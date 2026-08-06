جوان آنلاین: رضا مقاتلی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اظهار کرد: انفجار‌های احتمالی که امروز در حوالی شهر خورموج از ساعت ۱۴ الی ۱۹ شنیده می‌شود، ناشی از عملیات کنترل‌شده خنثی‌سازی و انهدام مهمات عمل‌نکرده است و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

به گزارش مهر، وی افزود: با توجه به عملیات کنترل شده در خصوص خنثی سازی و انهدام تعدادی از تسلیحات عمل نکرده دشمن در حوالی شهر خورموج توسط تیم‌های خنثی سازی در صورت شنیدن صدای انفجار‌های احتمالی مردم شهرستان ضمن حفظ خونسردی و آرامش همکاری لازم را داشته باشند و به شایعات توجه نکنند.