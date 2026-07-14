۳۶۱ نیروی فراجا در جنگ رمضان شهید شدند

جوان آنلاین: سردار محمد شرفی، عصر سهشنبه در حاشیه آیین گرامیداشت رهبر شهید انقلاب و شهدای فراجا، با تسلیت شهادت رهبر انقلاب، اظهار داشت: فرماندهای را از دست دادیم که در طول سالهای مسئولیت خود، خدمات ارزشمندی به مجموعه انتظامی ارائه کرد و حق بزرگی بر گردن فراجا داشت.
به گزارش مهر، وی با اشاره به برگزاری آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب و شهدای فراجا با حضور خانوادههای معظم شهدا، افزود: این مراسم با حضور خانوادههای معزز شهدا و در فضایی آکنده از یاد و خاطره شهیدان برگزار شد تا بار دیگر از ایثار و فداکاری آنان تجلیل شود.
جانشین معاون هماهنگکننده فراجا با تأکید بر جایگاه والای شهدای انتظامی در دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: شمار قابل توجهی از نیروهای انتظامی در مسیر صیانت از امنیت و دفاع از کشور به فیض شهادت نائل شدند و ما خود را همواره مدیون این عزیزان میدانیم.
وی ادامه داد: برگزاری چنین آیینهایی تنها بخش کوچکی از ادای دین به مقام شامخ شهداست و این اقدام به ابتکار فرمانده کل انتظامی و مجموعه فراجا، تلاشی هرچند اندک برای قدردانی از مجاهدتها و فداکاریهای این شهیدان والامقام به شمار میرود.
سردار شرفی در پایان با اشاره به آمار شهدای انتظامی در جنگ رمضان، گفت: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در جنگ رمضان، ۳۶۱ شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است.