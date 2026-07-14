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تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۳
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جزئیات شهادت ۳ عضو خانواده یک محیط‌بان در حمله دشمن آمریکایی

جزئیات شهادت ۳ عضو خانواده یک محیط‌بان در حمله دشمن آمریکایی فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به شهادت اعضای خانواده یک محیط‌بان در حمله دشمن آمریکایی به هرمزگان گفت: در حمله به پاسگاه طارم، دو فرزند و عروس محیط‌بان حسن‌زاده جان باختند.

جوان آنلاین: سردار رضا رستگار، در گفت‌و‌گو با خبرنگار، گفت: بامداد ۲۳ تیر ۱۴۰۵ پاسگاه محیط‌بانی منطقه حفاظت‌شده طارم بر اثر اصابت دو پرتابه مورد حمله قرار گرفت. در این حادثه، دو فرزند و عروس محیط‌بان جواد حسن‌زاده که در پاسگاه حضور داشتند، جان خود را از دست دادند و محیط‌بان حسن‌زاده هنگام وقوع حادثه در مأموریت گشت و پایش منطقه حضور داشت و پس از اطلاع از حادثه، خود را به پاسگاه رساند، اما با پیکر بی‌جان اعضای خانواده‌اش روبه‌رو شد.

به گزارش مهر، وی با اشاره به شرایط استقرار محیط‌بانان در مناطق حفاظت‌شده، گفت: به دلیل فاصله زیاد برخی پاسگاه‌ها، کمبود امکانات و اقتضائات مأموریتی، تعدادی از محیط‌بانان به همراه خانواده در محل پاسگاه‌ها سکونت دارند.

رستگار درباره منطقه حفاظت شده طارم نیز اظهار کرد: این منطقه با وسعتی حدود ۲۰ هزار هکتار، در ۲۰ کیلومتری جنوب حاجی‌آباد و ۱۵۰ کیلومتری شمال بندرعباس قرار دارد و زیستگاه گونه‌های متنوعی از پستانداران، پرندگان و خزندگان است.

وی با بیان اینکه پاسگاه محیط‌بانی در این حمله به طور کامل تخریب و تجهیزات آن نابود شده است، این حادثه را به خانواده محیط‌بان حسن‌زاده، جامعه محیط‌بانی و دوستداران محیط‌زیست تسلیت گفت و حملات به مراکز محیط‌زیستی، علاوه بر خسارت‌های انسانی، پیامد‌های گسترده‌ای برای طبیعت به همراه دارد؛ از جمله تخریب زیستگاه‌ها، آسیب به اکوسیستم‌ها، انتشار فلزات سنگین و آلاینده‌های ناشی از مهمات و تهدید گونه‌های گیاهی و جانوری است.

وی افزود: در این حمله، دو فرزند پسر و عروس محیط‌بان جواد حسن‌زاده که در پاسگاه حضور داشتند، به شهادت رسیدند و محیط‌بان حسن‌زاده در زمان وقوع حادثه به دلیل حضور در مأموریت گشت و پایش منطقه، در سلامت کامل است.

سردار رستگار درباره منطقه حفاظت‌شده طارم نیز گفت: این منطقه با وسعتی حدود ۲۰ هزار هکتار، در فاصله حدود ۲۰ کیلومتری جنوب شهر حاجی‌آباد و ۱۵۰ کیلومتری شمال بندرعباس قرار دارد و زیستگاه گونه‌های ارزشمند پستانداران، پرندگان و خزندگان است. پاسگاه محیط‌بانی سیدجوذر تنها پاسگاه این منطقه بود که در این حمله به طور کامل تخریب و تجهیزات آن نیز از بین رفت.

وی ضمن تسلیت این ضایعه به خانواده داغدار، جامعه محیط‌بانی و مردم استان هرمزگان، با اشاره به پیامد‌های جنگ بر محیط‌زیست تصریح کرد: از ابتدای جنگ تحمیلی، تاکنون چندین مرکز مرتبط با حوزه محیط‌زیست بر اثر حملات هوایی دچار آسیب و خسارت شده‌اند. جنگ همواره با ویرانی همراه است و علاوه بر خسارت‌های انسانی، آثار مخرب و ماندگاری بر محیط‌زیست بر جای می‌گذارد.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست تأکید کرد: آلودگی ناشی از مهمات، انتشار فلزات سنگین، باقی‌ماندن مواد سمی حاصل از انفجارها، تخریب زیستگاه‌ها و اکوسیستم‌ها، نابودی جنگل‌ها و اراضی کشاورزی، از بین رفتن گونه‌های جانوری و فشار مضاعف بر منابع طبیعی، از جمله پیامد‌های جبران‌ناپذیر جنگ بر محیط‌زیست است؛ پیامد‌هایی که آثار آن فراتر از مرز‌های جغرافیایی بوده و تا سال‌ها پس از پایان درگیری‌ها نیز ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: محیط بان ، هرمزگان ، حمله آمریکا
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