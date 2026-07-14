حضور رئیس قوه قضاییه در مراسم بزرگداشت رهبر انقلاب و مصلی تهران

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u062d\u062c\u062a \u0627\u0644\u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0645\u062d\u0633\u0646\u06cc \u0627\u0698\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0642\u0648\u0647 \u0642\u0636\u0627\u06cc\u06cc\u0647 \u062f\u0642\u0627\u06cc\u0642\u06cc \u0642\u0628\u0644 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0628\u0632\u0631\u06af\u062f\u0627\u0634\u062a \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0628\u0632\u0631\u06af \u06cc\u0627\u0641\u062a.