مدافع خارجی استقلال مطالباتش را دریافت کرد

جوان آنلاین: به نقل از سایت باشگاه استقلال، در ادامه روند پرداخت تعهدات مالی باشگاه به بازیکنان خارجی، رستم آشورماتوف امروز با حضور در ساختمان باشگاه، کلیه مطالبات مربوط به فصل گذشته و همچنین پیش‌پرداخت قرارداد فصل جدید خود را دریافت کرد.

به گزارش مهر، بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، مقرر بود بازیکنان خارجی استقلال امروز برای دریافت مطالبات فصل گذشته و پیش‌پرداخت فصل جدید در باشگاه حاضر شوند که در غیاب یاسر آسانی، رستم آشورماتوف با حضور در باشگاه مراحل مربوط به دریافت مطالبات خود را انجام داد.

باشگاه استقلال پیش از آغاز فصل جدید، پرداخت تعهدات مالی خود به بازیکنان را در دستور کار قرار داده تا شرایط مناسبی برای شروع رقابت‌های پیش‌رو فراهم شود.