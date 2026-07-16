ایران سهمیه جهانی گرفت/ شاگردان علیزاده در جمع ۴ تیم برتر آسیا

تیم والیبال زیر ۱۸ سال پسر ایران در چهارمین مسابقه خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا موفق به شکست کره جنوبی شد تا علاوه بر کسب سهمیه جهانی، به مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها صعود کند.

جوان آنلاین: مرحله نخست حذفی رقابت‌های والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیا ۲۰۲۶ امروز (پنج‌شنبه ۲۵ تیر) با هشت دیدار به میزبانی کشور چین و در سالن ورزشی رودخانه وویوان شهر هایکو برگزار شد.

به گزارش ایرنا، تیم والیبال نوجوانان پسر ایران از ساعت ۸:۳۰ دقیقه در چهارمین بازی خود در این رقابت‌ها به مصاف کره جنوبی رفت سه بر یک این تیم را شکست داد و سهمیه رقابت‌های جهانی سال ۲۰۲۷ به دست آورد.

شاگردان عبدالرضا علیزاده در ست سوم این دیدار ۲۵ بر ۱۱ نتیجه را واگذار کردند، اما در ست‌های اول، دوم و چهارم این دیدار به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۸ فاتح این میدان شدند تا به مرحله نیمه نهایی و جمع چهار تیم برتر مسابقات صعود کند.

کامیاب عبداللهی فر، ابوالفضل پاشا امیری، میلاد سالاری توماج، پدرام حیدری صفت، امیر علی شمس و نیما پیری ترکیب شروع کننده تیم ایران در این دیدار بود.