۲۴ تير ۱۴۰۵
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جهش تولید مسکن
هدفمندی یارانهها
توسعه دریامحور
رشد اقتصادی
ناترازی انرژی
ناترازی بنزین
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حوادث | انتظامی
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مدافعان حرم
شهدای جانباز
جانبازان و ایثارگران
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شهدای انقلاب
شهدای ترور
شهدای شاخص
شهدای فتنه
تاریخ
سرویس تاریخ
اخبار کلی
جبهه ملی و قیام ۳۰ تیر
اسناد لانه جاسوسی
پهلوی و پهلویها
کودتای ۲۸ مرداد
نهضت مشروطه
انقلاب اسلامی
علما و فضلا
تاریخسازان
ورزش
سرویس ورزش
اخبار كلی
فوتبال - فوتسال
وزنه برداری
توپ و تور
كشتی
رزمی
بانوان
ساير
ايران
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اسلام شهر (غرب تهران)
اصفهان
ایلام
البرز
تهران
بوشهر
چهارمحال و بختیاری
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کد خبر:
1368790
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تاریخ انتشار:
۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
کد خبر:
1368790
تاریخ انتشار:
۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
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لینک کپی شد
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اخبار كلی
بدون شرح
حسین کشتکار
منبع:
روزنامه جوان
برچسب ها:
بدون شرح
،
طرح
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