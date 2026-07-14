مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در مصلی تهران آغاز شد

جوان آنلاین: مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب، با حضور گسترده و چشمگیر هزاران نفر از اقشار گوناگون مردم در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) تهران آغاز شد. این آیین معنوی که با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و نوای سرود ملی جمهوری اسلامی ایران رسماً شروع شد، شاهد استقبال بی‌نظیر گروه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، ایثارگری و جوانان است.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، فضای مصلی تهران امروز حال و هوای کاملاً انقلابی و عزادارانه به خود گرفته و شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پلاکاردها، پرچم‌ها و تصاویر یادگار مانده از رهبر شهید، بار دیگر بر وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب و تداوم راه ایشان تأکید کردند.

در این مراسم که جمعی از مسئولان عالیرتبه کشوری و لشکری نیز حضور دارند، قرار است سخنرانان برجسته به بیان ابعاد شخصیتی، اندیشه‌های سیاسی و رهنمود‌های آن شهید بزرگوار بپردازند.