قهرمان پرافتخار حذف شد!

جوان آنلاین: قهرمان شش دوره مسابقات جام جهانی تکواندو و پرافتخارترین تیم تاریخ این رقابتها وداعی زودهنگام با جام جهانی داشت. رقابتهای بخش مردان چهاردهمین دوره جام جهانی تیمی تکواندو روز گذشته در شهر چونچئون کرهجنوبی با حذف غیرمنتظره تیم ملی مردان ایران آغاز شد.
تیم ملی ایران در نخستین دیدار خود به مصاف تایلند رفت و در حالی که با این تیم به نتیجه مساوی دست یافت به سبب امتیازهای چرخشی بالای حریف شکست خورد. ایران در حالی گام به این مسابقات گذاشته بود که با کسب شش عنوان قهرمانی پرافتخارترین تیم تاریخ جام جهانی تکواندو به شمار میرود، اما این جام خیلی زود برای ایران تمام شد.
پیام خانلرخانی در این مسابقه، امیرسینا بختیاری، امیررضا صادقیان و محمدحسین یزدانی را به عنوان ترکیب اصلی تیم ملی به میدان فرستاد.
ملیپوشان ایران راند نخست را مطابق انتظار آغاز نکردند و در ثانیههای ابتدایی از حریف عقب افتادند، اما با بازگشت سریع به جریان مسابقه، ابتکار عمل را در دست گرفتند و با اجرای حملات مؤثر، اختلاف امتیازات را جبران کردند. تعویضهای بهموقع پیام خانلرخانی نیز نقش مهمی در تغییر روند مبارزه به سود ایران داشت و در حالی که تنها پنج ثانیه تا پایان راند نخست باقی مانده بود، تیم کشورمان با نتیجه ۵۵ بر ۴۰ از حریف پیش بود.
با این حال، همزمان با آخرین تعویض ایران، مبارز تازهوارد در لحظه ورود غافلگیر شد و امتیاز حساسی را از دست داد تا تایلند در ثانیههای پایانی ورق را برگرداند و راند نخست را با نتیجه ۴۰ بر ۳۰ به سود خود به پایان برساند.
در راند دوم، تیم ملی ایران شروعی مقتدرانه داشت و پس از یک دقیقه با نتیجه ۱۲۵ بر ۱۰۰ پیش افتاد. این برتری در ادامه نیز حفظ شد و در میانه راند، ایران با اختلاف ۱۰۵ بر ۷۵ از حریف پیش بود. ملیپوشان کشورمان با اعتماد به نفس بالا جریان مسابقه را کنترل میکردند، اما چند اشتباه متوالی باعث شد تایلند فاصله را جبران کرده و نتیجه را به ۶۰ بر ۴۵ به سود خود تغییر دهد.
در ادامه، تکواندوکاران ایران بار دیگر به مسابقه بازگشتند و نتیجه را در امتیاز ۴۵ برابر کردند. حساسیت مبارزه در ثانیههای پایانی به اوج رسید و دو تیم در امتیاز ۳۵ - ۳۵ برابر شدند. این تساوی تا پایان ادامه یافت و راند با نتیجه ۱۵ - ۱۵ خاتمه پیدا کرد.
با وجود تساوی در پایان راند، براساس قوانین جام جهانی تیمی و به دلیل ثبت ضربه چرخشی توسط تیم تایلند، این تیم به عنوان برنده مسابقه معرفی شد و تیم ملی مردان ایران از دور رقابتها کنار رفت. رقابتهای جام جهانی تیمی تکواندو امروز با برگزاری مسابقات بخش زنان ادامه خواهد یافت.