الله در جنوب لبنان حمله کرده است.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ما به انبار‌های تسلیحات، یک ستاد فرماندهی و سایر زیرساخت‌ها در جنوب لبنان حمله کردیم.

ارتش رژیم اشغالگر همچنین از تداوم روند استقرار خود در منطقه امنیتی جنوب لبنان خبر داد.

پیشتر ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی اذعان کرد که دو سرباز این رژیم در درگیری‌ها در جنوب لبنان کشته شدند.

کانال ۱۴ عبری گزارش داد پس از انفجار یک بمب در داخل ساختمانی در جنوب لبنان، دو سرباز کشته و چهار نفر زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم است.