ایران سهمیه جهانی گرفت/ شاگردان علیزاده در جمع ۴ تیم برتر آسیا

جوان آنلاین: مرحله نخست حذفی رقابتهای والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیا ۲۰۲۶ امروز (پنجشنبه ۲۵ تیر) با هشت دیدار به میزبانی کشور چین و در سالن ورزشی رودخانه وویوان شهر هایکو برگزار شد.
به گزارش ایرنا، تیم والیبال نوجوانان پسر ایران از ساعت ۸:۳۰ دقیقه در چهارمین بازی خود در این رقابتها به مصاف کره جنوبی رفت سه بر یک این تیم را شکست داد و سهمیه رقابتهای جهانی سال ۲۰۲۷ به دست آورد.
شاگردان عبدالرضا علیزاده در ست سوم این دیدار ۲۵ بر ۱۱ نتیجه را واگذار کردند، اما در ستهای اول، دوم و چهارم این دیدار به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۸ فاتح این میدان شدند تا به مرحله نیمه نهایی و جمع چهار تیم برتر مسابقات صعود کند.
کامیاب عبداللهی فر، ابوالفضل پاشا امیری، میلاد سالاری توماج، پدرام حیدری صفت، امیر علی شمس و نیما پیری ترکیب شروع کننده تیم ایران در این دیدار بود.