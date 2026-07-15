اسکالونی: اسپانیا با شایستگی فینالیست شد

جوان آنلاین: واکنش‌ها به پیروزی تیم ملی فوتبال اسپانیا برابر فرانسه در نیمه نهایی جام جهانی ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، اسپانیا در این بازی که در تگزاس برگزار شد توانست با دو گل حریف پرستاره و قدرتمند خود را شکست دهد.

این بار نوبت به اسکالونی رسید تا به پیروزی تیم ملی فوتبال اسپانیا واکنش نشان دهد.

سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین گفت: اسپانیا بازی خوبی را به نمایش گذاشت و با شایستگی توانست در این بازی به پیروزی برسد. صعود اسپانیا را به فینال به این تیم تبریک می‌گویم.

تیم ملی فوتبال آرژانتین دیگر بازی نیمه نهایی جام جهانی را برابر انگلیس برگزار می‌کند تا پیروز این بازی به مصاف اسپانیا در فینال برود و بازنده با فرانسه دیدار رده‌بندی را برگزار کند.