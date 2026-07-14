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تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
ورزش » ساير
جنگ تمام‌عیار آرژانتین و انگلیس در آتالانتا

بالاتر از خطر

بالاتر از خطر جنگ تن‌به‌تن آلبی‌سلسته با سه‌شیر‌ها قطعاً به کنار رفتن یکی از این دو تیم می‌انجامد و هم آرژانتین و هم انگلیس برای اینکه از مهلکه حذف از جام‌جهانی دور بمانند، امشب هرچه در توان دارند را رو می‌کنند
شیوا نوروزی

جوان آنلاین: جنگ تن‌به‌تن آلبی‌سلسته با سه‌شیر‌ها قطعاً به کنار رفتن یکی از این دو تیم می‌انجامد و هم آرژانتین و هم انگلیس برای اینکه از مهلکه حذف از جام‌جهانی دور بمانند، امشب هرچه در توان دارند را رو می‌کنند. 
آخرین دیدار مرحله نیمه‌نهایی جام‌جهانی ۲۰۲۶ را تیم‌های ملی آرژانتین و انگلیس امشب در شهر آتالانتا برگزار می‌کنند و از بین این دو دشمن قدیمی و کینه‌ای، یک تیم به فینال می‌رسد. 

 خاطرات تلخ و شیرین
یک طرف جدال حساسی که در ورزشگاه مرسدس‌بنز برگزار می‌شود، مدافع عنوان قهرمانی است و طرف دیگر تیمی که ۶۰ سال در حسرت لمس جام مانده. تقابل آرژانتین و انگلیس اگرچه میدان بزرگی است برای ستاره‌های هر دو تیم، ولی قطعاً خاطرات تلخ و شیرین گذشته نیز برایشان تداعی می‌شود. همین خاطرات است که حس انتقام و تلافی را در بین بازیکنان دوچندان می‌کند. 
باخت آرژانتین به میزبان جام‌جهانی ۱۹۶۶ هنوز از یاد هواداران این تیم نرفته است؛ انگلیسی‌ها در آن بازی پرتنش و بعد از اخراج راتین کاپیتان آرژانتین، حریف‌شان را در یک‌چهارم بردند و در آخر تورنمنت هم جشن قهرمانی گرفتند، ولی در جام‌جهانی ۱۹۸۶ مکزیک و درست چهار سال بعد از جنگ فالکلند، دیه‌گو مارادونا با گلی که به «دست خدا» و «گل قرن» معروف شد پیروزی بر سه‌شیر‌ها را رقم زد و قهرمانی را به آرژانتینی‌ها هدیه داد. اسطوره فقید این پیروزی را نماد شکست انگلیس در جنگ فالکلند نامید. روند انتقامجویی دو تیم در جام‌جهانی ۱۹۹۸ فرانسه ادامه یافت؛ دیداری که در آن دیوید بکام به خاطر لگدی که به سیمئونه زد از زمین اخراج و انگلیس دوباره مغلوب آرژانتین شد. در مرحله گروهی جام‌جهانی ۲۰۰۲، اما این انگلیس بود که آلبی‌سلسته را برد. 

 آمادگی آرژانتین 
قهرمان جام ۲۰۲۲ با ستاره‌هایش و با رهبری لیونل مسی آماده حمله به انگلیس است. آرژانتین برای سومین بار در چهار دوره گذشته (۲۰۱۴، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۶) به نیمه‌نهایی رسیده و بعد از پیروزی‌های سخت برابر کیپ‌ورد، مصر و سوئیس حالا باید با یکی از مدعیان مبارزه کند. تجربه بالای کاپیتان مسی، اتحاد تیمی و انگیزه تکرار قهرمانی برگ برنده آرژانتین در این بازی حساس به‌شمار می‌رود. پیروزی در وقت‌های اضافه مقابل کیپ‌ورد و سوئیس و همچنین کامبک زدن به مصر در ۱۰ دقیقه پایانی بازی علاوه بر اینکه موجب خستگی بازیکنان شده، ضعف‌های تیم اسکالونی در دفاع را نشان می‌دهد. آرژانتین در سه بازی اخیر خود پنج بار دروازه‌اش باز شده است. آلبی‌سلسته برای اولین‌بار در این جام و در مصاف با سوئیس بدون گلزنی مسی به برتری رسید. ستاره ۳۹ ساله با هشت گل و البته به‌خاطر پاس گل کمتر نسبت به امباپه، دومین گلزن برتر جام‌جهانی ۲۰۲۶ است. 
آرژانتین به عنوان مدافع عنوان قهرمانی با رهبری مسی و یارانش و انگلیس با نسل پرستاره و عزم جدی برای شکستن طلسم‌های گذشته، مسیر دشواری را پشت سر گذاشته‌اند. 

 اهمیت پیراهن
طبق قوانین انگلیس با لباس اول خود (سفید) به میدان می‌رود و آرژانتین هم با پیراهن دوم (سرمه‌ای). مدافع عنوان قهرمانی در این تورنمنت فقط در مصاف با اردن (پیروزی ۳ بر یک) پیراهن تیره را برتن کرده بود، اما این انتخاب برای جدال حساس با انگلیس ریشه در نتایج تاریخی گذشته دارد. در پیروزی‌های تاریخی ۱۹۸۶ و ۱۹۹۸ آرژانتین با پیراهن دوم بازی کرده، ولی باخت‌های آرژانتین مقابل انگلیس در جام‌های ۱۹۶۶ و ۲۰۰۲ با پیراهن اول رقم خورده است. 

 تاکتیک مهار مسی
جنجال دیدار آرژانتین و انگلیس از چند روز قبل به اوج رسید، تا جایی‌که ستاره‌های سابق سه‌شیر‌ها مهار لیونل مسی را تنها راه غلبه بر حریف عنوان کرده‌اند. جو کول، بازیکن سابق انگلیس در اظهارنظری بر مهار و خنثی کردن کاپیتان آرژانتین به‌هر نحوی تأکید کرده است. تیم رقیب نیز این تاکتیک را به منزله مصدوم کردن لیونل مسی تلقی کرده است. 
کنگو، مکزیک و نروژ اگرچه حریفان سرسختی برای انگلیس در مراحل حذفی بودند، ولی هیچ‌کدام افتخارات و قدرت آرژانتین را نداشتند. تیم ملی انگلیس آخرین‌بار در جام‌جهانی ۲۰۱۸ به نیمه‌نهایی رسید، اما به کرواسی باخت و در رده‌بندی هم مغلوب بلژیک شد. نسل طلایی انگلیس هواداران این تیم را به شکستن طلسم ناکامی در جام‌جهانی امیدوار ساخته است. از یک‌سو هری‌کین که کاپیتان تیم است و از سوی دیگر جود بلینگام که در دو بازی آخر انگلیس در مرحله حذفی دو گل‌زده است. بلینگام و کین در این دوره هر کدام شش گل به ثمر رسانده‌اند. از طرفی سرمربی آلمانی هم با ثبت شش بازی متوالی بدون شکست در جام‌جهانی به رکورد آلف رمزی در جام‌جهانی ۱۹۶۶ رسیده است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فوتبال ، جام جهانی ، انگلیس
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