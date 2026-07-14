هیجانات جام‌جهانی اجازه نداد تکاپوی برخی باشگاه‌ها در فصل نقل‌وانتقالات چندان به چشم آید، اما با نزدیک شدن به روز‌های پایانی بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی دنیا، برخی مسائل مورد توجه قرار گرفته که مهم‌ترین آن این روز‌ها ارقام درشتی است

جوان آنلاین: هیجانات جام‌جهانی اجازه نداد تکاپوی برخی باشگاه‌ها در فصل نقل‌وانتقالات چندان به چشم آید، اما با نزدیک شدن به روز‌های پایانی بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی دنیا، برخی مسائل مورد توجه قرار گرفته که مهم‌ترین آن این روز‌ها ارقام درشتی است که مدیران برخی باشگاه‌ها بابت جذب بازیکنان مدنظر خود پرداخت می‌کنند؛ چه به عنوان مبلغ قرارداد و چه بابت گرفتن رضایتنامه.

مثل همیشه قرار بود فدراسیون به داستان قرارداد‌های نجومی ورود کند و با نظارت بر افزایش آنها، مانع پرداخت‌های نجومی شود. پرداخت‌های نجومی وغیرمتعارفی که فقط از عهده تیم‌های وابسته به صنعت، پتروشیمی و کنسرسیوم بانکی برمی‌آید و همین آدرس دست ارکان فدراسیون را برای ایستادگی مقابل افزایش نامتعارف قیمت‌ها باز می‌گذاشت، اما این‌بار هم هیچ یک از وعده‌های داده شده، عملی نشد تا همچنان شاهد بذل و بخشش مدیران نالایق فوتبال باشگاهی ایران از جیب ملت به مشتی بازیکن بی کیفیت و درجه ۲، ۳ باشیم! شاید هم معنای نظارت، مقابله با افزایش قیمت‌های نامتعارف و حتی ارقام نجومی برای مردم، اصحاب رسانه و کارشناسان با ارکان فدراسیون و آنها که وظیفه ایستادگی مقابل این هرج و مرج مالی را دارند، تفاوت زیادی دارد که طی تمام این سال‌ها هرگز باعث نشده تصمیمی بازدارنده گرفته شود.

امسال، اما به نظر می‌رسد آشفتگی‌های ناشی از تجاوز دشمن، دست دلال‌ها و مدیرانی که تنها هنرشان هزینه کردن است، برای عقد قرارداد‌های نامتعارف و نجومی بیش از پیش باز گذاشته، به‌طوری‌که در عین ناباوری پچ‌پچ‌هایی در خصوص پرداخت ۱۲۰ میلیارد تومان بابت دریافت رضایتنامه یک بازیکن به گوش می‌رسد. بازیکنی که اتفاقاً نه اسم و رسمی دارد و نه سابقه و تجربه ملی! البته این تنها مورد تأسف‌بار نیست و از این دست موارد طی روز‌های گذشته به مراتب شنیده شده است.

در شرایطی که براساس تصمیم فدراسیون فوتبال باشگاه‌ها صرفاً مجاز به افزایش تنها ۳۰ درصد قرارداد بازیکنان خود هستند، اخبار غیررسمی پرده از توافقاتی به مراتب بیشتر از این حرف‌ها برمی‌دارد. از توافق جهت عقد قرارداد‌هایی که برخی از آنها دو و برخی چندین برابر شدند. برای نمونه می‌توان به بازیکنی اشاره کرد که فصل گذشته قراردادی با ارزش ۱۳ میلیارد تومان بسته بود، اما برای فصل جدید با رقم ۹۰ میلیارد تومانی تمدید کرده، یا بازیکنی که تهدید کرده در صورت عدم توافق برای پرداخت ۱۰۰ میلیارد، راهی تیم حریف می‌شود و با همین ترفند حرف خود را به کرسی نشانده، بازیکنی که هم نظر او این روز‌ها کم نیست! بازیکنانی که هیچ توازنی بین توانایی‌های فنی آنها با رقم‌هایی که درخواست می‌کنند وجود ندارد، اما درعین ناباوری خواسته‌های نامعقولشان بی‌هیچ مقاومتی از سوی مدیران باشگاه‌ها پذیرفته می‌شود، چراکه ریالی از این ارقام نجومی و غیرقابل باور قرار نیست از جیب آقایان برود که نگرانی بابت آن داشته باشند.

افزایش رقم قرارداد بازیکنان فوتبال ایران طی چند سال اخیر به شکلی غیرقابل توجیه و غیرقابل باور افزایش یافته، به طوری که این روز‌ها صحبت از رقم‌های ۱۰۰، ۱۵۰ و حتی ۲۰۰ میلیارد تومان به گوش می‌رسد، اما این افزایش نجومی هنوز نتوانسته نهاد‌های نظارتی را آنقدر حساس کند که به شکل جدی به این ماجرا ورود کنند و اقدامی جهت مقابله با آن انجام دهند. این در حالی است که طی سال‌های اخیر بار‌ها و بار‌ها داد رسانه‌ها درآمد و پای مجلس هم پیش کشیده شد، اما تمام وعده‌وعیده‌ها برای مقابله با این ریخت و پاش‌های غیرقابل توجیه شو‌آفی بیش نبود که، چون آتش تند، خیلی زود خاکستر و به دست فراموشی سپرده شد!

با وجود این هنوز هم تنها امید مردم و جامعه فوتبال برای مقابله با این ریخت و پاش‌های غیرمتعارف ورود قاطعانه نهاد‌های نظارتی است، خصوصاً این روز‌ها که کشور به دلیل تجاوز دشمن در شرایط سختی قرار دارد و تصور می‌شد همین مسئله باعث کاهش رقم قرارداد‌ها شود، اما اعداد و ارقام مطرح شده طی روز‌های اخیر به قدری درشت است و نجومی که نمی‌توان روی آن چشم بست و برابرش سکوت کرد.