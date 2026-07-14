جوان آنلاین: سازمان لیگ فوتبال با درخواست باشگاه نساجی مازندران برای تغییر زمان برگزاری دیدار هفته پایانی لیگ دسته اول موافقت کرد.
به گزارش مهر، بر این اساس، دیدار تیمهای نساجی مازندران و آریو اسلامشهر به جای روز پنجشنبه، ساعت ۱۹:۳۰ روز جمعه ۲۶ تیرماه در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار خواهد شد.
نساجی که هفته گذشته با پیروزی مقابل فرد البرز، قهرمانی خود در رقابتهای لیگ دسته اول را قطعی کرده بود، پس از پایان این مسابقه جام قهرمانی را بالای سر خواهد برد و جشن قهرمانی خود را با حضور هواداران پرشورش برگزار میکند.
شاگردان رضا عنایتی پیش از این صعود خود به لیگ برتر را نیز قطعی کردهاند و دیدار برابر آریو اسلامشهر آخرین مسابقه فصل این تیم خواهد بود که با مراسم اهدای جام و جشن قهرمانی همراه میشود.