جوان آنلاین: دشوارترین مأموریت پیاتزا در هفته مرگ (هفته سوم لیگ ملتها) بیتردید مصاف با اسلوونی است. تیمی که این دوره قدرتهای جهان را تحقیر کرد و با کسب ۱۴ امتیاز از شش برد و تنها دو باخت، رده چهارم جدول را از آن خود کرد.
بیتردید کمتر کسی انتظار درخشش چنینی اسلوونی را داشت. تیمی که در طول هشت مسابقه تنها به ژاپن مدعی (صدرنشین بدون باخت جدول) و ایتالیا باخت و دیگر حریفان خود را زمینگیر کرد؛ از لهستان و چین و کوبا گرفته تا کانادا و بلغارستان و برزیل. چهبسا اگر در چهار دیداری که با برد پشت سر گذاشته، کارش به ست پنجم کشیده نمیشد، اکنون جایگاهی به مراتب بهتر در جدول ردهبندی داشت.
جالبترین برد اسلوونی در این دوره از رقابتها، پیروزی ۳ بر صفر مقابل برزیل در پی ارائه یک نمایش کمنقص و بینظیر بود که رسماً پرافتخارترین تیم جهان در لیگ ملتهای والیبال را تحقیر کرد. هرچند این تیم هر دو هفته را با شکست به پایان برد، اما کسب سه برد متوالی در هر دو هفته اول و دوم و برتری مقتدرانه و قابلتوجه برابر برزیل، آنهم در سه ست متوالی، گام بعدی برای صعود به مرحله نیمهنهایی بود. نتایجی که نه فقط این تیم را به آینده امیدوار کرد که بیتردید رعب و وحشت جدی نیز برای حریفان ایجاد کرد. به همین دلیل هم مصاف با اسلوونی، بیشک دشوارترین دیدار ایران در هفته سوم لیگ ملتهاست. دیداری که ساعت ۲۱ جمعه، ۲۶ تیرماه برگزار میشود و شاگردان پیاتزا طی آن باید برابر یکی از غولهای نوپای والیبال جهان به میدان بروند؛ تیمی قدرتمند که یکی از مدعیان جدی صعود به مرحله پلیآف به شمار میرود.
سومین حریف اروپایی ایران در هفته سوم که در این دوره حتی نایبقهرمان جهان را هم زمینگیر کرده، بازیکنان آمادهای همچون نیک مویانوویچ، تونچک استرن، روک موژیچ، یان کوزامرنیک، یانی کواچیچ و کلمن چبنول را در اختیار دارد. ستارههایی که میتوانند شب سختی برای ملیپوشان ایران رقم بزنند، خصوصاً که ایران در سالهای گذشته کمتر موفق به شکست اسلوونی شده، بهطوریکه در چهار دیدار اخیر این دو تیم صرفاً یک برد کسب کرده که آن هم به لیگ ملتهای ۱۴۰۱ برمیگردد.
اسلوونی این دوره صرفاً در کسب نتایج قابلتوجه و درخشان نیست که شگفتیساز شده و نگاهها را به خود جلب کرده؛ در لیگ ملتها که بیتردید فرصتی طلایی برای ظهور استعدادهای نوظهور است، این تیم دو، سه ستاره را به دنیای والیبال معرفی کرده است. در واقع امسال چند نوجوان شگفتانگیز در سطح بزرگسالان به رقابت با یکدیگر پرداختند که نفر اول اوزبی اسلاتینسک، جوانترین بازیکن لیگ ملتها در هر دو بخش زنان و مردان است. دریافتکننده قدرتی با ۱۹۱ سانتیمتر که تنها ۱۵ سال دارد و به همراه اسلوونی راهی لیگ ملتها شده؛ نفر دوم هم اتفاقاً از همین تیم است. والنتین پردان، پاسور ۱۶ سالهای که هفته نخست در فهرست این تیم حضور داشت. بازیساز ۱۸۶ سانتیمتری که متولد ۲۰۰۹ است. ژاکا زماگای نیز دیگر بازیکن جوان حاضر در جمع ۱۰ استعداد برتر لیگ ملتهای ۲۰۲۶ است که اسلوونی را به حریفی جالب توجه تبدیل کرده است.