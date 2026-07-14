جوان آنلاین: آلمان دومین حریف ایران در هفته سوم است، نزدیک‌ترین حریف بلگراد به ایران در جدول رده‌بندی. تیمی که این دوره فراز و نشیب بسیار داشته، به‌طوری‌که به واسطه کسب ۱۲ امتیاز از چهار برد و چهار باخت، در رده دوازدهم جدول قرار گرفته، درست چهار پله بالاتر از ایران. ژرمن‌ها کار خود را با برتری ۳ بر ۲ مقابل کانادا آغاز کردند. اما در ادامه به ایتالیا و سپس به امریکا باختند. با وجود این، هفته نخست را همانطور که با برد آغاز کرده بودند، با برد (مقابل فرانسه) به پایان بردند. هفته دوم، اما در عین ناباوری با شکست ۳ بر ۲ مقابل آرژانتین آغاز شد. هرچند که این شکست در مصاف با بلژیک جبران شد، اما در ادامه آلمان هم به لهستان باخت و هم چین تا هفته دوم همانطور که با شکست آغاز شده بود، با شکست برای این تیم به پایان برسد. در واقع نتایج آلمان در این دوره نتایج پرفرازونشیبی کسب کرده، بنابراین با وجود حضورش در رده دهم جدول نمی‌توان آن را در زمره تیم‌های قدرتمند لیگ ملت‌ها قرار داد. به همین دلیل هم مصاف با ژرمن‌ها را می‌توان بهترین فرصت پیاتزا برای کسب نتیجه در هفته پایانی دانست.

کسب نتیجه لازم برابر آلمان چندان دور از ذهن نیست، با وجود این نباید فراموش کرد پیش‌بینی چنین حریفی کار ساده‌ای نیست، خصوصاً که بازگشت گئورگی گروز به ترکیب این تیم می‌تواند برگ برنده‌ای برای ژرمن‌ها مقابل ایران باشد. بازیکن پرافتخاری که طی دو دهه اخیر ستاره بی‌چون‌وچرای آلمان بوده، اما طبق برنامه از هفته سوم به ترکیب این تیم اضافه می‌شود تا کار را برای حریفان سخت و دشوار کند. تغییری استراتژیک که صرفاً برای استفاده از کیفیت فنی بالای گروزر نیست؛ در واقع کادرفنی آلمان با توجه به برنامه‌ریزی این تیم جهت حضوری پرقدرت در المپیک ۲۰۲۸ قصد دارد از تجربه، انگیزه و توانایی‌های فنی او در هدایت نسل جدید بهره بگیرد، اما در هر صورت بازگشت سوپراستار ژرمن‌ها می‌تواند مأموریت شاگردان پیاتزا برای کسب پیروزی را سخت‌تر از قبل کند، خصوصاً که بسیاری بر این باورند اگر ماسیمو بوتی از همان هفته نخست گئورگی را انتخاب کرده بود و حضور او را محدود به هفته سوم لیگ ملت‌ها نکرده بود، اوضاع می‌توانست برای ژرمن‌ها متفاوت‌تر از این باشد، اما تصمیم سرمربی آلمان نه فقط باعث کسب نتایج پرنوسان در این دوره شد، که کار آنالیز را برای حریفان نیز دشوارتر کرد و چه بسا همین مسئله اوضاع را در هفته پایانی به سود ژرمن‌ها تغییر دهد تا تیمی که در هشت بازی گذشته حتی یک مرتبه هم نتوانست بدون واگذاری ست برنده بازی باشد، نمایشی متفاوت از آنچه در هفته اول و دوم به نمایش گذاشت، ارائه دهد.

بی‌تردید، اما یکی از مسائل مهمی که پیاتزا در دومین بازی هفته سوم باید در نظر داشته باشد، یافتن راهی برای مهار سوپراستار آلمان است؛ گئورگی گروزر که بی‌هیچ شک و تردیدی ماسیمو بوتی روی توانایی‌های او چه برای کسب امتیاز و چه جمع‌وجور کردن تیم حساب ویژه‌ای باز کرده است.